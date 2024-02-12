Представники МВФ з робочим візитом прибули до Києва, де обговорять з українською владою цілі економічної політики Києва та викликах, що стоять перед економікою. Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.
До Києва прибули представники МВФ. Обговорюватимуть виклики, які стоять перед економікою України
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Що відомо
«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України», — зазначив Степанян.
За його словами, команда МВФ 13 лютого також братиме участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання.
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Додається, що після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками української влади у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.
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