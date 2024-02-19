Курс валют на 19-23 лютого: чому купівля долара та євро цього тижня обійдеться дорожче

Цей тиждень на валютному ринку України буде цікавим, і багато в чому визначить курсовий тренд до кінця лютого. На користь гривні зіграють декілька факторів.

Основні з них:

Початок періоду розрахунків бізнесу з бюджетом. До кінця цього тижня основна частина держкомпаній та приватних фірм розраховується з державою за податками та зборами. Попит на гривню зростає, що змушує частину експортерів активніше продавати валюту на міжбанку, і скорочує можливості імпортерів щодо її купівлі. Це завжди працює на зміцнення позицій нацвалюти на міжбанку.

Непогана динаміка з розміщення облігацій Мінфіну на своїх аукціонах на фоні менших виплат із обслуговування раніше розміщених паперів. Наприклад, 13 лютого Мінфін продав гривневі облігації на суму понад 5,44 млрд грн із дохідністю від 16,8% до 18,5% річних.

Загалом, за даними Депозитарію НБУ, за січень цього року Мінфін залучив до бюджету за рахунок розміщення ОВДП понад 13,36 млрд грн, $254,7 млн та 235,5 млн євро. При цьому на погашення за внутрішніми борговими держпаперами за цей же період було спрямовано $80,0 млн і 251,5 млн євро.

Таким чином, протягом січня запозичення Мінфіну на внутрішньому борговому ринку на 19,3 млрд грн в еквіваленті перевищили виплати погашень за ОВДП. Ці ресурси пішли на фінансування касових розривів бюджету неемісійним шляхом, що також страхує гривню на ринку.

Високі ставки дохідності за ОВДП, із урахуванням відсутності оподаткування, порівнюючи з вкладами, стимулюють поступове зростання вкладень населення в держпапери:

Наведені дані - це первинний ринок. Банки та фінкомпанії на вторинному ринку дозволяють громадянам заробити менше. Але й пропонована ними дохідність цікавіша, ніж заробітки на депозитних вкладах. За валютними облігаціями у доларах та євро, з урахуванням відсутності оподаткування, дохідність для інвестора також вища, ніж у більшості банків за валютними вкладами.

Саме це сприяє зростанню вкладень українців в ОВДП.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Вклади громадян в облігації вже перевищують 58,66 млрд гривень в еквіваленті: вони давно обігнали за обсягами інвестиції нерезидентів (43,81 млрд гривень в еквіваленті), і становлять вже понад 39% від суми вкладень у такі активи юридичних осіб.

Читайте також: ТОП-5 найпопулярніших ОВДП у січні

Така динаміка знижує тиск на курс гривні на валютному ринку та дозволяє уряду фінансувати зростаючі потреби армії беземісійним шляхом. Тобто наші громадяни на цьому не лише заробляють, а й підтримують ЗСУ.

До факторів, які серйозно впливатимуть на перспективи гривні найближчим часом, можна також віднести:

Візит представників МВФ до Києва для обговорення економічної політики та поточних проблем України. Після цих зустрічей вже 17 лютого місія Фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочала дискусії з представниками української влади у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування МВФ. Це дуже важлива подія для нашого ринку, в тому числі і валютного, в умовах війни та пробуксування американського пакету фінансової допомоги.

Читайте також : Держборг України оновив антирекорд: чи варто панікувати

Схвалення сенатом США законопроєкту, який обумовлює виділення понад $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Із них близько $60 млрд пропонується спрямувати на допомогу Україні. Це, безперечно, позитивна новина для нашої країни.

Але невирішене питання схвалення цього документа Палатою представників зараз працює проти України як у військовому, так і в економічному плані. У тому числі, негативно впливає на настрої на валютному ринку. Саме «зависання» цього питання здатне провокувати розгойдування курсу на міжбанку і, опосередковано, на готівковому ринку найближчими днями.

Проблема повернення валютного виторгу експортерами через різний «схематоз». Нацбанк про це знає та найближчим часом посилить функції валютного контролю для вирішення цього питання. Також Кабмін та Нацбанк розглядають варіант прив'язки відшкодування ПДВ до повернення валютного виторгу. Про це нещодавно повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Крім цього, уряд звернувся до НБУ з проханням дозволити продаж валюти великим українським компаніям та холдингам, і подальше її перерахування для розрахунків за єврооблігаціями та із західними кредиторами.

Якщо це питання буде вирішено позитивно, то, з одного боку, це збільшить тиск на гривню з боку таких покупців валюти, але з іншого — простимулює експортерів до чеснішого заведення виторгу до країни. А це позитивно позначиться на статистиці валютного ринку.

Чергові блокування української продукції на кордоні знижують можливості українського експорту та скорочують пропозицію валюти на нашому міжбанку, що, зі свого боку, зменшує статистику валютних торгів.

Минулого тижня обсяг міжбанківських торгів у системі Bloomberg перебував у межах від $82,75 млн до $124,4 млн, що вже критично для нашого ринку. Такі мізерні обсяги говорять про серйозні проблеми, які потім позначаться і на податкових надходженнях від експортерів, і на активності всієї економіки України.

На поведінку українського міжбанку цього понеділка вплине також вихідний у США. 19 лютого Штати відзначають Президентський день (на честь дня народження першого Президента США Джорджа Вашингтона). Оскільки американські банки не працюють, український міжбанк цього дня працюватиме за доларом на ТОМі, що зменшить активність усього валютного ринку.

Багато клієнтів вирішили проводити свої операції за доларом 20 лютого (вівторок). Тому вже з цієї дати частина перенесених раніше учасниками торгів угод збільшить статистику нашого міжбанку.

Прогноз курсу долара та євро на 19−23 лютого

Міжбанк:

Долар. Із огляду на вихідний понеділок у США та необхідність цього дня проводити свої операції на ТОМі, більшість клієнтів будуть активними на міжбанку за доларом із вівторка до п'ятниці. Низькі обсяги операцій збережуться. Для НБУ не буде важко закривати брак валюти на торгах, оскільки сум періодичних інтервенцій у межах $30 млн — $60 млн достатньо для управління курсовим трендом.

За нашим прогнозом, 19−23 лютого котирування долара на міжбанку перебуватимуть у межах 37,70 — 38,55 гривень.

Євро. Пара євро/долар цими днями, за моїми прогнозами, перебуватиме в межах коридору від 1,071 до 1,088 долара за євро. Курс євро на українському міжбанку цього тижня перебуватиме в межах від 40,37 до 41,94 гривень.

Готівковий ринок:

Більшість обмінників продовжать працювати у форматі «з обороту» зі спредом у межах 20−30 копійок за доларом та 20−35 копійок за євро, але з постійною оглядкою на поведінку міжбанку.

Якщо вечірній спекулятивний розігрів курсу минулої п'ятниці отримає продовження і цього понеділка (за рахунок роботи українського міжбанку ТОМом через вихідний у США), то від обмінників варто очікувати періодичних спроб зіграти «на підвищення» весь тиждень.

Готівковий долар. У більшості кас банків долар цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 37,50 до 38,85 грн, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 37,55 до 38,80 грн.

Готівковий євро. У банках котирування євро при купівлі-продажу перебуватимуть у межах коридору від 40,50 до 42,15 грн, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 40,70 до 41,90 грн.