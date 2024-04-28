Національний банк перерахував до державного бюджету 38,64 мільярда гривень своїх прибутків. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на своїй сторінці у Facebook.
28 квітня 2024, 10:47
НБУ перерахував до держбюджету майже 39 мільярдів прибутку
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Кошти перераховано після заповнення визначеного рівня загальних резервів.
«Загальна сума, яку НБУ спрямував до бюджету під час повномасштабної війни вже становить понад 129 млрд грн», — повідомив Пишний.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі