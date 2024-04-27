В росії заявили, що конфіскація заморожених активів не вплине на фінстабільність

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 квітня 2024, 15:56

В росії заявили, що конфіскація заморожених активів не вплине на фінстабільність

Конфіскація золотовалютних резервів Центрального банку рф, яка розпочнеться в США в рамках закону про допомогу Україні, не вплине на фінансову стабільність у росії. Про це заявила в п'ятницю голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, пише The Moscow Times.

Конфіскація золотовалютних резервів Центрального банку рф, яка розпочнеться в США в рамках закону про допомогу Україні, не вплине на фінансову стабільність у росії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За її словами, всі операції із замороженими резервами — близько $300 млрд — давно припинено.

«У нас достатньо резервів, які не схильні до впливу санкцій, і їх достатньо для того, щоб усунути ризики фінансової стабільності», — стверджує вона.

У перші ж дні повномасштабної війни рф з Україною США, Євросоюз та Велика Британія запровадили санкції проти ЦБ рф, російського Мінфіну та Фонду національного добробуту. В результаті було заблоковано близько половини із $600 млрд — цінних паперів та активів, розміщених у західних країнах та їх валютах.

Як і раніше, доступні Центробанку рф лише китайські юані на суму близько $100 млрд і золотий запас — 2,5 тисячі тонн злитків у сховищах на території росії, пише видання.

Президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав закон про допомогу Україні на $61 млрд, який, серед іншого, дозволяє американській адміністрації конфіскувати та направити на підтримку України частину заморожених резервів росії.

Йдеться про приблизно $6 млрд, які ЦБ рф тримав в США перед початком великої війни. Основну частину суми — близько $200 млрд — заблоковано в Європі.

Якщо конфіскація відбудеться, кремль має намір оскаржувати це рішення у судах.

Джерела Reuters, знайомі з позицією Центробанку та уряду рф, розповідали в січні, що російська влада «вже попрощалася» з резервами та усвідомлює: реальної можливості перешкодити конфіскації вони не мають.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
bonv
bonv
27 квітня 2024, 16:32
#
А колись заявляли що санкції на користь росії. А потім плакали як все погано…
+
0
bonv
bonv
27 квітня 2024, 16:33
#
Ловлять рибу українець та москаль. Зловили золоту рибку.
От рибка і каже: — Відпустіть мене, я Вам виконаю любі три бажання.
Москаль каже: — Я словіл рибку за губу, я буду загадивать два желанія, а ти за хвост словіл, ти одно.
Добре каже українець,
Москаль каже: — Хочу что би во всєй росіі небило ніодного хохла, і что би кругом всей русі била велікая огорожа!
Рибка каже: — Все зроблено.
Українець: -Рибко, а правда що в москалів нема жодного українця?
— Правда каже рибка.
— А правда що кругом москальляндії велика-превелика огорожа?
— Правда каже рибка.
Тоді українець і каже: — То залий це все бетоном!
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/159802/
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами