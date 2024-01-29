Курси основних валют на тиждень: чому євро лихоманитиме та чого чекати від долара

Цього тижня очікується багато новин та подій, які суттєво вплинуть на поведінку валютного ринку в Україні. Тож, найближчі п'ять днів спокійними точно не будуть. Тепер про все докладніше.

До найважливіших новин для нашого валютного ринку можна віднести:

Завершення звітного періоду. У воєнний час цей чинник не такий значний, як до повномасштабного вторгнення рф. Проте, держкомпаніям та бізнесу потрібно закривати свої валютні розрахунки з контрагентами до початку наступного місяця. Наразі в останні 2−3 робочих дні місяця це, зазвичай, додає на міжбанківські торги $25−40 млн щодня.

Причому іноді ситуативно все це припадає на одну дату, що призводить до значного, за нинішніми мірками, зростання операцій. Потім все стихає, оскільки ключових клієнтів зараз на ринку стало значно менше. Щойно вони закривають свої розрахунки, міжбанк за обсягами різко звужується до щоденних менше ніж $200 млн.

Наслідки рішень НБУ щодо облікової ставки та його інтервенції на валютному міжбанку. Минулого тижня регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15% річних, плату банкам за депсертифікатами «овернайт» на рівні 15% річних, а за тримісячними — на рівні 19% річних.

Частина банків готувалася до зниження облікової ставки Нацбанку, тому фінансисти почали знижувати свої ставки за вкладами у гривні ще 2−3 тижні тому. Зараз же, щоб не віддавати своїх клієнтів конкурентам, які не почали напередодні засідання регулятора різати дохідність вкладів, вони почнуть додавати до своєї депозитної лінійки продукти, щоб бути нарівні з ними.

Невизначеність щодо обсягів міжнародної допомоги Україні цього року працює проти гривні. Громадяни, у яких ще збереглися накопичення, починають замислюватися про купівлю валюти, як альтернативу заробітку на депозитах. Це збільшує попит на долар та євро, а також тиск на гривню.

Це ще один виклик для Комітетів із управління активами та пасивами (КУАП) та тарифних комітетів банків. Їм необхідно знайти максимально компромісний варіант щодо відсоткової політики, щоб не втратити вкладників та зберегти прибутковість роботи своєї фінустанови. Такий компроміс інтересів вкладників та банкірів знаходити дедалі складніше.

Особливо це актуально для невеликих банків зі значною питомою вагою у пасивах вкладів населення та основних заробітках на депсертифікатах НБУ та ОВДП.

Щодо інтервенцій з продажу долара, якого бракує, на міжбанку, то тут нічого не зміниться. Закриваючи 50−70% загального обсягу щоденного попиту на валюту, Нацбанк, по суті, своїми цінниками повністю управляє як курсом міжбанку, так і опосередковано — офіційним курсом долара в Україні. Продовжить він робити це і цього тижня.

За моїми розрахунками, Нацбанк витратить із резервів на підтримку гривні близько $490 млн — $710 млн. Паралельно країна періодично отримує західну міжнародну фінансову допомогу на покриття дефіциту бюджету.

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Поки що суми, які регулятор витрачає на підтримку гривні на міжбанку, і розмір фінансової допомоги, що надходить, практично кореспондують одна з одною. Це забезпечує збереження досить високого рівня ЗВР.

Динаміка міжнародних резервів

Валютні інтервенції НБУ

Тим паче, що щоденні обсяги міжбанку залишаються дуже низькими: останнім часом вони рідко перевищують поріг у $200 млн. Це дозволяє Нацбанку при резервах понад $40 млрд повністю тримати ситуацію під контролем.

Безготівковий валютний ринок (30 днів)

Поведінка населення. Гривневі ресурси, сконцентровані на поточних рахунках населення, є досить небезпечними подразниками для курсу нацвалюти у разі найменшої паніки на валютному ринку, та малоконтрольованими Нацбанком щодо їхньої поведінки.

Але можливість для громадян купівлі валюти на картки до 50 тисяч гривень щомісяця та на конверсійні валютні депозити в еквіваленті до 200 тисяч гривень в одному банку зараз надійно знижують тиск на готівковий сегмент валютного ринку. Ці механізми переводять частину «гарячого» валютного попиту громадян у безготівкову площину.

У результаті, цю загрозу для курсу також багато в чому закрито Нацбанком. Хоча населення і продовжує купувати валюти більше, ніж здає в обмінники та каси банків. Така тенденція збережеться і цього тижня.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

Міжнародні події та новини щодо обсягів фінансової допомоги Україні цього року. 25 січня Європейський центробанк знову зберіг поточний рівень ключових ставок. Попри те, що рішення було для ринку очікуваним, сама подія, як завжди, спровокувала валютне ралі за парою євро/долар:

31 січня своє слово щодо відсоткової ставки скаже ФРС. Ринок ставить на те, що Федрезерв також зараз не змінюватиме свої ставки. Але спекулятивного розгойдування пари євро/долар цього дня теж не уникнути, що позначиться і на курсі євро щодо гривні. Особливо, якщо в коментарях голови ФРС Джерома Пауелла щодо перспектив американської економіки та подальших можливих дій регулятора прозвучать або надто «яструбині», або надто «голубині» нотки.

Тому 30−31 січня на нас чекають стрибки курсу євро на українському валютному ринку у всіх його сегментах — від готівкового до міжбанку. До цього варто додати ще коливання у дати опублікування новин цього тижня за показниками економіки США та Євросоюзу. Такі новини самі, зазвичай, додають ринку коливання в межах від 0,25 до 1 американського центу на євро. Що також позначиться на курсі євро щодо гривні.

Поки не вирішено й питання щодо обсягів та графіків міжнародної фінансової допомоги Україні цього року. Така невизначеність серйозно впливає на настрої українського валютного ринку та працює проти гривні.

Це не означає, що ситуація є критичною. Високий рівень ЗВР України за низьких щоденних обсягів міжбанку та непогані показники продажу Мінфіном ОВДП на аукціонах страхують гривню. Але те, що інформаційна напруга щодо обсягів міжнародної фінансової допомоги зараз досягла піку, — це факт. А будь-яка невизначеність — це додаткові ризики.

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У результаті, цей тиждень обіцяє бути досить складним на валютному ринку, але з певним стриманим оптимізмом за перспективами гривні. Найімовірніше, весь тиждень на нашому ринку чекають на значні коливання курсу євро і трохи менші — за доларом. Але без ажіотажу на готівковому ринку та за постійної присутності НБУ на міжбанку для контролю за ситуацією.

Прогноз курсу долара та євро на 29 січня — 2 лютого

Міжбанк:

Долар. Попит на валюту, як і раніше, перевищуватиме пропозицію, що вимагатиме частих інтервенцій Нацбанку з продажу долара на торгах. Саме курси цих інтервенцій визначать тренд на міжбанку і будуть головним чинником, який формуватиме офіційний курс долара цього тижня.

За моїм прогнозом, котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 37,55 — 37,95 гривень.

Євро. Пара євро/долар цими днями, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,077 до 1,094 долара за євро з піковими коливаннями 30−31 січня — напередодні, а потім під час оголошення рішень Федрезерва щодо ставки та коментарів його голови Джерома Пауелла. За моїм прогнозом, курс євро на українському міжбанку цього тижня перебуватиме в межах від 40,44 до 41,52 гривень.

Готівковий ринок:

Більшість обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту» зі спредом у межах 20−30 копійок за доларом та 20−35 копійок за євро. Але, зважаючи на зростання котирувань наприкінці минулого тижня та певний настрій ринку на потенційне продовження зростання міжбанку, власники обмінників періодично намагатимуться зіграти «на підвищення».

У районах із низькою конкуренцією між обмінниками частина «точок» розширюватиме спред до 1 гривні як за американською валютою, так і за євро.

З огляду на стрибки пари євро/долар на міжнародному ринку, власники обмінників для мінімізації своїх ризиків щодо євровалюти дуже уважно стежитимуть за поведінкою міжбанку щодо євро та за необхідності оперативно змінюватимуть свої цінники за ним протягом дня. Особливо 30 та 31 січня, коли валютні ралі за парою євро/долар досягнуть свого піку.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,30 до 38,80 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,40 до 38,70 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах широкого коридору від 40,60 до 42,45 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор буде в межах від 40,70 до 42,35 грн.

Євровалюта залишиться одним із основних спекулятивних інструментів на всіх сегментах валютного ринку України, а також на міжнародних майданчиках.