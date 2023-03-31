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31 березня 2023, 14:34 Читать на русском

Чому ціни на пальне знову зростуть: коли і на скільки

З 1 липня 2023 року планується повернути довоєнне оподаткування пального. Це стосується не тільки ПДВ, який зросте з 7 до 20%, а й акцизів. Як це вплине на ціни на АЗС, розповів Сергій Куюн, керівник «Консалтингової групи А-95».

З 1 липня 2023 року планується повернення податків на пальне до довоєнного рівня.

Повертати чи ні

Вважаю це рішення правильним.

По-перше, крайні потрібні гроші.

По-друге, ціни на нафту впали. Березень 2022 — $140, зараз — $75/бар.

По-третє, зниження ПДВ призвело до зловживань деяких імпортерів, які через низький податок почали виводити прибуток з країни шляхом фіктивного завищення цін на імпортований нафтопродукт. Коли ПДВ 20%, вигідніше лишати прибуток в країні. Відповідно, держава має шанс отримати ще й податок на прибуток.

Й насамкінець. Нафтопродукти — імпортний товар. Гадаю, не сильно помилюсь, якщо скажу, що це друга стрічка у валютних витратах держави після зброї. Відтік валюти треба скорочувати. Підвищення податків та відповідно зростання цін — один із засобів скорочення споживання пального.

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На скільки зростуть ціни

Якщо орієнтуватись на поточну ситуацію та повернення до довоєнних акцизів, то наступним чином:

  • Бензин — на 11,2 грн/л (з 47,17 до 58,35 грн/л)
  • Дизпальне — на 7,7 грн/л (з 47,43 до 55,10 грн/л)
  • LPG — на 2,6 грн/л (21,77 до 24,40 грн/л).

Звідси знову видно, що повернення до старих акцизів як до якоїсь догми виглядає дивним. Бензин летить вгору, скраплений газ майже на місці.

Як і раніше, вважаю необхідним адаптуватись до нових реалій та користуючись нагодою збалансувати ставки. Умовно, на 3 грн/л нижче акциз на бензин й на 3 грн/л вище на скраплений газ. Й пропорції цінові збережуться, й бюджет з наваром.

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Чому рік тому скасували акциз та знизили ПДВ

Бо ціни на нафту через війну злетіли до $140/бар, а ситуація в крайні була вкрай важка й невизначена. Тоді уряд вирішив підтримати споживача, знизити податки й таким чином запобігти здорожчанню на 10 грн/л. Це був саме захист, а не намагання якось боротись із податковими схемами.

Чи треба було це робити? Скажу так, ще до війни до такого кроку вдався польський уряд. Протягом року аналогічні заходи вжили більшість країн ЄС. Тому казати про повністю помилковий крок, не можна, таке було політичне рішення.

Чому цей крок був невдовзі знівельований у вигляді злету цін? Тому що через руйнування системи постачання пального, нафтобаз та НПЗ на тлі логістичної неготовності швидко розгорнутись в бік Європи ми зіштовхнулись з дефіцитом. Коли пального, нема, яка різниця, скільки ти теоретично зекономив — 5, 10 чи 20 грн/л.

Зараз ринок повністю збалансований, ціна на нафту впала, час підвищувати податки.
Але. Високі податки — ризик відновлення схем по ухилянню від них. Сам пан Данило Гетманцев каже, що «бочки» знову розквітли, навіть при знижених податках.
Податкова має бути готова до цієї боротьби, бо очікуваного ефекту для бюджету може й не відбутись.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
chc788
chc788
31 березня 2023, 15:57
#
Да надоело уже слушать про эти цены. У нас литр бензина стоит так же как в Европе. Вы бы лучше контролировали качество бензина. Сейчас нет доверия ни к одной заправке. Бензин смешивают и в итоге качество не отвечает цене. Я уверен, что люди готовы платить на 3−5 гр больше за литр, но только что бы бензин отвечал качеству. Как вы до сих пор этого понять не можете!
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0
kadaad1988
kadaad1988
31 березня 2023, 16:05
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Снова этот куюн несет бредовый понос в угоду подонков при власти! Какая полза от повышения цен на топливо для населения кроме очередного подорожания всего??? Конечно подонкам у власти перепадет на карман, они себя не обидят новыми повышениями своих окладов и премий!!!
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