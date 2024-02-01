Лідери ЄС у четвер досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Про це оголосив президент Європейської ради Шарль Мішель.
ЄС погодив фінансування на 50 мільярдів євро для України
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Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.
«Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону», — підкреслив Мішель.
We have a deal. #Unity— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024
All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.
This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.
EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…
«Вдячний Президенту Євроради Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за непохитну підтримку. Кожен ваш голос — це вагомий внесок у нашу спільну перемогу», — написав Денис Шмигаль.
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Що відомо про програму
Ukraine Facility — це чотирирічна програма загальним обсягом 50 млрд євро. Значна частина цих коштів буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.
Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції.
ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.
Коментарі - 3
А вообще даже 50 млрд. евро — из них предусмотрено непосредственно на выделение Украине около 33 млрд. евро на 4 года, т. е. примерно по 8 млрд. евро в год, что не так много — но посмотрим какие по факту будут транши сделаны.
Это явно не то, на что рассчитывает украинская власть + пока нет решения от США, так как на 2024 год дыра в 40 млрд. долларов примерно. Поэтому будет ли девальвация — увидим, время покажет, но что-то мне подсказывает что по-тихоньку на лето/осень уже есть смысл учитывать вероятный «печатный станок».
Всё увидим.
Якщо б ви уважніше читали, то 33 млрд євро — це дешеві позики, а інші 17 млрд — це взагалі гранти.
Тому, це гарантовані 50 млрд євро на 4 роки тільки від ЄС. І таке як без додаткових умов від Орбана. Я навіть не знаю, що можна було б очікувати ще краще.