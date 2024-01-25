НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

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«Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Це рішення узгоджується з необхідністю подальшого підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції у 2024 році та її приведення до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на горизонті монетарної політики», — зазначив Пишний.

За словами Пишного, ураховуючи очікуване пришвидшення інфляції у 2024 році та зміщений вгору баланс ризиків, НБУ вважає за доцільне зберегти облікову ставку незмінною.

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Це дасть змогу втримати привабливість гривневих інструментів, що обмежуватиме попит на валютному ринку та сприятиме виконанню завдання НБУ із забезпечення курсової стійкості.

Крім того, НБУ зберігатиме активну присутність на валютному ринку та згладжуватиме надмірні курсові коливання у межах режиму керованої гнучкості курсу.

Нагадаємо

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

53% читачів «Мінфіну», які взяли участь у нашому опитуванні, вважають, що регулятор збереже ставку на нинішньому рівні.

За прогнозами експертів «Мінфіну», ставку буде знижено до 14% річних, доходність депозитних сертифікатів НБУ овернайт — до 14% річних, 3-місячних — до 18% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).