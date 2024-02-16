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16 лютого 2024, 13:24

Уряд та НБУ хочуть прив'язати відшкодування ПДВ до повернення валютного виторгу. Гетманцев проти

Кабмін й Нацбанк наполягають на ідеї прив'язки відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до повернення валютного виторгу в рамках боротьби з його неповерненням. Запуск такого складного механізму пов'язаний із технічними складнощами, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Інтерфакс-Україна.

Кабмін й Нацбанк наполягають на ідеї прив'язки відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) до повернення валютного виторгу в рамках боротьби з його неповерненням.
Фото: УНІАН

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На його думку, необхідно створити ще одну таку саму складну систему, як система електронного адміністрування ПДВ, щоб можна було відстежити всі ці операції, тому що в компанії можуть бути тисячі контрактів, за кожним можуть бути тисячі постачань, усі їх потрібно звести в одне ціле, в одну точку в режимі онлайн.

«Вони повинні їх реєструвати, про них звітувати, бо інакше їм не відшкодовуватиметься ПДВ — тобто там така кількість проблем, що воно на практиці не реалізується. Тож ми на рівні комітету вирішили взагалі відмовитися від цієї норми про відшкодування ПДВ виключно на підставі повернення валютного виторгу», — описав ситуацію Гетманцев.

Водночас нардеп зазначив, що Кабінет Міністрів наполягає на введені такої системи.

На думку Гетманцева, крім технічних складнощів із реалізацією ідеї прив'язки відшкодування ПДВ до повернення валютного виторгу, виникають також питання щодо мотивів експортера не повертати валюту, якщо із зерна сплачено податки, й воно є білим.

Нагадаємо, що раніше голова Нацбанку Андрій Пишний звернувся до бізнесу з проханням вчасно та в повному обсязі повертати валютний виторг та уникати схем фіктивного імпорту. За його словами, обсяг неповернення валютного виторгу за час війни виріс вдвічі.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
16 лютого 2024, 14:14
#
Це правильна ініціатива
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0
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
16 лютого 2024, 14:43
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Правильная. В нормальное время при нормальном доверии к государству. А щас она не поможет никак. Просто обойдут через тот же псевдоимпорт.
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0
Александр Дунин
Александр Дунин
16 лютого 2024, 14:54
#
Дуже гарна ідея. Тим паче не в простий час. Цікава яка аргументація проти?. Крім звісно лобізму.
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0
Riojas
Riojas
16 лютого 2024, 15:50
#
Рыночный курс — неее
Заблокировать возврат НДС — да
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