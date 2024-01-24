Мінфін вперше за два місяці знизив ставку за 3-річними ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок, 23 січня, знизило ставку відсікання тільки трирічних облігацій — до 18,5% з 18,6%, на яких вона утримувалася два попередні місяці. Про це повідомляє ЕП з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Так, попит на всіх трьох аукціонах не дотягував до стелі пропозиції, яка була встановлена на рівні по 4 млрд грн за 10-місячними і 21-місячними паперами і 1 млрд грн — за трирічними.

У результаті Мінфін відхилив лише одну з 52 заявок — лише на 0,4 млн грн, яка була подана на купівлю трирічних ОВДП під 18,6% річних, а сумарний обсяг розміщення впав до 2,2 млрд грн з 6,6 млрд грн тижнем раніше.

При цьому найбільше було продано 21-місячних паперів — на 1,64 млрд грн, тоді як 10-місячних — на 0,29 млрд грн і трирічних — на 0,26 млрд грн.

Крім того, на аукціоні з продажу 14-місячних доларових ОВДП Мінфін зміг розмістити всі виставлені на $100 млн за номіналом облігації, оскільки попит сягав $135,9 млн.

Однак, незважаючи на таке перевищення, ставка відсікання залишилася на рівні 4,66% річних, і все, чого вдалося домогтися продавцю, це зниження середньозваженої ставки з 4,66% до 4,65% річних.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів 23 січня залучило понад 6 мільярдів гривень на аукціоні ОВДП.