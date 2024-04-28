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28 квітня 2024, 9:51

Росіянам обмежать видачу кредитів на китайські авто

Центробанк рф вперше запровадив обмеження на видачу кредитів на придбання автомобілів. Так, з 1 липня російські банки будуть зобов'язані застосовувати підвищені коефіцієнти ризику за автокредитами, виданими позичальникам із середнім та високим борговим навантаженням, передає РБК.

Центробанк рф вперше запровадив обмеження на видачу кредитів на придбання автомобілів.

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Надбавки поширюватимуться на автокредити, видані позичальникам із відносно високим показником боргового навантаження — понад 50%. Йдеться про клієнтів, які вже віддають на обслуговування наявних кредитів та позик понад 50% свого щомісячного доходу.

У російському центробанку вважають, що автокредитування у росії зростає занадто високими темпами — 53% у річному вираженні станом на 1 квітня.

За його оцінками, за перший квартал цього року 61% автокредитів було видано позичальникам з борговим навантаженням понад 50%. Роком раніше частка таких видач становила 50%, а на початку 2022 року — 44%.

Станом на 1 березня 2024 року заборгованість росіян за автокредитами становила 1,82 трлн рублів. Прискорення видач у цьому сегменті почалося ще рік тому, відтоді банки майже щомісяця оновлювали рекорд за обсягом наданих позик.

До теми: В росії різко зросли ціни на китайські авто, які займають половину ринку

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
RobinG
RobinG
28 квітня 2024, 11:03
#
И? какое нам дело до того, что у них происходит? в Украине банки обирают граждан посильнее чем в РФии.
+
0
Lamo
Lamo
28 квітня 2024, 11:09
#
Яким чином у нас банки когось «обирают»?
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