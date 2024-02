ЄС погодив фінансування на 50 мільярдів євро для України

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС.

«Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що стоїть на кону», — підкреслив Мішель.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…