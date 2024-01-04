Маловідома китайська компанія вже продає більше електромобілів ніж Tesla

За ринковою капіталізацією BYD Co. становить лише десяту розміру Tesla Inc., але саме ця компанія щойно вирвалася вперед і стала найбільшим у світі виробником електрокарів. Своїм наступним кроком вона збирається вирватись з китайського ринку і підкорити світ, розповідає Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Для багатьох BYD все ще залишається маловідомим автомобільним брендом, переважно знайомим зі статей про інвестиції Уоррена Баффета в китайського виробника електромобілів у 2008 році.

І все ж величезний обсяг продажів у Китаї в поєднанні із їх зростанням за кордоном призвели до того, що BYD випередила свого американського конкурента в четвертому кварталі — 526 тис. поставлених авто проти 484,5 тис. у Tesla.

Обсяг продажів BYD та Tesla наприкінці минулого року

Джерело: Bloomberg. BEV — електромобілі на акумуляторних батареях. PHEV — гібриди; ICE — авто на двигунах внутрішнього згоряння.

Додайте до цього вантажівки, автобуси та гібриди, які використовують бензинові двигуни, щоб збільшити запас ходу, і загальний обсяг продажів BYD на 75% перевищить кількість автомобілів лише з акумуляторами — 918 тис.

Що ще важливіше, майже за всіма фінансовими показниками китайська компанія або просувається вперед, або випереджає свого американського конкурента.

У той час як багато конкурентів зазнали труднощів під час хвилі знижок, яка охопила сектор електромобілів за останній рік, BYD процвітає. На відміну від Tesla, яка роками накопичувала збитки, перш ніж стати прибутковою у 2019 році, BYD майже ніколи не повідомляла про негативний операційний прибуток — і у третьому кварталі була трохи нижче результату американської компанії в $1,76 млрд.

Володіючи власним ланцюгом постачання акумуляторів і зосереджуючись на дешевших елементах, які використовують велику кількість заліза та фосфату замість дефіцитного кобальту та нікелю, компанії вдалося підвищити маржу, навіть коли вартість матеріалів зросла.

Операційний прибуток BYD та Tesla за останні 10 років

Джерело: Bloomberg

Рентабельність інвестованого капіталу, показник, який показує, наскільки успішна компанія в отриманні прибутку від своїх активів, також є найкращою серед масових автовиробників у всьому світі та постійно зростала протягом останніх 18 місяців, випередивши Tesla.

ROIC BYD та Tesla

Джерело: Bloomberg

Можна було б очікувати, що така ефективність спричинить ейфорію акціонерів, через яку компанію Ілона Маска оцінюють у 64 рази вище співвідношення ціни та прибутку. Але до цього далеко: хоча коефіцієнт P/E BYD становить 13,5 і це вище, ніж 7,95 в індексу Hang Seng, китайська компанія оцінюється нижче індійської Tata Motors Ltd. і не набагато вище Toyota і Ford.

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BYD вже відкриває свої горизонти далеко за межі Китаю: у грудні кожен десятий автомобіль компанії було продано за кордоном, порівняно з кожним 40-им у липні 2022 року.

Минулого місяця виробник електромобілів оголосив про відкриття нового заводу в Угорщині, а також готується до виробництва в Мексиці. Такі інвестиції будуть віддзеркаленням японських і південнокорейських автовиробників, які обходили протекціоністські мита з 1980-х років, будуючи виробничі лінії на ключових ринках.

Джерело: Bloomberg

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Якщо траєкторія роботи компанії вірна, відносно маловідома за межами Китаю BYD ось-ось кардинально змінить свій статус.

Незабаром прийде той час, коли ми зможемо подивитись на 2024 рік, та пригадати його як рік, коли маловідома китайська BYD стала в один ряд з такими гігантами як Tesla, Hyundai, Toyota, Volkswagen і Ford. Які теж колись починали з того, що були маловідомими автомобільними брендами.