Росіянам обмежать видачу кредитів на китайські авто

Центробанк рф вперше запровадив обмеження на видачу кредитів на придбання автомобілів. Так, з 1 липня російські банки будуть зобов'язані застосовувати підвищені коефіцієнти ризику за автокредитами, виданими позичальникам із середнім та високим борговим навантаженням, передає РБК.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Надбавки поширюватимуться на автокредити, видані позичальникам із відносно високим показником боргового навантаження — понад 50%. Йдеться про клієнтів, які вже віддають на обслуговування наявних кредитів та позик понад 50% свого щомісячного доходу.

У російському центробанку вважають, що автокредитування у росії зростає занадто високими темпами — 53% у річному вираженні станом на 1 квітня.

За його оцінками, за перший квартал цього року 61% автокредитів було видано позичальникам з борговим навантаженням понад 50%. Роком раніше частка таких видач становила 50%, а на початку 2022 року — 44%.

Станом на 1 березня 2024 року заборгованість росіян за автокредитами становила 1,82 трлн рублів. Прискорення видач у цьому сегменті почалося ще рік тому, відтоді банки майже щомісяця оновлювали рекорд за обсягом наданих позик.

До теми: В росії різко зросли ціни на китайські авто, які займають половину ринку