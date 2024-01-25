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25 січня 2024, 14:21

В Нацбанку очікують, що Україна цього року отримає $37 млрд міжнародної допомоги

За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько $37 млрд у вигляді зовнішніх кредитів і грантів. Про це під час монетарного брифінгу заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол.
Фото:depositphotos

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«Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули $40,5 млрд. Міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі. Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці. За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько $37 млрд у вигляді зовнішніх кредитів і грантів», — зазначив Пишний.

За словами Пишного, у міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько $25 млрд у 2025 році і $12 млрд у 2026 році). Водночас цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів.

Читайте: Міжнародна фінансова допомога не безумовна: що робити Україні

Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах $37−42 млрд впродовж 2024−2026 років і буде достатнім для забезпечення курсової стійкості. Разом із внутрішніми ринковими залученнями міжнародна підтримка також дасть змогу профінансувати все ще значні фіскальні потреби уряду.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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