Міжнародні резерви України зросли до $31,9 мільярда. НБУ назвав головні чинники росту

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 878,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року). Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж березня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 105,4 млн. З цієї суми:

$1 756,6 млн — від уряду Канади;

$1 617,1 млн — від ЄС;

$1 253,1 млн — від США (через трастовий фонд Світового банку);

$2,2 млн — від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;

$476,5 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $486,8 млн, з яких:

$409,3 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,

$49,6 млн — боргу перед Світовим банком,

решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $638,6 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

У березні 2023 року Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $1 674,1 млн та викупив до резервів — $5,2 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на $783,1 млн — до $1 668,9 млн.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. Така динаміка в березні зумовлена кількома факторами:

сезонним чинником,

обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу),

стабілізацією курсових очікувань.

Останньому сприяла послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

Переоцінка фінансових інструментів

За словами НБУ, у березні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $697,6 млн.

Регулятор також зазначив, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.