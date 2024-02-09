Сенат США зробив важливий крок до ухвалення пакета допомоги Україні на понад $60 мільярдів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 лютого 2024, 9:02

Сенат США зробив важливий крок до ухвалення пакета допомоги Україні на понад $60 мільярдів

На засіданні 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за подальший розгляд законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,34 млрд. Про це повідомляє Reuters.

На засіданні 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за подальший розгляд законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,34 млрд.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Сенатори підтримали процедурне голосування, перевищивши поріг у 60 голосів для просування законопроекту. При цьому 17 республіканців несподівано проголосували «За». Вони змінили свою думку після того, як заблокували законопроект у середу.

Що включає даний законопроєкт

Законопроєкт про безпекову допомогу включає $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і $4,83 млрд для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань (стримування агресії з боку Китаю).

Даний законопроєкт також включає $9,15 млрд гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі та на Західному березі, Україні та іншим людям у зонах конфліктів по всьому світу.

«Це хороший перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню», — заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після голосування.

Що далі

Очікується, що Сенату знадобляться кілька днів, щоб узгодити остаточну версію законопроєкту. Деякі республіканці продовжують наполягати на внесенні правок.

Навіть якщо законопроект про допомогу зрештою ухвалить Сенат, він зіткнеться з невизначеністю в Палаті представників. Проти допомоги Україні проголосували десятки членів Палати представників від Республіканської партії, зокрема ті, хто є найближчими союзниками колишнього президента США Дональда Трампа, включно зі спікером Майком Джонсоном.

Після схвалення в Палаті представників законопроэкт направиться на підпис президенту США Джо Байдену.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 37

+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 9:04
#
Тільки зняли Залужного і відразу процес пішов
+
+42
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 9:41
#
Снятие Залужного только ухудшило наши шансы, т.к. американская пресса крайне негативно отреагировала на то, что союзнику делать не чего, как посреди войны устраивать борьбу за власть.

Комментарии Economist, CNN, NYT все крайне негативные и вполне обоснованные. Они пишут, что Зеленский испугался политического конкурента, но сняв Залужного по факту деморализовал ЗСУ.

Также американские журналисты прекрасно знают погоняло Сырского «мясник» и прямо так и пишут со слов офицеров ЗСУ. Это плохо скажется на мобилизации, т.к. народ понимает, что пришел управлять войсками генерал, который управляет в духе «еще бабы нарожают».

Поэтому отставка Залужного конечно ослабила нашу поддержку в США, но нельзя сказать, что это очень существенный фактор. Скорее рейтинг Зеленского в элит США присел.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 9:50
#
ЕС 50 мільярдів Україні не дасть бо Орбан стурбований корупцією в Україні? Ваші прогнози ніколи не збуваються
+
+22
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 9:54
#
Я всегда говорил, что ЕС выделит деньги, вообще-то. Просто даже если бы Орбан уперся с вето, то деньги бы выделили просто прямым траншами от ФРГ, Франции и т. д. Это просто бы создало задержку и все.

Плюс в ЕС довольно хорошая поддержка Украины либеральными элитами и населением. В США совсем другая ситуация. Половина политических элит против украинской компании и большая часть американцев выступает как минимум за сокращение финансирования Украины. Поэтому на носу выборы игнорировать это политики не могут.

Если кратко, то Украина популярна в Европе, но уже непопулярна в США.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 10:00
#
А потім ви скажете, що завжди казали що США виділять допомогу Україні. Ви вже кажете що половина еліти проти. А друга половина за? Ви типовий демагог і вже зараз намагаєтесь підстрелити собі соломку
+
0
Prya
Prya
9 лютого 2024, 10:35
#
Да не выделят амеры денег, во всяком случае 60 ярдов точно. Всё, 2024й год уже — год выборов.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 10:37
#
А Орбан заблокує 50 мільярдів для України через корупцію в Україні…
+
+15
Робин Гуд
Робин Гуд
9 лютого 2024, 11:01
#
Олександр Сундуков

Вот вы тут такой умный и всё знаете и обвиняете сейчас других в том что и кто говорил раньше. А ведь есть же простой инструмент — найти в профиле Комментарии и процитировать чужой комментарий + дать на него ссылку. Иначе всё это попытка перекрутить на свой лад чьи-то слова, в адекватном общении так не делается.

Я лично приводил цитаты некоторых тут заявляющих что «курс будет 33» с конкретными сроками и эти люди время от времени уверено выдают очередной несбыточный прогноз про укрепление гривны, а вы их даже защищали помню. Для таких людей есть один термин, который не буду тут писать, чтобы не оскорбить никого, но думаю догадаться несложно).

Investik (Mike) я хорошо помню что ранее писал что с помощью ЕС не так всё плохо, есть шансы что дадут. С моей стороны, к примеру, тоже были большие сомнения по поводу помощи и я считал это маловероятным, но не было утверждения что точно не дадут.

В конце концов видно что Орбана дожали давлением или ещё что-то предложили, но с другой — даже этих 50 млрд хватит лишь для покрытия меньше трети бюджетных потребностей, что признают даже политики.

И тем более не стоит забывать, что есть ещё условия для каждого транша (реформы), так что нельзя сказать что вся сумма «уже в кармане».

--
Помощь США куда более сложный вопрос — и прежде всего это не бюджетная помощь, а помощь оружием. Вот тут пока нет глобально хороших новостей, а тот факт что просто Сенат вынес на обсуждение что-то — ещё ничего, многое зависит от Джонсона.

Посмотрим.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 11:29
#
Ти постійно змінюєш профілі щоб потім казати що «это не я писал»
+
0
Робин Гуд
Робин Гуд
9 лютого 2024, 11:49
#
Вы что-то точно путаете, у меня один единственный и первый профиль с марта 2022 года, других нет и в этом нет потребности. Можете просмотреть мои 800+ комментариев и сказать где и что я писал лично, я живу в ЕС и в моих постах несложно увидеть примерно одну линию и логику которую в целом пишу — не вижу что бы тут был хотя бы ещё один никнейм, который писал бы в таком именно стиле и столько претензий к коррупции

А Investik (Mike), который живёт в США, подтвердил даже у себя в биографии — что был ранее зарегистрирован под другим именем, но не имеет доступа к другому аккаунту. Хотя я с удовльствием читаю его посты и очень интересно особенно про Майка Джонсона и республиканцев — всегда интересно услышать точку зрения «оттуда», а не только читать украинские СМИ, часто несущие пропаганду.

Так что разберитесь сначала кто и где и что писал, прежде чем предъявлять претензии. А если не хватает ума разобраться, то незачем делать голословные обвинения.
+
+37
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 9:32
#
Нет, это неправда. Сенат не преодолел порог 60 голосов или бы уже законопроект уехал Джонсонсу в Палату Представителей.

Голосование было 58−41. И что плохо, что в одном пакете Израиль. Сенатор Бенни Сандерс представляет «прогрессивное крыло» демократов. Они считают, что Израиль устроил бойню в Газе, поэтому Сандерс хоть и демократ голосует против.

Сейчас появилась только возможность обсуждения законопроекта.

Но сейчас все карты на деле на руках у Джонсона. Он не говорит о том, что не поставит на голосование законопроект, но рано запускать шарики. Дело в том, что Джонсон может делать «пакетное голосование», что наиболее вероятно он и сделает, т.к. объединит его с драконовским антиимиграционным законом, который республиканцы приняли ранее и проголосует с ним «пакетом» и так вернет назад в Сенат. Где его, конечно, завалят демократы.

По факту следить нужно за Джонсоном и его заявлениями, предыдущий законопроект он Сената он вообще одним своим твитом прихлопнул по факту. Сенаторы республиканцы просто поняли, что бесполезно нести законопроекто Джонсону, если он заявил, что пустит его на туалетную бумагу.

Напоминаю еще раз. Спикер Конгресса США по факту имеет аналог право вето на все законопроекты США за счет прав управления повесткой голосования в Конгрессе. Обойти это никак нельзя.

https://www.ft.com/content/c0499be5−6cd9−46f9-b521-fe686d42f1cb
+
+10
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 9:56
#
Куди зник Орбан з його Вето на 50 мільярдів Україні і його стурбованістю корупцією в Україні???
+
0
Strain
Strain
9 лютого 2024, 9:58
#
Странно вообще что сенаторы США так плохо ознакомлены с конфликтом Израиля и Газы. Еще более странно такое поведение с учетом того, что было официально доказано участие сотрудников ООН (подразделения ООН по палестинским бежанцам) в резне.
Пора уже признать, что нет никакой Палестины и никаких палестинских бежанцев. Есть только террористы. Уже 5 поколение родилось в Ливане/Газе. И они по прежнему бежанцы? Нельзя быть бежанцем в пятом поколении=)
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 10:06
#
Вы просто не очень понимаете контекст политики США и в том числе, что демократы нас могут предать. Дело в том, что демократы не единые.

Там есть фракция почти марксистов настолько они левые. Называются они «прогрессивные демократы» (Progressive Democrats of America, PDA).

Фракция не фига не маленькая. Примерно из 200 демократов обычно около 70 в Палате Представителей. В Сенате ее представляет ее неформальный лидер — Бенни Сандерс. В чем-то икона левой политики в США.

Именно PDA писало Байдену известное письмо, чтобы он прекратил войну в Украине и занялся дипломатией. Это не странно, PDA всегда выступало с ультрапацифистких позиций. Они всегда против всех войн США. Что они сейчас голосуют в поддержку Украины удается просто невероятными усилиями партийной дисциплины демократов.

Однако они как и MAGA у республиканцев при изменении ситуации мгновенно проявят свою традиционную позицию — «голубей мира». Если сейчас в Конгресс внести законопроект о заморозке войны по Корейскому Сценарию, то фракция PDA демократов мгновенно поднимет ручки в полном составе.
+
0
Prya
Prya
9 лютого 2024, 10:37
#
Спасибо за Ваши просветительские комментарии
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 11:30
#
Навіщо дякувати людині чиї прогнози ніколи не збуваються?
+
+13
Arround
Arround
9 лютого 2024, 11:02
#
Какое «58−41» и «Сенат не преодолел порог»? Сенат прошло и 67 было за.
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 11:17
#
Там было 2 голосования, см. ниже.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 9:59
#
Из статьи NYT. Судя по всему Сандерс все же поддержал законопроект, раз 58 голосов и 8 республиканцев, хотя он может поменять мнение. Я смотрел по ТВ по его выступление, он сильно ругался, что США бесконечно финансируют бойни по миру и США пересрется со всеми арабами, если этот закон примет.

Сенат проголосовал 58−41 за устранение одного из нескольких законодательных препятствий для рассмотрения пересмотренного предложения Шумера в среду днем, после того как 8 сенаторов-республиканцев проголосовали за этот план. Для одобрения законопроекта потребуется 60 голосов.

Даже если Сенат одобрит альтернативный план Шумера, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону — союзнику Трампа — придется решать провести ли голосование в нижней палате. В среду утром он отказался высказать свое мнение по поводу предложения Шумера.
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 10:04
#
Так буде допомога від США чи ні? Ваш прогноз
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 10:13
#
Сейчас пока Джонсон четко не обозначил свою позицию можно давать только вероятностный прогноз.

Я думаю примерно 60%, что законопроект выйдет из Сената. Просто до 60 голосов не хватает 2х сенаторов, а Трамп будет сейчас обрывать телефоны даже тем 8ми что голосовали.

Я бы дал еще 70%, что Джонсон просто возьмет законопроект Сената и соединит с антимиигрантским законом принятым республиканцами весной, но который никак не затолкнуть в Сенат. В пользу этого говорит, что Конгресс всегда проваливал голосование по Украине просто без условий последние месяцы на бюджетных голосованиях и у республиканцев кроме Украины нет рычага давления на демократов, просто странно его отдавать бесплатно. Третий момент, что Трампу нельзя допустить никакой «победы» Байдена в любом вопросе от границы до внешней политики перед выборами.

Если сложить эти вероятности и доводы, примерно 15% сейчас вероятность выделение помощи США.
+
+13
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 10:33
#
А через місяць ця вірогідність зросте до 60%?
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 10:38
#
Я уже написал — следите за Джонсоном. Заявление Джонсона, что поставит на голосование такой законопроект без условий сразу делает 95% вероятности выделения нам помощи.

Проблема в том, что Джонсон ручной спикер Трампа. Они не разлей вода и много чего прошли вместе. Джонсон как юрист даже выступал адвокатом Трампа во время попытки его импичмента, собирал голоса конгрессменов о «подделке голосования» за Байдена. Джонсон под 90% законопроектов в пользу Украины стабильно голосовал против как конгрессмен. Что он там болтает, то политики много чего болтают. Лапшу про «защиту демократии» и «не дать Путину победить» от Джонсона можно сразу снять с ушей и нужен прямой ответ на вопрос:
— Так вы ставите на голосование законопроект Сената без условий, мистер Джонсон или нет?

Сейчас он на этот вопрос не отвечает, а что он не болтал, а делал смотри выше
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 11:32
#
Ну так і Орбан постійно виступав проти 50 мільярдів Україні. Де зараз той Орбан з його Вето?
+
+34
kingcity
kingcity
9 лютого 2024, 10:01
#
О,так, зробили крок. Тепер треба перепочити. Може за яких півроку ще один крок зроблять. А там, глядиш і війна закінчиться…
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 10:58
#
NYT написало, что было повторное голосование и 60 набралось голосов. Проголосовало 67−32

Где-то 85%, что выйдет из Сената. Вероятность общего принятия повышу до 20% с учетом фактора Джонсона.

https://www.nytimes.com/2024/02/08/us/politics/ukraine-israel-aid-bill-senate.html
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
9 лютого 2024, 11:33
#
Ваші прогнози не мають ніякої цінності, бо не збуваються. Ви казали 60% що 50 мільярдів ЕС Україні не виділить, бо Орбан проти і він дуже принципова людина, як Дональд Трамп
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 11:06
#
Пока от Джонсона вестей нет, но он не говорит «нет». Однако не все понимают из журналистов, что у Спикера больше вариантов завалить законопроекты, чем даже у Президента США.

Джонсон наиболее вероятно займет тактику как писало Politico, т. е. скажет «Отличный закон по Украине! Я ставлю его на голосование немедленно, только у меня тут завалялся закон о создание ГУЛАГа для латиносов демократов. Будем голосовать пакетом!«

Пока высказался только один топовые республиканец Палаты Представителей.

Председатель Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, давний республиканец, поддерживающий помощь Украине, заявил, что не поддержит предложение Сената, и предупредил, что спикер ни в коем случае не допустит продвижения отдельного пакета помощи Украине без решения проблем границы.

На Джонсона будут давить даже ястребы-республиканцы, как видим. Им просто граница важнее Украины.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024−02−08/senate-has-enough-votes-to-advance-ukraine-aid-vote-ongoing
+
+30
Робин Гуд
Робин Гуд
9 лютого 2024, 11:13
#
Всё верно, почему-то в Украине далеко не все понимают, что многое зависит от Джонсона, а поэтому фактически даже от решений Трампа, т.к. это его доверенный человек.

И очень мало шансов что помощь проголосуют, если общая политика республиканцев (в т.ч. в какой-то степени благодаря Трампу) — будет настроена на то, чтобы помощь не давать.

А все эти новости «Сенат что-то обсуждает» — сколько раз уже были? Сколько раз Кулеба кричал что «вопрос помощи уже решён» или «до конца января нам помощь дадут».

И сколько по итогу с октября 2023 США выделили новых денег? Где эти транши и вооружение?

Всё остальное — обсуждения и т. п. — разговоры и это часть политики и политических торгов. В том числе тот факт что выставили «на обсуждение» может быть более длинной игрой на то чтобы в процессе потянуть время или выбить для себя очередные выгодные сделки в обмен на эту помощь, но которые е факт что будут в ближайшее время одобрены.

Так что реально можно будет сказать о принятой помощи только тогда, когда и Сенат, и Палата Представителей подпишут конкретную сумму, Байден подпишет указ, деньги/оружие поступят в Украину.

Остальное всё — догадки, разговоры и предположения.

Мы всё увидим — как будут развиваться события в ближайшее время.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 11:22
#
На самом деле не очень понятна позиция Трампа в том плане хочет он валить Украину или нет. Публично он выступает за заморозку конфликта по текущей линии фронта «за 24 часа».

Трамп конечно знает результаты опросов, что среди его электората и что важнее независимых избирателей финансирование Украинцы непопулярно. Как популист он скорее займет тактику заплыва по течению, но все же есть какое-то количество и ястребов-республиканцев и совсем в клин с ними Трамп входить тоже не хочет.

Поэтому скорее всего Трамп ставит на САБОТАЖ помощи Украине в духе итальянской забастовки. Типа мы вас поддерживаем, всеми силами за Украинцев, но просто проголосовать не можем.

Вопрос в том, что такой политике бы уже неплохо оформится как какие-то публичные заявления. Этого пока толком нет.
+
+8
Робин Гуд
Робин Гуд
9 лютого 2024, 12:18
#
Тоже так думаю. Не очень-то похоже сейчас на то, что Трамп согласится на помощь Украине, хоть и прямую причину такого решения вряд ли озвучит.

Поэтому показательно какие-то разговоры в духе «Ваш звонок очень важен для нас» будут, а дойдёт ли до реального решения — маловероятно. Посмотрим как будет.
+
0
Criptor82
Criptor82
9 лютого 2024, 12:19
#
Mike. Гроші дадуть, починайте думати як будете виправдовуватись. Справжня політика США протилежна тому, що ви тут пишете. У BlackRoc більше влади ніж у вашого конгресмена Джонсона і всіх сенаторів разом. Доречі сенатор Ліндсі Грем досить чітко виклав позицію США, щодо війни України та Росії, це реальна позиція політичної єліти США. Доречі не виключає, що саме інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним пришвидшила процес у Сенаті.
+
0
VovsingL
VovsingL
9 лютого 2024, 11:40
#
Снятие легендарного главкома было условием дальнейшего рассмотрения помощи. Это озвучила г-жа Нуланд во время визита в Киев. Партнерам необходим замена на«генерала-смерть» для более эффективного использования (с их точки зрения) военной помощи.
+
+15
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 12:12
#
Это мифология с Банковой.

Вы посмотрите, что пишет американская пресса вхожая в политические элиты США
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/02/08/zaluzhny-is-out-the-butcher-is-in-00140206

Zaluzhny is out, the ‘butcher' is in

«Залужный ушел, МЯСНИК пришел»

Вот так вот прямо. Центральная политическая газета США пишет про Сырского «мясник» в заголовке и вы повторяете ахинею с Банковой, что «мясники» конечно помогают траншам

Пишут они вот что. Прям помощь траншами

Сырский известен тем, что устроил ЗСУ настоящую мясорубку в Бахмуте, посылая «живые волны» из украинских солдат навстречу огню россиян. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город.
По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан . «Очень плохое решение», — сказал нам украинский военный капитан.
Капитану, как и другим, была предоставлена ​​анонимность, чтобы избежать возмездия или высказать свое неприукрашенное мнение.

Другой человек, знакомый с деятельностью Сырского, поддержал эту точку зрения. Его назначение вряд ли окажет положительное влияние на Украину, поскольку те, кто находится на передовой, считают Сырского солдофоном советского образца, который безбашенно подвергает своих людей опасности.
Этот человек добавил, что украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: «Мясник». Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и «Генерал200».

+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 12:13
#
Негативные отзывы продолжают поступать: «Руководство генерала Сырского бездарно, его присутствие или приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом», — написал нам украинской военный. «Его неустанное стремление к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без каких-либо оперативных целей».
Украинский солдат также написал в Твиттере сообщение в групповом чате ветеранов Бахмутского боя:

« Нам всем п*здец »
+
0
Mike Bondarenko
Mike Bondarenko
9 лютого 2024, 12:15
#
Честно говоря, я не помню такой шквал негатива на ЗСУ в американской прессе и это еще кусок статьи. Там дальше все так.

Это безусловно офигенно помогает в трашах, когда амеры знают, что пришел генерал непопулярный в войсках, который кладет солдат налево и направо за черти что. И все это еще на фоне мобилизации, где украинцы и так стремаются потерь. Вот прям побежали в ТЦК воевать под «мясником», «Генералом 200» и «советским солдафоном»
+
0
juular
juular
9 лютого 2024, 12:46
#
60 ярдов растащат быстро, растащат в смысле не только «по схемам» (ясное дело — без этого никуда), да даже если сравнительно честно (в этом месте — смех) их тратить, эта сумма… не так уж велика для страны без своего ВПК, пенсионного фонта и так далее. И все это сделано на основе договорняка — убрать Залжуного, который имет свое видение и перечет «мелкому», на Сирского — покорного мясника, который, уж простите за ковычки «за ценой не постоит». Короче, есть ощущение, что к середине лета — началу осени мы погрузимся в кровавый мрак.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають AlejandroV, juular, vbhjckfd, Робин Гуд и 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами