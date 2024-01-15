Репараційні облігації замість заморожених активів рф: як Україні отримати $300 млрд

Репараційні облігації, забезпечені замороженими активами росії, можуть стати одним із варіантів їх передачі нашій країні. Про це пише для Reuters британський бізнес-журналіст Хьюго Діксон. «Мінфін» публікує переклад статті.

План Б для України

Україні потрібні гроші, щоб захищатися від російської агресії. Сполучені Штати та Європейський Союз намагаються продовжувати виписувати чеки країні. Водночас, вони не бажають передавати $300 млрд резервів російського центрального банку, які західні уряди заморозили на початку війни.

Ось пропозиція запасного плану: Київ міг би залучити гроші, продавши облігації, забезпечені майбутніми вимогами про відшкодування збитків проти москви.

Було б краще, якби спонсори України просто дали їй більше грошей, як минулого тижня зробило Сполучене Королівство. Але в інших починає проявлятися втома. Президент США Джо Байден досі не зміг переконати Конгрес схвалити новий пакет для Києва на $61 млрд. Тим часом, Угорщина минулого місяця заблокувала заплановану допомогу ЄС у розмірі €50 млрд, хоча інші країни-члени сповнені рішучості знайти спосіб обійти проблему.

Спроби конфіскувати заморожені активи росії також просуваються повільно. Чи буде конфіскація законною — сперечаються не тільки юристи. Політики задаються питанням, чи було б це розумно, хоча вони активно це досліджують, як повідомляє Financial Times.

Випуск «репараційних облігацій» допоміг би уникнути цих проблем. Україна продаватиме цінні папери, які принесуть прибуток, якщо — і тільки якщо — вона отримає від росії репарації за шкоду, завдану війною. Виплати відсотків також можуть бути збільшені і виплачуватимуться лише в тому випадку, якщо Київ отримає компенсацію.

Власники облігацій не матимуть договірних вимог на заморожені резерви кремля. Але, з огляду на те, що росія навряд чи добровільно заплатить, ці активи будуть найімовірнішим джерелом коштів для відшкодування збитків.

Оскільки на резерви нараховуються відсотки, їх можна використати для виплати як основної суми облігацій, так і купонів. Це відрізнятиметься від конфіскації, оскільки активи будуть передані лише у тому випадку, якщо законний механізм компенсації спершу ухвалить, що шкоду заподіяно Україні.

В України буде реальний спосіб стягнути будь-яку компенсацію за завдані збитки в межах вартості резервів. Тому вона може випустити репараційні облігації на суму до $300 млрд. Але подібну суму вона отримала б лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати, уряди ЄС та інші союзники погодилися б купити цінні папери.

Довга та складна дорога

Київ має переконливі аргументи щодо відшкодування збитків на понад $300 млрд проти москви. Вторгнення президента росії володимира путіна в Україну є незаконним і спричинило хаос. За даними Світового банку, до лютого минулого року вартість відновлення країни досягла $411 млрд. Вона продовжуватиме зростати.

Правовий принцип, згідно з яким країна повинна «здійснити повне відшкодування шкоди, завданої міжнародно-протиправним діянням», добре відомий. Є також нещодавній прецедент, коли держава вчинила так. Після того, як Ірак вторгся в Кувейт у 1990 році, Рада Безпеки ООН створила компенсаційну комісію, яка змусила Багдад виплатити $52 млрд, як компенсацію. Гроші надійшли від виведення частини доходів Іраку від нафти.

Міжнародній спільноті буде важче нав'язувати свою волю росії. Зрештою, Рада Безпеки ООН не проголосує за створення комісії з компенсацій, оскільки росія є однією з п’яти країн, які можуть накласти вето на її резолюції. Проте Генеральна Асамблея ООН, яка має менше повноважень, ніж Рада Безпеки, але де жодна держава не має права вето, вже заявила, що потрібен міжнародний механізм відшкодування. Вона також закликала членів створити реєстр позовів проти росії.

У відповідь Рада Європи, міжурядова група, яка займається просуванням верховенства права, створює реєстр. Досі не було прийнято рішення про те, який орган має виносити рішення за позовами. Але підтримка Генеральної Асамблеї ООН надає легітимність діям щодо притягнення росії до відповідальності за збитки, завдані війною.

Однак, процес отримання репарацій від росії буде непростим. Ірак виплатив останню компенсацію лише у 2022 році, через 30 років після вторгнення в Кувейт. Україні зараз потрібні гроші. Репараційні облігації можуть вирішити цю проблему часу.

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Урізання дисконтів

Одним із заперечень проти цієї ідеї є те, що облігації будуть настільки ризикованими, що інвестори вимагатимуть значного дисконту. Тож Київ аж ніяк не отримає повних $300 млрд. Зрештою, навіть якщо в результаті судового процесу буде присуджена компенсація Україні за завдані збитки, західні уряди можуть не захотіти передавати право власності на російські резерви Києву. Сама Україна також може погодитися відмовитися від репараційних вимог проти москви в рамках якоїсь майбутньої мирної угоди.

Ось чому ідеальними якірними інвесторами були б західні уряди. Їм є що втрачати, якщо Україна не зможе стримати напад росії. Вони також мають хороші можливості для пом’якшення ризиків, пов'язаних із облігаціями. Сполучені Штати та їхні союзники мають повноваження визначати, чи використовуватимуться заморожені активи росії, в якості компенсації. Вони також матимуть великий вплив на форму будь-якої мирної угоди. Якщо західні уряди дійдуть висновку, що кремль має повернути свої резерви, це станеться тому, що вони прийдуть до висновку, що ширші переваги від миру затьмарюють витрати на відмову від $300 млрд.

Водночас, правова основа для використання російських резервів для погашення репараційних облігацій була б сильною, якби Україна передала позов про відшкодування збитків проти москви західним урядам, які купили облігації, каже Лі Бучхейт, досвідчений юридичний експерт із питань державного боргу. Уряди можуть покладатися на принцип загального права «заліку», відповідно до якого активи суб'єкта господарювання можуть бути використані для сплати його боргів.

Якби західні уряди не захотіли викупити всі репараційні облігації, Україна могла б розділити облігації на декілька траншів із фіксованою дохідністю, вважає Дейліп Сінгх, головний глобальний економіст PGIM Fixed Income. Уряди могли б купувати найризикованіші транші, залишаючи звичайним інвесторам найменш ризиковані. Це зменшує дисконт, який Україна буде вимушена отримати при продажу облігацій.

Репараційні облігації — не єдина інноваційна ідея, як Києву зараз отримати гроші. Але вони не розраховують на конфіскацію активів москви, що лежить в основі багатьох інших пропозицій. Якщо союзники України не зможуть виписати ще мегачеки, облігації можуть стати гарним запасним планом.