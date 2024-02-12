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12 лютого 2024, 13:12

Блокування кордону: Польські фермери перекрили ще три пункти пропуску

Польські фермери розпочали акції протесту неподалік від пункту пропуску «Зосін», також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув» та «Медика — Шегині». Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Польські фермери розпочали акції протесту неподалік від пункту пропуску «Зосін», також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув» та «Медика — Шегині».

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Що відомо

Зазначається, що на пункті пропуску «Зосін» протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув». Протестувальники мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

«Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску „Медика — Шегині“. Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде», — додають в ДПСУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 9 лютого польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині». Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску — «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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0
mantis05
mantis05
12 лютого 2024, 13:39
#
Особенно это смешно выглядит на фоне статистики экспорт пшенички из Украины, когда транзит через Польшу практически иссяк. Самое время, ставить заградительные пошлины в 100% и выше на польские товары.
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0
vesna7
vesna7
12 лютого 2024, 14:04
#
До Е С ми не входимо, але
наша країна е конкурентом особливо в Агро найближчим нашим Евро сусідам — тому вони й блокують
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+5
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 лютого 2024, 14:07
#
Акцентировать внимание надо не на «блокировке» а на совсем другом.
В польских изданиях есть масса видео и фото, как «фермеры -активисты» занимаются досмотром всех грузов!!!,которые пересекают границу. И если прислушаться, то «активисты» разговаривают на с водителями на русском или украинском языке с «польским акцентом».
Ну и, для меня , основной вопрос -за чьи деньги этот «банкет»?
Или кто-то поверит, что польский фермер будет сидеть за свои деньги за сотни километров от дома?
Зная поляков достаточно хорошо, для них это нереальное «событие.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 лютого 2024, 14:25
#
Польські протестувальники висипають українське зерно з вантажівок, поліція розводить руками: відео

https://sud.ua/uk/news/video/292891-polskie-protestuyuschie-vysypayut-ukrainskoe-zerno-iz-gruzovikov-politsiya-razvodit-rukami-video
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 лютого 2024, 14:58
#
Інцидент з висипанням українського зерна на кордоні з Польщею був організований маргінальним польським політиком Рафалом Маклером, повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

«Цю акцію організував Рафал Меклер — один із натхненників протестів, власник логістичної компанії та лідер люблінського осередку маргінальної партії «Конфедерація», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що партія «Конфедерація» позиціонує себе за вихід Польщі з ЄС, критикує розміщення військ НАТО в країні та пропагує покращення стосунків з рф…
Ця акція, очевидно, слугує інтересам рф, яка зацікавлена у поглибленні конфлікту між українцями та поляками та зменшенні підтримки України з боку ЄС. Крім того, вона може бути вигідною напівкримінальним польським колам, яких підозрюють у рейдерських схемах на ринку перевезень в ЄС.
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