Загалом від початку року Україна отримала близько $12 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
27 квітня 2024, 14:47
Цьогоріч Україна отримала $12 млрд на покриття дефіциту бюджету
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Шмигаль запевнив, що ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.
Нагадаємо, що 24 квітня Україна отримала транш від ЄС на 1,5 мільярда євро в рамках Ukraine Facility. Цього ж дня президент США Джо Байден підписав довгоочікуваний документ про допомогу Україні на $61 млрд.
Джерело: Мінфін
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