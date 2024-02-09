Сенат США зробив важливий крок до ухвалення пакета допомоги Україні на понад $60 мільярдів

На засіданні 8 лютого Сенат США підтримав процедурне голосування за подальший розгляд законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню у розмірі $95,34 млрд. Про це повідомляє Reuters.

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Сенатори підтримали процедурне голосування, перевищивши поріг у 60 голосів для просування законопроекту. При цьому 17 республіканців несподівано проголосували «За». Вони змінили свою думку після того, як заблокували законопроект у середу.

Що включає даний законопроєкт

Законопроєкт про безпекову допомогу включає $61 млрд для України, $14 млрд для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і $4,83 млрд для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань (стримування агресії з боку Китаю).

Даний законопроєкт також включає $9,15 млрд гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі та на Західному березі, Україні та іншим людям у зонах конфліктів по всьому світу.

«Це хороший перший крок. Цей законопроект має важливе значення для нашої національної безпеки, для безпеки наших друзів в Україні, в Ізраїлі, для гуманітарної допомоги невинним цивільним у Газі та для Тайваню», — заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер після голосування.

Що далі

Очікується, що Сенату знадобляться кілька днів, щоб узгодити остаточну версію законопроєкту. Деякі республіканці продовжують наполягати на внесенні правок.

Навіть якщо законопроект про допомогу зрештою ухвалить Сенат, він зіткнеться з невизначеністю в Палаті представників. Проти допомоги Україні проголосували десятки членів Палати представників від Республіканської партії, зокрема ті, хто є найближчими союзниками колишнього президента США Дональда Трампа, включно зі спікером Майком Джонсоном.

Після схвалення в Палаті представників законопроэкт направиться на підпис президенту США Джо Байдену.