В росії заявили, що конфіскація заморожених активів не вплине на фінстабільність

Конфіскація золотовалютних резервів Центрального банку рф, яка розпочнеться в США в рамках закону про допомогу Україні, не вплине на фінансову стабільність у росії. Про це заявила в п'ятницю голова Центробанку Ельвіра Набіулліна, пише The Moscow Times.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За її словами, всі операції із замороженими резервами — близько $300 млрд — давно припинено.

«У нас достатньо резервів, які не схильні до впливу санкцій, і їх достатньо для того, щоб усунути ризики фінансової стабільності», — стверджує вона.

У перші ж дні повномасштабної війни рф з Україною США, Євросоюз та Велика Британія запровадили санкції проти ЦБ рф, російського Мінфіну та Фонду національного добробуту. В результаті було заблоковано близько половини із $600 млрд — цінних паперів та активів, розміщених у західних країнах та їх валютах.

Як і раніше, доступні Центробанку рф лише китайські юані на суму близько $100 млрд і золотий запас — 2,5 тисячі тонн злитків у сховищах на території росії, пише видання.

Президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав закон про допомогу Україні на $61 млрд, який, серед іншого, дозволяє американській адміністрації конфіскувати та направити на підтримку України частину заморожених резервів росії.

Йдеться про приблизно $6 млрд, які ЦБ рф тримав в США перед початком великої війни. Основну частину суми — близько $200 млрд — заблоковано в Європі.

Якщо конфіскація відбудеться, кремль має намір оскаржувати це рішення у судах.

Джерела Reuters, знайомі з позицією Центробанку та уряду рф, розповідали в січні, що російська влада «вже попрощалася» з резервами та усвідомлює: реальної можливості перешкодити конфіскації вони не мають.