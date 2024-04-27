Цьогоріч Україна отримала $12 млрд на покриття дефіциту бюджету

Загалом від початку року Україна отримала близько $12 млрд зовнішнього фінансування для покриття дефіциту бюджету. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Шмигаль запевнив, що ці кошти допомагають Україні фінансувати медичні послуги, зарплати лікарів і вчителів, соціальні програми.

Нагадаємо, що 24 квітня Україна отримала транш від ЄС на 1,5 мільярда євро в рамках Ukraine Facility. Цього ж дня президент США Джо Байден підписав довгоочікуваний документ про допомогу Україні на $61 млрд.