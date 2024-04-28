Збільшення бюджету ЄС на 20% після вступу України, держбонди України повернули свій потенціал: що писали західні ЗМІ на тижні

На думку єврокомісара із бюджету Йоганнеса Гана, збільшення бюджету було б вигідною інвестицією, оскільки Україна має потужний економічний потенціал. Вступ України до ЄС вимагатиме збільшення бюджету блоку на 20%.

Bloomberg: Bank of America вважає доларові держбонди України привабливими на тлі реструктуризації

За словами стратегів BofA Securities, доларові облігації України пропонують значний потенціал зростання, оскільки країна домовляється з кредиторами щодо угоди про реструктуризацію після того, як США виділило $61 мільярд.

Reuters: Пропозиція США щодо використання заморожених активів росії набирає популярності у G7

Пропозиція США використати доходи від заморожених російських активів на близько $300 млрд для допомоги Україні замість повної їх конфіскації набирає популярності серед країн-членів «Великої сімки» (G7).

Politico: $61 млрд від США не вистачить Україні для перемоги

Попри виділення Україні допомоги у розмірі $61 мільярд, деякі чиновники адміністрації Байдена скептично налаштовані, що Україні цього достатньо для перемоги у дворічній війні з росією.