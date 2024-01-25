Купувати чи ні: за якого курсу долара вкладення у гривневі ОВДП залишаться вигідними

У моменти ситуативного зростання курсу долара люди починають активно обговорювати вигоду вкладень у гривневі ОВДП. Не стала винятком і січнева девальвація нацвалюти. І доки гривня знову зміцнюється з середини січня, обговорення цієї теми триває. Давайте розберемося, чого ж насправді очікувати від інвестицій у гривневі облігації цього року і до якого граничного курсу долара вони залишаються вигідними.

Воєнні ризики не обговорюватимемо, вони збережуться до остаточної перемоги України над агресором, а ось економіку проаналізуємо:

Рішення Нацбанку щодо облікової ставки

Сьогодні, 25 січня, НБУ оголосить чергове рішення щодо облікової ставки. Згідно з останніми даними Держстату, річна інфляція сповільнилася до 5,1%. Тож нинішній рівень облікової ставки у 15% річних очевидно не відповідає динаміці споживчих цін, заради стримування зростання яких свого часу регулятор і розпочав сезон підвищення ключової ставки.

Найімовірніше, НБУ продовжить цикл її поступового зниження на 1−2% річних, із відповідною корекцією всіх ставок, «зав'язаних» на обліковій.

Політика Мінфіну щодо розміщення ОВДП

Зниження облікової ставки НБУ, зі свого боку, дозволить Мінфіну поступово зменшувати дохідність ОВДП, через розміщення яких до бюджету залучаються гривневі ресурси. Цей процес уже запущено.

Крива дохідності за гривневими ОВДП до погашення

Щоправда, знижувати дохідність за гривневими облігаціями посадовці Мінфіну будуть дуже обережно. Адже дефіцит бюджету майже 1,6 трлн гривень (і, найімовірніше, його доведеться збільшувати) потрібно буде закривати не лише за рахунок міжнародного фінансування, а й за рахунок продажу інвесторам нових порцій ОВДП. Серед покупців поки що переважають банки і сам НБУ.

А ось іноземці, побоюючись воєнних ризиків, є досить пасивними. Залишається населення з його величезними залишками на поточних рахунках, за які зараз боротимуться банки та Мінфін. Тому «відлякувати» і так нечисленних іноземних покупців, і головне — місцевих інвесторів (населення), держава собі дозволити не може.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Тож помітних відхилень у дохідності за облігаціями, що розміщуються зараз, очікувати не варто.

Психологія інвесторів та апетит до ризику

В умовах війни та глобальної невизначеності мало хто з непрофесійних інвесторів готовий розглядати вкладення з термінами понад 3 місяці-1 рік. Лише професійні гравці (банки, частина іноземних та місцевих фінкомпаній), які постійно перебувають на ринку і швидко коригують свої інвестиційні портфелі, залежно від ситуації, зараз вкладаються в довгострокові папери.

Але треба зробити поправку на те, що у вищезгаданій таблиці Міністерства фінансів зазначена дохідність на первинному ринку, де населення «безпосередньо» купувати облігації не може, а на вторинному ринку банки та фінкомпанії, як фінансові посередники при продажу облігацій зі свого портфеля, коригують її ще у середньому на 1−2% річних у бік зниження.

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Чи вигідні вкладення у гривневі облігації до 1 року для приватного інвестора

Як писалося вище, в умовах війни основна частина непрофесійних інвесторів планує свої вкладення з горизонтом, максимум, на 1 рік, частіше — до 3−6 місяців.

Тому зупинимося саме на цих термінах вкладень у гривневі облігації — 3 місяці, 6 місяців та 1 рік.

Виходячи з поточного ринку, дохідність ОВДП на 3 місяці в гривні для інвестора на вторинному ринку зараз становить близько 12% річних, 6-ти місячних — у межах 14% річних, а на рік — близько 15% річних.

Доходи за ОВДП не оподатковуються, тому ці ставки дохідності можна вважати «чистою» дохідністю для інвестора. Є ще витрати на відкриття рахунку в цінних паперах, комісії торговця ОВДП тощо, але часто вони «нульові», оскільки торговці в маркетингових цілях залучення клієнтів просто «зашивають» їх у кінцеву дохідність, яку отримує клієнт.

Для зручності розглянемо ситуацію на прикладі коштів інвестора у сумі $1 000. Спочатку визначимося, яку суму отримає інвестор. Здавши свої долари в обмінник фінкомпаній. Станом на дату написання статті, при курсі прийому долара в обмінниках 38 гривень, це становить 38 тис. гривень. Важливо, що 2024 рік є високосним, тобто для розрахунків треба брати 366 днів на рік.

Для 3-місячного вкладу в ОВДП на вторинному ринку (близько 12% річних) наприкінці періоду інвестор отримає такий дохід:

(38 000 грн * 12% річних * 93 дні) / (366 днів * 100) = 1 158,69 грн.

Із сумою повернення вкладу це становитиме 39 158,69 гривень.

Тобто, щоб вийти в «0» за своїми інвестиціями в ОВДП, курс купівлі долара в обміннику через 3 місяці має становити 39,16 гривень за долар. Якщо він буде меншим, інвестиція буде прибутковою, якщо вищим — збитковою.

Для 6 місячного вкладу в ОВДП на вторинному ринку (близько 14% річних) наприкінці періоду отримаємо такий дохід:

(38 000 грн * 14% річних * 183 дні) / (366 днів * 100) = 2 660 грн.

Із сумою повернення вкладу це становитиме 40 660 гривень.

Тобто щоб вийти в «нуль» за своїми інвестиціями в ОВДП, курс купівлі долара в обміннику через 6 місяців має становити 40,66 гривень за долар. Якщо він буде меншим — інвестор «у плюсі», якщо вищим — у «мінусі».

Для вкладу в ОВДП на 1 рік на вторинному ринку (близько 15% річних) наприкінці періоду отримуємо такий дохід:

(38 000 грн * 15% річних * 366 днів) / (366 днів * 100) = 5 700 грн.

Із сумою повернення вкладення це становитиме 43 700 гривень.

Щоб вийти в «нуль» за своїми інвестиціями в ОВДП, курс купівлі долара в обміннику через рік має становити 43,70 гривень за долар. Відповідно, курс долара нижче означає прибутковість інвестиції, вище — її збитковість.

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Як враховуємо курс

Тепер поглянемо на ситуацію з готівковим курсом долара за січень 2023 року — січень 2024 року (термін 1 рік).

Попри блекаути та обстріли 2023 року, зміну ситуації на фронті та масу новин, які працювали як на користь зміцнення гривні, так і проти неї, загалом, курс продажу долара так і не перевищив пікових 40,6 гривень у січні 2023 року.

Ба більше, з певними ситуативними коливаннями він усе ж таки просів до сьогоднішнього середнього значення курсу продажу в 38,23 гривні. На момент ситуативного піку в січні 2024 року курс не дотягнув і до 40 гривень за долар.

Тому навіть тримісячні вклади в ОВДП є прийнятними для інвестора з урахуванням того, що після зльоту котирувань на початку 2024 року зараз курс продажу долара (38,23 гривні) нижчий від розрахункових 39,16 гривень на тримісячному горизонті вкладень.

Якщо економічна, військова та політична ситуація в Україні та навколо неї у 2024 році будуть не гіршими, ніж у 2023 році (насамперед, мова про обсяги міжнародної фінансової та військової допомоги), то інвестиції у гривневі ОВДП можна розглядати, як найпростіший та найнадійніший інструмент для інвестора, який готовий працювати з гривнею.

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На що ще звернути увагу

Окрім суто воєнних нюансів, цього року для вкладень в ОВДП, як інвестиційного інструменту, принципово важливі:

1. на користь гривні — стабільне та повне надходження міжнародної допомоги в обумовлених із західними партнерами обсягах, високий рівень ЗВР, позитивне вирішення питання конфіскації «заморожених» активів росії на користь України, зростання експорту, перехід економіки на військові рейки зі збільшенням частки вітчизняного виробництва та довіра до гривні з боку населення.

2. проти гривні — політичні та корупційні скандали, затримки в отриманні фінансової, економічної та військової допомоги (особливо в період виборів у країнах-головних наших партнерів), не завжди адекватні заяви наших посадовців та не завжди дружні економічні дії з боку наших західних сусідів у частини блокування українського експорту. Також негативно на гривні може позначитися збільшення видатків на армію, що розширить і так великий дефіцит бюджету. За прогнозами уряду, він і без того становитиме близько 21% ВВП, і, у будь-якому випадку, тиснутиме на курс.

В умовах війни, якщо період поступового зниження облікової ставки Нацбанку триватиме протягом усього 2024 року, вкладення в ОВДП, зроблені зараз, за своєю дохідністю потенційно будуть привабливішими, ніж пізніші інвестиції. Адже Мінфін, з огляду на поведінку НБУ, все ж таки намагатиметься притискати дохідність за гривневими облігаціями з термінами до 1 року.

Водночас, додаткова диверсифікація в теперішніх складних умовах точно необхідна. З погляду консервативнішого приватного інвестора, далекого від фондового та валютного ринків, я поки що працював би тільки з 3−6-місячними гривневими облігаціями.

Також не варто забувати про принцип диверсифікації вкладень, тримаючи свої заощадження у пропорції: до 60% у гривні на депозитах або в ОВДП, решта до 40% у валюті (50/50 у доларі та в євро) також на депозитах або у валютних облігаціях.