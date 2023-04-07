Держборг перевищив $116 млрд: про що має говорити Україна з кредиторами

До війни в України був один із найнижчих рівнів держборгу в Європі. На 31 січня 2023 року він зріс в 1,3 рази — до $116,44 млрд, перевищив 80% ВВП і продовжує зростати. До чого може призвести відсутність хоча б часткового списання держборгу, розповів співзасновник і директор економічних програм, Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.

Світова практика

Нижче дуже короткий список кейсів списання держборгу в різні періоди часу різним країнам:

Країна Рік Списана сума % держборгу Кредитор Греція 2012 €107 млрд 50% Клуб кредиторів Аргентина 2005 — 2010 $65 млрд 75% МВФ Польща 1991 $25 млрд 75% Західні кредитори Куба 2015 $32 млрд росія Ірак 2004−2008 $26 млрд 80% Кредитори Нігерія 2005 $18 млрд 60% Паризький клуб Замбія 2006 $6 млрд 100% МВФ Ліберія 2010 $5 млрд 97% МВФ, СБ Кот-д'Івуар 2012 $4,4 млрд 70% МВФ, СБ Еквадор 2008 $3,2 млрд 30% МВФ, СБ Бангладеш 2010 $1,5 млрд Японія Уганда 1998 $1 млрд 50% МВФ

Україну знайшли?

Як бачите, списання боргів — існуюча практика у світових кредиторів. Вони, звичайно, не мають мети роздаровувати гроші, але вони адекватні. І розуміння того, що повернути 50% краще, ніж не повернути нічого, в них є.

Читайте також: У 2023 році держборг сягне 90% ВВП: чи потягне його Україна

Ситуація України

Україна має унікальну ситуацію. До вторгнення у нас був один із найнижчих рівнів держборгу в Європі. На кінець грудня 2021 року державний борг України становив $86,61 млрд (45,2% прогнозованого ВВП)

Для порівняння:

Греція 193% ВВП

Італія 145% ВВП

Франція 113% ВВП

ЄС — 88% ВВП

Вторгнення призвело до руйнування Української економіки, зростання оборонних витрат та падіння податків.

Ми воюємо, звичайно, насамперед за своє майбутнє. Але, якщо ми не переможемо, війна прийде в Європу і, по суті, ми воюємо за майбутнє Європи і всієї західної цивілізації.

Війна дуже дороге заняття. На 31 січня 2023 року держборг склав $116,44 млрд. І обсяг боргів зростає, ми збільшуємо взяті він зобов'язання.

На додаток, підписавши Меморандум із МВФ, ми погодилися збільшити податкове навантаження до ВВП. Але чому не порушується питання списання нашого держборгу хоча б частково? Поясніть, будь ласка!

Чим ми віддаватимемо борги, якщо після закінчення війни ми отримаємо країну банкрута:

з нульовим зростанням ВВП (до рівня, що вже впав на 30%, у 2022 році)

до 30% безробіття додадуться сотні тисяч вояків, які повернулися (які перестануть отримувати зарплату в армії і не матимуть роботу на громадянці)

з 25%-30% вартістю кредитних ресурсів (найвищий показник у Європі, що робить будь-який український бізнес — банкрутом)

Плюс колосальні борги, які віддавати і нам, і нашим наступним поколінням. Дефолт просто неминучий!

Читайте також: Ослаблення валютного контролю та гнучкий курс: головне у новому Меморандумі МВФ

Ні нашим, ні вашим

Як наслідок — на нас чекають серйозні економічні та соціальні потрясіння. Кредитори взагалі нічого не отримають. В принципі, як і всі ми…

У мене до всіх головне питання, в нас є наш український план і наша суб'єктна позиція з кредиторами?

Ми, мінімум, можемо розраховувати на 50% списання держборгу і реструктуризацію частини, що залишилася, на 5−10 років. Або ми всі вважаємо, що наші діти успадкують всі ці борги?

Читайте, робіть висновки, готуйтеся ділитися своїм майном із кредиторами і поширюйте ці питання серед думаючих людей.