Коли курс долара в обмінниках знову повернеться до 40 грн/$

З початку року на готівковому ринку гривня укріпилася до долара вже приблизно на 7,5%. При цьому найбільш активно зміцнення нацвалюти відбувалося в останні тижні. Чи збережеться ця тенденція, розбирався «Мінфін»

Що відбувається на валютному ринку

Минулий тиждень, за даними «Мінфіну», готівковий валютний ринок розпочав на позначці 37,74 грн/$ і завершив незначним укріпленням національної валюти до 37,68 грн/$. Ще в січні обмінники продавали валюту в середньому по 40,9 грн/$. Тепер же долар можна купити майже на 3 гривні дешевше.

Експерти називають кілька чинників, які дозволили гривні укріпитися.

Високі міжнародні резерві. Станом на 1 квітня вони сягнули майже $31,9 млрд, що є наібільшим за останні 11 років. Це дозволяє НБУ без проблем закривати дефіцит валюти на міжбанку, продаючи її із ЗВР.

Як зазначає регулятор, у березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів. Зокрема, $1,75 млрд надійшло від Канади, $1,6 млрд (еквівалент) — від ЄС та $1,25 млрд — від США. Крім цього, Україна вже отримала перший транш у розмірі $2,7 млрд від МВФ в рамках програмизагальним обсягом $15,6 млрд.

При цьому Нацбанк скоротив обсягів чистого продажу валюти, а боргові виплати країни в іноземній валюті були далекі від пікових.

Валютні інтервенції НБУ

Джерело: дані НБУ

Продаж валюти аграріями на міжбанку. Як зазначає НБУ, минулого місяця його чистий продаж валюти минулого місяця зменшився порівняно з лютим на $783,1 млн (до $1 668,9 млн). До того ж, обсяги інтервенцій знижуються третій місяць поспіль. В Нацбанку це пояснюють, в тому числі перекриттям схемного відтоку капіталу (зокрема,і через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу).

Наприкінці березня і початку квітня серед основних чинників припливу валюти на міжбанк Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку, назвала її продаж аграріями, яким потрібна нацвалюта для фінансування весняних робіт.

Зростання внутрішнього попиту. Подальше зростання цін і обмежені доходи змушують громадян потрошити свої кубишки і продавати валюту. Зараз таких операцій побільшало. Як зазначає аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, у весняний період важливе значення мають обсяги продажу валюти населенням, зокрема, для витрат на Великдень, очікувані травневі свята, поїздки до рідних. На деякі сигнали пожвавлення внутрішнього попиту звертає увагу і Анна Золотько: так, динаміка продажів нових легкових авто, протягом лютого-березня зростає на 21−26% на місяць.

Але є низка факторів, яка гратиме проти укріплення гривні.

Поведінка населення. Після того, як готівковий курс опустився до позначки 37,2−37,3 грн/$, стало зрозуміло, подальше укріплення гривні малоймовірне. Адже цей показник близький до зафіксованого офіційного курсу і курсу на міжбанку. Це підвищило інтерес до придбання долару. Додатково стимулюватиме попит на валюту збільшення видаткової частини бюджету на понад 0,5 трлн гривень, переважно на потреби виплат військовим.

Енергетичні витрати. Подорожчання нафти після рішення ОПЕК+ про скорочення її видобутку спричинило зростання витрат на пальне. Цей тренд підтримуватиме і очікуване повернення довоєного ПДВ на нього.

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Втрата інтересу до конвертаційних депозитів. З літа минулого року НБУ дозволив банкам продавати українцям безготівковий долар за умови розміщення його на депозитах від 3 місяців. Оскільки курс при таких операціях, як правило, був на кілька гривень нижчий, ніж в обмінниках, ця послуга набула популярності у приватних клієнтів банків.

За словами, заступника голови НБУ Юрія Гелетія, населення розмістило майже $1,5 млрд на конвертаційних депозитах і вкладах, які відкривалися під придбання долару за офіційним курсом.

Доки різниця між ринковим поточним курсом і курсом, за яким ці вкладники купували валюту, становила декілька гривень, ці люди активно на цьому заробляли, здаючи отриману після закінчення строку депозиту валюту до обмінників за вищим курсом. Це поступово збивало курс і, як наслідок, зменшувало різницю між такими курсами.

Нині ж подібні операції стали невигідними для громадян. У результаті, фактор здачі валюти під такі операції практично припинив страхувати гривню. Банкіри ж констатують, що і конвертаційні депозити вже стали нецікаві для їх клієнтів.

«Ревальваційний імпульс імовірно згасатиме з подальшим зближенням ринкового курсу до встановленого НБУ рівня. Зокрема, скорочення спредів готівкового ринку і пропонованих банками безготівкових курсів з розміщенням на депозит посилюватиме переливання валютного попиту населення з безготівкового сегменту на готівковий», — зазначає начальник Управління інвестиційної діяльності Укрексімбанку Олег Сердюк.

Як змінюватиметься курс далі

Експерти впевнені, що поки переважатимуть фактори, які підтримуватимуть гривню.

«У квітні ще будуть продовжуватись сезонні роботи аграріїв, що має створювати додаткову пропозицію валюти. Крім цього, продовжується ефект від заходів, які запровадив НБУ, що і до цього мали позитивний вплив на гривню: можливість купувати валюту під депозити, а також зміни монетарного дизайну, що підштовхують вгору ставки за довгими гривневими депозитами в банках.

Це робить гривню більш привабливою і в той же час знижує «мобільність» надлишкової ліквідності та її тиск на валютний ринок", — пояснив «Мінфіну» Юрій Крохмаль, керівник служби продажу казначейських продуктів Банку Авангард.

З 7 квітня НБУ відкрив для банків можливість розміщувати тимчасово вільні кошти у 3-місячні депозитні сертіфікати під 25% річних. Але для цього фінансистам доведеться виконати низку вимог щодо обсягу гривневих депозитів фізосіб. Це змусить банки активніше конкурувати за гроші населення і підвищувати ставки на депозити. Це, своєю чергою, зменшуватиме тиск на гривню готівковому ринку.

«Вкладення заощаджень на гривневі депозити строком від трьох місяців наразі дуже приваблива інвестиційна стратегія. Набагато цікавіша, ніж купівля доларів чи євро. Не виключаю, що для якоїсь частини українців це стане стимулом навіть для продажу накопиченої валюти з метою розміщення коштів на депозиті в національній валюті», — говорить Анна Золотько.

За словами директора департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, найближчим часом на готівковому ринку не очікується значних сюрпризів, оскільки низькі девальваційні ризики, а також вирівнювання готівкового курсу і курсу купівлі валюти під депозити послаблять попит на валюту. Тому, зазначає експерт, готівковий курс не повинен відхилятися більше ніж на 4−5% від офіційного.

Казначей Банку Кредит Дніпро Юрій Гриненко впевнений, що ситуація на готівковому ринку багато в чому буде залежати від готовності державних банків сприяти подальшому зниженню курсу, агресивно встановлюючи курс продажу валюти, і готовності населення перевкладатися в гривневі депозити та ОВДП, продаючи готівковий долар.

Керівник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов вважає подальше укріплення гривні до долара США малоймовірним, зважаючи на рівень наближення готівкових курсів до фіксованого офіційного курсу НБУ. «Упродовж місяця очікується розворот тенденції, пов’язаний зокрема із активізацією імпорту нафтопродуктів», — пояснює він.

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Якщо ж говорити про більш довгострокову тенденцію, то тут цілком можливе суттєвіше ослаблення гривні і наближення до мінімумів початку року.

«У перспективі, до серпня-вересня цього року, ми очікуємо повернення девальваційного тренду в район 39−40 грн/$. Цьому сприяє як скорочення експорту на третину, так і падіння ВВП на ті ж значення. Треба розуміти, що бізнес все ще намагається знайти шляхи виведення інвестицій за кордон, а готівковий валютний ринок використовується, як один із механізмів», — переконаний аналітик з інвестицій Денис Білий.

Натомість ослаблення офіційного курсу експерти не очікують. Валютних резервів України і обіцяної міжнародної допомоги достатньо для його утримання.