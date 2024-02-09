На засіданні 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за подальший розгляд законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,34 млрд. Про це повідомляє Reuters.
Сенат США зробив важливий крок до ухвалення пакета допомоги Україні на понад $60 мільярдів
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Сенатори підтримали процедурне голосування, перевищивши поріг у 60 голосів для просування законопроекту. При цьому 17 республіканців несподівано проголосували «За». Вони змінили свою думку після того, як заблокували законопроект у середу.
Що включає даний законопроєкт
Законопроєкт про безпекову допомогу включає $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і $4,83 млрд для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань (стримування агресії з боку Китаю).
Даний законопроєкт також включає $9,15 млрд гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі та на Західному березі, Україні та іншим людям у зонах конфліктів по всьому світу.
«Це хороший перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню», — заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після голосування.
Що далі
Очікується, що Сенату знадобляться кілька днів, щоб узгодити остаточну версію законопроєкту. Деякі республіканці продовжують наполягати на внесенні правок.
Навіть якщо законопроект про допомогу зрештою ухвалить Сенат, він зіткнеться з невизначеністю в Палаті представників. Проти допомоги Україні проголосували десятки членів Палати представників від Республіканської партії, зокрема ті, хто є найближчими союзниками колишнього президента США Дональда Трампа, включно зі спікером Майком Джонсоном.
Після схвалення в Палаті представників законопроэкт направиться на підпис президенту США Джо Байдену.
Коментарі - 37
Комментарии Economist, CNN, NYT все крайне негативные и вполне обоснованные. Они пишут, что Зеленский испугался политического конкурента, но сняв Залужного по факту деморализовал ЗСУ.
Также американские журналисты прекрасно знают погоняло Сырского «мясник» и прямо так и пишут со слов офицеров ЗСУ. Это плохо скажется на мобилизации, т.к. народ понимает, что пришел управлять войсками генерал, который управляет в духе «еще бабы нарожают».
Поэтому отставка Залужного конечно ослабила нашу поддержку в США, но нельзя сказать, что это очень существенный фактор. Скорее рейтинг Зеленского в элит США присел.
Плюс в ЕС довольно хорошая поддержка Украины либеральными элитами и населением. В США совсем другая ситуация. Половина политических элит против украинской компании и большая часть американцев выступает как минимум за сокращение финансирования Украины. Поэтому на носу выборы игнорировать это политики не могут.
Если кратко, то Украина популярна в Европе, но уже непопулярна в США.
Вот вы тут такой умный и всё знаете и обвиняете сейчас других в том что и кто говорил раньше. А ведь есть же простой инструмент — найти в профиле Комментарии и процитировать чужой комментарий + дать на него ссылку. Иначе всё это попытка перекрутить на свой лад чьи-то слова, в адекватном общении так не делается.
Я лично приводил цитаты некоторых тут заявляющих что «курс будет 33» с конкретными сроками и эти люди время от времени уверено выдают очередной несбыточный прогноз про укрепление гривны, а вы их даже защищали помню. Для таких людей есть один термин, который не буду тут писать, чтобы не оскорбить никого, но думаю догадаться несложно).
Investik (Mike) я хорошо помню что ранее писал что с помощью ЕС не так всё плохо, есть шансы что дадут. С моей стороны, к примеру, тоже были большие сомнения по поводу помощи и я считал это маловероятным, но не было утверждения что точно не дадут.
В конце концов видно что Орбана дожали давлением или ещё что-то предложили, но с другой — даже этих 50 млрд хватит лишь для покрытия меньше трети бюджетных потребностей, что признают даже политики.
И тем более не стоит забывать, что есть ещё условия для каждого транша (реформы), так что нельзя сказать что вся сумма «уже в кармане».
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Помощь США куда более сложный вопрос — и прежде всего это не бюджетная помощь, а помощь оружием. Вот тут пока нет глобально хороших новостей, а тот факт что просто Сенат вынес на обсуждение что-то — ещё ничего, многое зависит от Джонсона.
Посмотрим.
А Investik (Mike), который живёт в США, подтвердил даже у себя в биографии — что был ранее зарегистрирован под другим именем, но не имеет доступа к другому аккаунту. Хотя я с удовльствием читаю его посты и очень интересно особенно про Майка Джонсона и республиканцев — всегда интересно услышать точку зрения «оттуда», а не только читать украинские СМИ, часто несущие пропаганду.
Так что разберитесь сначала кто и где и что писал, прежде чем предъявлять претензии. А если не хватает ума разобраться, то незачем делать голословные обвинения.
Голосование было 58−41. И что плохо, что в одном пакете Израиль. Сенатор Бенни Сандерс представляет «прогрессивное крыло» демократов. Они считают, что Израиль устроил бойню в Газе, поэтому Сандерс хоть и демократ голосует против.
Сейчас появилась только возможность обсуждения законопроекта.
Но сейчас все карты на деле на руках у Джонсона. Он не говорит о том, что не поставит на голосование законопроект, но рано запускать шарики. Дело в том, что Джонсон может делать «пакетное голосование», что наиболее вероятно он и сделает, т.к. объединит его с драконовским антиимиграционным законом, который республиканцы приняли ранее и проголосует с ним «пакетом» и так вернет назад в Сенат. Где его, конечно, завалят демократы.
По факту следить нужно за Джонсоном и его заявлениями, предыдущий законопроект он Сената он вообще одним своим твитом прихлопнул по факту. Сенаторы республиканцы просто поняли, что бесполезно нести законопроекто Джонсону, если он заявил, что пустит его на туалетную бумагу.
Напоминаю еще раз. Спикер Конгресса США по факту имеет аналог право вето на все законопроекты США за счет прав управления повесткой голосования в Конгрессе. Обойти это никак нельзя.
https://www.ft.com/content/c0499be5−6cd9−46f9-b521-fe686d42f1cb
Пора уже признать, что нет никакой Палестины и никаких палестинских бежанцев. Есть только террористы. Уже 5 поколение родилось в Ливане/Газе. И они по прежнему бежанцы? Нельзя быть бежанцем в пятом поколении=)
Там есть фракция почти марксистов настолько они левые. Называются они «прогрессивные демократы» (Progressive Democrats of America, PDA).
Фракция не фига не маленькая. Примерно из 200 демократов обычно около 70 в Палате Представителей. В Сенате ее представляет ее неформальный лидер — Бенни Сандерс. В чем-то икона левой политики в США.
Именно PDA писало Байдену известное письмо, чтобы он прекратил войну в Украине и занялся дипломатией. Это не странно, PDA всегда выступало с ультрапацифистких позиций. Они всегда против всех войн США. Что они сейчас голосуют в поддержку Украины удается просто невероятными усилиями партийной дисциплины демократов.
Однако они как и MAGA у республиканцев при изменении ситуации мгновенно проявят свою традиционную позицию — «голубей мира». Если сейчас в Конгресс внести законопроект о заморозке войны по Корейскому Сценарию, то фракция PDA демократов мгновенно поднимет ручки в полном составе.
Сенат проголосовал 58−41 за устранение одного из нескольких законодательных препятствий для рассмотрения пересмотренного предложения Шумера в среду днем, после того как 8 сенаторов-республиканцев проголосовали за этот план. Для одобрения законопроекта потребуется 60 голосов.
Даже если Сенат одобрит альтернативный план Шумера, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону — союзнику Трампа — придется решать провести ли голосование в нижней палате. В среду утром он отказался высказать свое мнение по поводу предложения Шумера.
Я думаю примерно 60%, что законопроект выйдет из Сената. Просто до 60 голосов не хватает 2х сенаторов, а Трамп будет сейчас обрывать телефоны даже тем 8ми что голосовали.
Я бы дал еще 70%, что Джонсон просто возьмет законопроект Сената и соединит с антимиигрантским законом принятым республиканцами весной, но который никак не затолкнуть в Сенат. В пользу этого говорит, что Конгресс всегда проваливал голосование по Украине просто без условий последние месяцы на бюджетных голосованиях и у республиканцев кроме Украины нет рычага давления на демократов, просто странно его отдавать бесплатно. Третий момент, что Трампу нельзя допустить никакой «победы» Байдена в любом вопросе от границы до внешней политики перед выборами.
Если сложить эти вероятности и доводы, примерно 15% сейчас вероятность выделение помощи США.
Проблема в том, что Джонсон ручной спикер Трампа. Они не разлей вода и много чего прошли вместе. Джонсон как юрист даже выступал адвокатом Трампа во время попытки его импичмента, собирал голоса конгрессменов о «подделке голосования» за Байдена. Джонсон под 90% законопроектов в пользу Украины стабильно голосовал против как конгрессмен. Что он там болтает, то политики много чего болтают. Лапшу про «защиту демократии» и «не дать Путину победить» от Джонсона можно сразу снять с ушей и нужен прямой ответ на вопрос:
— Так вы ставите на голосование законопроект Сената без условий, мистер Джонсон или нет?
Сейчас он на этот вопрос не отвечает, а что он не болтал, а делал смотри выше
Где-то 85%, что выйдет из Сената. Вероятность общего принятия повышу до 20% с учетом фактора Джонсона.
https://www.nytimes.com/2024/02/08/us/politics/ukraine-israel-aid-bill-senate.html
Джонсон наиболее вероятно займет тактику как писало Politico, т. е. скажет «Отличный закон по Украине! Я ставлю его на голосование немедленно, только у меня тут завалялся закон о создание ГУЛАГа для латиносов демократов. Будем голосовать пакетом!«
Пока высказался только один топовые республиканец Палаты Представителей.
Председатель Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, давний республиканец, поддерживающий помощь Украине, заявил, что не поддержит предложение Сената, и предупредил, что спикер ни в коем случае не допустит продвижения отдельного пакета помощи Украине без решения проблем границы.
На Джонсона будут давить даже ястребы-республиканцы, как видим. Им просто граница важнее Украины.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2024−02−08/senate-has-enough-votes-to-advance-ukraine-aid-vote-ongoing
И очень мало шансов что помощь проголосуют, если общая политика республиканцев (в т.ч. в какой-то степени благодаря Трампу) — будет настроена на то, чтобы помощь не давать.
А все эти новости «Сенат что-то обсуждает» — сколько раз уже были? Сколько раз Кулеба кричал что «вопрос помощи уже решён» или «до конца января нам помощь дадут».
И сколько по итогу с октября 2023 США выделили новых денег? Где эти транши и вооружение?
Всё остальное — обсуждения и т. п. — разговоры и это часть политики и политических торгов. В том числе тот факт что выставили «на обсуждение» может быть более длинной игрой на то чтобы в процессе потянуть время или выбить для себя очередные выгодные сделки в обмен на эту помощь, но которые е факт что будут в ближайшее время одобрены.
Так что реально можно будет сказать о принятой помощи только тогда, когда и Сенат, и Палата Представителей подпишут конкретную сумму, Байден подпишет указ, деньги/оружие поступят в Украину.
Остальное всё — догадки, разговоры и предположения.
Мы всё увидим — как будут развиваться события в ближайшее время.
Трамп конечно знает результаты опросов, что среди его электората и что важнее независимых избирателей финансирование Украинцы непопулярно. Как популист он скорее займет тактику заплыва по течению, но все же есть какое-то количество и ястребов-республиканцев и совсем в клин с ними Трамп входить тоже не хочет.
Поэтому скорее всего Трамп ставит на САБОТАЖ помощи Украине в духе итальянской забастовки. Типа мы вас поддерживаем, всеми силами за Украинцев, но просто проголосовать не можем.
Вопрос в том, что такой политике бы уже неплохо оформится как какие-то публичные заявления. Этого пока толком нет.
Поэтому показательно какие-то разговоры в духе «Ваш звонок очень важен для нас» будут, а дойдёт ли до реального решения — маловероятно. Посмотрим как будет.
Вы посмотрите, что пишет американская пресса вхожая в политические элиты США
https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2024/02/08/zaluzhny-is-out-the-butcher-is-in-00140206
Zaluzhny is out, the ‘butcher' is in
«Залужный ушел, МЯСНИК пришел»
Вот так вот прямо. Центральная политическая газета США пишет про Сырского «мясник» в заголовке и вы повторяете ахинею с Банковой, что «мясники» конечно помогают траншам
Пишут они вот что. Прям помощь траншами
Сырский известен тем, что устроил ЗСУ настоящую мясорубку в Бахмуте, посылая «живые волны» из украинских солдат навстречу огню россиян. В конце концов, поддерживаемые Кремлем наемники из группы Вагнера захватили город.
По этой и другим причинам Сырский крайне непопулярен среди рядовых украинских граждан . «Очень плохое решение», — сказал нам украинский военный капитан.
Капитану, как и другим, была предоставлена анонимность, чтобы избежать возмездия или высказать свое неприукрашенное мнение.
Другой человек, знакомый с деятельностью Сырского, поддержал эту точку зрения. Его назначение вряд ли окажет положительное влияние на Украину, поскольку те, кто находится на передовой, считают Сырского солдофоном советского образца, который безбашенно подвергает своих людей опасности.
Этот человек добавил, что украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: «Мясник». Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и «Генерал200».
Украинский солдат также написал в Твиттере сообщение в групповом чате ветеранов Бахмутского боя:
« Нам всем п*здец »
Это безусловно офигенно помогает в трашах, когда амеры знают, что пришел генерал непопулярный в войсках, который кладет солдат налево и направо за черти что. И все это еще на фоне мобилизации, где украинцы и так стремаются потерь. Вот прям побежали в ТЦК воевать под «мясником», «Генералом 200» и «советским солдафоном»