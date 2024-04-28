Уряд зменшив поріг вкладень до 12 млн євро у програмі «інвестнянь»

Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до п'яти років, отримають максимальне сприяння від держави. Кабінет міністрів 26 квітня затвердив порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Про це повідомила пресслужба уряду.

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2024 року в бюджет на цю програму закладено 3 млрд грн. Сумарний обсяг підтримки — до 30% обсягу інвестицій, уточнили в Міністерстві економіки.

Отримати державну підтримку зможуть інвестори у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого перероблення чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров'я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.