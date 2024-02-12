До Києва прибули представники МВФ. Обговорюватимуть виклики, які стоять перед економікою України

Представники МВФ з робочим візитом прибули до Києва, де обговорять з українською владою цілі економічної політики Києва та викликах, що стоять перед економікою. Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України», — зазначив Степанян.

За його словами, команда МВФ 13 лютого також братиме участь в інаугураційному засіданні Керівного Комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання.

Читайте також: Нові структурні маяки МВФ: Що повинна виконати Україна