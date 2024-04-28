Інвестори, які реалізовують проєкт на суму від 12 млн євро і тривалістю до п'яти років, отримають максимальне сприяння від держави. Кабінет міністрів 26 квітня затвердив порядок використання коштів за програмою підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Про це повідомила пресслужба уряду.
28 квітня 2024, 9:00
Уряд зменшив поріг вкладень до 12 млн євро у програмі «інвестнянь»
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2024 року в бюджет на цю програму закладено 3 млрд грн. Сумарний обсяг підтримки — до 30% обсягу інвестицій, уточнили в Міністерстві економіки.
Отримати державну підтримку зможуть інвестори у сферах переробної промисловості, видобутку корисних копалин для подальшого перероблення чи збагачення, транспорту, логістики, освіти, наукової діяльності, охорони здоров'я, поводження з відходами, мистецтва, культури, туризму, спорту, електронних комунікацій.
Джерело: Мінфін
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