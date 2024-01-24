Мінфін вперше за два місяці знизив ставку за 3-річними ОВДП

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 січня 2024, 14:03

Мінфін вперше за два місяці знизив ставку за 3-річними ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, 23 січня, знизило ставку відсікання тільки трирічних облігацій — до 18,5% з 18,6%, на яких вона утримувалася два попередні місяці. Про це повідомляє ЕП з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, 23 січня, знизило ставку відсікання тільки трирічних облігацій — до 18,5% з 18,6%, на яких вона утримувалася два попередні місяці.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Так, попит на всіх трьох аукціонах не дотягував до стелі пропозиції, яка була встановлена на рівні по 4 млрд грн за 10-місячними і 21-місячними паперами і 1 млрд грн — за трирічними.

У результаті Мінфін відхилив лише одну з 52 заявок — лише на 0,4 млн грн, яка була подана на купівлю трирічних ОВДП під 18,6% річних, а сумарний обсяг розміщення впав до 2,2 млрд грн з 6,6 млрд грн тижнем раніше.

При цьому найбільше було продано 21-місячних паперів — на 1,64 млрд грн, тоді як 10-місячних — на 0,29 млрд грн і трирічних — на 0,26 млрд грн.

Крім того, на аукціоні з продажу 14-місячних доларових ОВДП Мінфін зміг розмістити всі виставлені на $100 млн за номіналом облігації, оскільки попит сягав $135,9 млн.

Однак, незважаючи на таке перевищення, ставка відсікання залишилася на рівні 4,66% річних, і все, чого вдалося домогтися продавцю, це зниження середньозваженої ставки з 4,66% до 4,65% річних.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів 23 січня залучило понад 6 мільярдів гривень на аукціоні ОВДП.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Володимир Кушнір и 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами