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6 квітня 2023, 12:00 Читать на русском

Міжнародні резерви України зросли до $31,9 мільярда. НБУ назвав головні чинники росту

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 878,2 млн. Такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років (більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано ще у листопаді 2011 року). Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 квітня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $31 878,2 млн.
Фото: pixabay.com

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«У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті», — йдеться в повідомленні.

Загалом упродовж березня 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка чинників.

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення держборгу

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $5 105,4 млн. З цієї суми:

  • $1 756,6 млн — від уряду Канади;
  • $1 617,1 млн — від ЄС;
  • $1 253,1 млн — від США (через трастовий фонд Світового банку);
  • $2,2 млн — від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;
  • $476,5 млн — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $486,8 млн, з яких:

  • $409,3 млн — за обслуговування та погашення валютних ОВДП,
  • $49,6 млн — боргу перед Світовим банком,
  • решта — боргу перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $638,6 млн.

Операції НБУ на валютному ринку України

У березні 2023 року Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $1 674,1 млн та викупив до резервів — $5,2 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на $783,1 млн — до $1 668,9 млн.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. Така динаміка в березні зумовлена кількома факторами:

  • сезонним чинником,
  • обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу),
  • стабілізацією курсових очікувань.

Останньому сприяла послідовна монетарна політика НБУ, спрямована на підвищення привабливості гривневих активів та відмова від прямого фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.

Переоцінка фінансових інструментів

За словами НБУ, у березні за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $697,6 млн.

Регулятор також зазначив, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 квітня 2023, 12:29
#
Коломойский увеличил свой доход в 300 раз. https://www.unian.net/economics/finance/byudzhet-sela-polyanica-vyros-v-300-raz-prezident-ivano-frankovskoy-torgovo-promyshlennoy-palaty-novosti-ukraina-amp-12207501.html
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0
yarg
yarg
6 квітня 2023, 13:57
#
Тролли шария совсем куку…
На основе информации о росте бюджета села — делают вывод о росте доходов кровавого коломойского…
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
6 квітня 2023, 12:45
#
Опзжэшный чертополох,бизнес-партнер скандального олигарха, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко!!!,сообщил,что он может набанчить для себя и корешей 300 млн.грн в месяц на продаже государственной электроэнергии.
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0
bonv
bonv
6 квітня 2023, 13:15
#
Понабирали кредитів от і…
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