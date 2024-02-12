Блокування кордону: Польські фермери перекрили ще три пункти пропуску

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Що відомо

Зазначається, що на пункті пропуску «Зосін» протестувальники мають намір пропускати по 3 вантажівки на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформлятись у звичайному режимі.

Також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув». Протестувальники мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки.

«Окрім цього, поновлено блокування на напрямку пунктів пропуску „Медика — Шегині“. Планується пропускати по 1 вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту поширюватись не буде», — додають в ДПСУ.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 9 лютого польські фермери розпочали блокаду пункту пропуску на кордоні з Україною — «Медика — Шегині». Пізніше протести поширилися ще на два пункти пропуску — «Ягодин-Дорогуськ» та «Рава-Руська-Гребенне».