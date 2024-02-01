ЄС погодив фінансування на 50 мільярдів євро для України

Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро . Про це оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель.

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Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

«Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону», — підкреслив Мішель.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is… — Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024

«Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу», — написав Денис Шмигаль.

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Що відомо про програму

Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.

ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.