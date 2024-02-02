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2 лютого 2024, 11:31

Держборг України оновив антирекорд: чи варто панікувати

На цьому тижні вийшли дані про стан держборгу України. За підсумками минулого року він виріс приблизно на третину і досяг історичного максимуму в 5,5 трлн грн. Що означає ця цифра і наскільки критична вона для держфінансів і економіки в цілому, розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

На тижні стало відомо, що сукупний державний борг України, за підсумками минулого року, зріс приблизно на третину, і досягнув історичного максимуму в 5,5 трлн грн.

Вийшла офіційна статистика щодо держборгу на кінець 2023 року, — та й понеслася чергова зрада, що у нас там державний борг щодо ВВП чи чогось там ще виріс у космос. Мов, як ми то повертатимемо, доведеться людям свої нирки і печінки продавати і так далі. Але давайте не журитися, бо якось же ті гамерики живуть із боргом, що перевищує 100% ВВП. А живуть вони тому, що у них той борг не треба повертати вже завтра. У них повернення боргу розтягується на десятки років.

От і у нас, нарешті, йде до того самого. Дійсно, співвідношення боргу щодо ВВП у нас зросло із 51% на кінець 2021 року до 85% на кінець 2023 (це якщо у гривні все брати). Але цю різницю в 34% ми не платитимемо вже завтра. Якщо ми отой борг щодо ВВП братимемо не весь на сьогодні, а розподілимо його за роками погашення, то картина в нас вже не така й страшна вийде.

Більш-менш правдоподібний графік погашення усіх державних боргів, які ми накопичили на кінець 2023 року (див. пунктирну лінію), на найближче майбутнє мало чим відрізняється від того, який ми мали на кінець 2021 року, тобто до великої війни (чорна лінія). Щось не можу пригадати, щоб тоді всі журилися, що в нас якийсь непомірний борг чи важкі боргові виплати.

Ще раз: найближчі п'ять років графік погашення державного боргу (щодо ВВП минулого року) практично не відрізняється від довоєнного, коли у нас того боргу було удвічі менше. А помітна різниця з’являється вже десь так із шостого року. Це все тому, що за два роки великої війни наші західні партнери дають нам довгі борги — з погашенням від п'ятого до тридцять п'ятого років. Та й завдячуємо Нацбанку, який, хоч і неохоче, але позичив уряду позаминулого року на 11−30 років. Ну, і ще тому, що МВФ нам дозволив ще раз перенести виплати за єврооблігаціями (залишилося лише про це домовитися із їх тримачами).

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Так, у майбутньому ми повертатимемо більше боргів, але ні про які непомірні платежі з погашення боргу мова (поки що) не йде. Так, у майбутньому нам треба буде говорити про те, що то агресор (а не ми) має повертати ті борги. Так, цього року нам знову доведеться залучати дуже багато боргу, — але і цей борг (сподіваємося) переважно буде довгим і не вимагатиме повернення вже завтра.

Інша справа — що у нас із кожною дниною зростають відсоткові платежі за боргом. Але то ж не новина.

Автор:
Паращій Олександр
Керівник аналітичного департаменту Паращій Олександр
Concorde Capital
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Коментарі - 4

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0
stas12345
stas12345
2 лютого 2024, 11:50
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Как сказал мудрый Верховный главнокомандующий это всего лишь деньги, и можно эти кредиты инвестировать и с доходов погашать кредиты
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SZlats
SZlats
2 лютого 2024, 12:13
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Детсадовская аналитика Долг растет ерунда проценты растут тоже не новость
Ага вся статья не очень деньги от рашки да к примеру получим вопрос когда это долгий юридический механизм учитывая сколько решения по стокгольмскому арбитражу ждали а тут суммы гораздо выше
По процентам тоже веселит



Інша справа — що у нас із кожною дниною зростають відсоткові платежі за боргом. Але то ж не новина.

Как раз таки если проценты не большие то долг не так давить другой момент если они растут
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penetrator1963
penetrator1963
2 лютого 2024, 12:34
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Суть аналитики: выносим за скобки статус США первой экономики мира, демографическую ситуацию и войну в Украине и сравниваем их, как алкаша, которому банк открыл кредитную линию, но разрешил ближайшие 5 лет ничего не платить, с надеждой, что бомж прям активно будет эти 5 лет развиваться: откроет бизнес, потом филиалы по всему миру, инвестиции, блокчейн, прочие модные слова. И через 5 лет без труда будет отдавать кредит.
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YevgenMuza
YevgenMuza
2 лютого 2024, 13:04
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А сколько будет долг в % ВВП при курсе 50, например?
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