ТОП-5 найпопулярніших ОВДП у січні

За даними Національного банку, у січні приватні інвестори придбали ОВДП на загальну суму 4,687 млрд грн, а загальний обсяг паперів на руках у населення зріс до 57,9 млрд грн. Які ОВДП користувались найбільшим попитом у населення, «Мінфіну» розповів керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.

Лідер січня — військові ОВДП із погашенням 26.06.2024 року

Лідером на початку 2024 року стали короткі папери з погашенням наприкінці червня 24-го року. У зв’язку з невизначеністю на той час щодо допомоги від США, інвестори фокусувалися на коротких паперах. До того ж, й термін їх погашення — найзручніший для логіки інвестора. Влітку вивільняються гроші, й у цей період зручно приймати рішення щодо подальшого інвестування до кінця року чи далі, залежно від справ в країні в моменті.

Дохідність за цими паперами — 15,70%.

На другому місці — військові ОВДП із погашенням 01.05.2024 року

Знову короткі папери в лідерах, через ту саму логіку, що й пунктом вище. Щонайменше, чверть громадян зараз при виборі терміну інвестування обирає саме короткі папери.

Причин декілька:

перша спроба інвестування;

невпевненість в міцній гривні через перешкоди з міжнародною підтримкою.

Дохідність за цими паперами — 15,10%.

На третьому місці — військові ОВДП із погашенням 15.01.2025 року

Папери з погашенням 15.01.2025 року відповідають класичному терміну інвестування як в депозити, так і в ОВДП. Це облігації з гарною дохідністю та психологічно осяжним терміном.

Дохідність за цими паперами — 17,70%.

На четвертому місці — військові ОВДП із погашенням 18.06.2025 року

Наступні дві позиції можна все ж віднести до довгих паперів.

Півторарічні папери полюбляють не тільки інвестори зі стажем, але й ті, хто хоче зафіксувати гарну дохідність. Депозити з таким самим терміном мають нижчу ставку дохідності, ще і податок 19,5% присутній, якого немає в ОВДП.

Дохідність за цими паперами — 18,20%.

На п’ятому місці — ОВДП із погашенням 26.05.2027 року

І замикають п’ятірку лідерів довгі папери з погашенням у 2027 році. Їх купують клієнти, які, по-перше, не тільки хочуть зафіксувати найбільшу ставку, але й вірять в надійність нашої національної валюти, і розуміють тенденцію до зниження відсоткових ставок.

Дохідність за цими паперами — 19,40%.

Резюмуючи січень 2024 року, бачимо, що все ж більшість інвесторів заходить в ОВДП терміном до року (включно). Але, знаючи наш ринок, все може докорінно змінитись за термінами, якщо будуть гарні новини з фронту та від міжнародних партнерів.

Цікаво, що з ТОП-5 тільки одні папери не є військовими. Цьому сприяє й залучення ліквідності для держави через застосунок «Дія» — зручний та легкий спосіб придбати ОВДП та підтримати державу.

Фінансові умови

Облікова ставка

В січні було багато цікавих економічних подій, одна з них — засідання монетарної політики щодо голосування за обліковою ставкою. Правління НБУ ухвалило рішення про збереження ставки на рівні 15%. Це рішення максимально узгоджується з оголошеними цілями НБУ, а саме — підтримання курсової стійкості, збереження помірної інфляції та утримування її в коридорі 5% ±1 % на горизонті року.

Облікова ставка — 15% (залишилась без змін 25.01.2024 року)

Інфляція

Споживча інфляція — 4,7%.

Очікуємо, що впродовж 2024 року споживча інфляція залишатиметься в діапазоні 5−6%.

Фінансування бюджету України у 2024 році

Попри те, що рік у фінансовому плані нас чекає достатньо нелегкий, новини, що прийшли нещодавно, будуть вагомими в формуванні фінансової стійкості України до 2028 року.

1 лютого Рада Європи затвердила чотирирічний пакет фінансування України на 50 млрд євро.

Рішення про створення механізму, відомого також, як UKRAINE FACILITY, очікувалося ще під час саміту ЄС 14 грудня, але його відклали через блокування Угорщини. Тепер програму пітримали усі 27 лідерів держав-членів ЄС, в тому числі й Угорщина. Згідно програми, Україна повинна отримати цьогоріч 18 млрд євро, з них 4,5 млрд євро — в першому кварталі. Наразі це найбільше іноземне джерело фінансування дербюджету України на 4 роки.

13 лютого Сенат США підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, в тому числі $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Міжнародні резерви складають $38,5 млрд.

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Курс

Курс НБУ зберігався, переважно, в діапазоні 37,5−37,9 до цього тижня. Навколо цих позначок був й курс міжбанку. Станом на 13 лютого курс НБУ — 37,89, але міжбанківський зріс до 38,15/38,20.