ЄЦБ залишив ставку за депозитами на рекордному рівні

Рада керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) на засіданні у четвер, 25 січня, зберегла відсоткові ставки без змін. Базова процентна ставка залишилася на рівні 4,5%, маржинальна кредитна ставка — 4,75%, а депозитна ставка — 4%.

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Рішення ЄЦБ щодо ставки Рішення ЄЦБ залишити відсоткові ставки на поточному рівні відповідає прогнозам економістів. Згідно з опитуванням Reuters, всі 85 економістів, що брали участь, припускали, що після засідання ЄЦБ 25 січня ставка по депозитах залишиться незмінною, залишаючись на рекордному рівні 4%.

Європейський регулятор, як і раніше, має намір повернути інфляцію до середньострокової мети в 2%, йдеться у пресрелізі. Згідно з Євростатом, річна інфляція в єврозоні прискорилася з 2,4% у листопаді до 2,9% у грудні, що перервало тенденцію до зниження останніх шести місяців. Це викликало питання щодо часу зниження відсоткових ставок ЄЦБ. За результатами опитування Reuters, більшість економістів (59 із 85) очікують, що ЄЦБ знизить ставку у другому кварталі.

Понад 70% учасників останнього опитування припускають, що ставки будуть знижені до липня, тоді як у грудні таких було близько 57%. У листопаді 55% опитаних не очікували на пом'якшення політики до другої половини року, повідомляє Reuters. Згідно з останнім опитуванням, 38 з 85 економістів вважають, що перше скорочення ставки ЄЦБ відбудеться в червні, 21 очікує на це у квітні, а 23 передбачають, що це станеться в третьому кварталі або пізніше. Читайте: Держборг єврозони скоротився до 89,9% ВВП, Євросоюзу — до 82,6% ВВП

В ЄЦБ вважають, що ключові відсоткові ставки знаходяться на рівнях, які допоможуть досягненню мети інфляції. Регулятор має намір утримувати ставки на обмежувальному рівні так довго, як це буде потрібно.

Очікування ринків Фінансові ринки нині очікують зниження процентних ставок на 127 базисних пунктів цього року, що передбачає п'ять кроків, з першим у квітні чи червні, пише Reuters. Це нижче за очікування двотижневої давності, коли прогнозувалося зниження на 150 базисних пунктів, починаючи з березня або квітня.

Колишній економіст Банку Англії Кетрін Найсс заявила, що ЄЦБ схильний до обережності щодо зниження ставок. Після критики за недооцінку зростання інфляції в останні роки, у банку вважають за краще двічі перестрахуватися. «Простіше кажучи, уникаючи повторення помилок, політики захочуть переконатися, що джин інфляції надійно запечатаний у пляшці», — каже вона, уточнюючи, що другий квартал може бути «передчасним періодом зниження ставок». Читайте: Інфляція в єврозоні у грудні прискорилася вперше з квітня