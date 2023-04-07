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7 квітня 2023, 10:19 Читать на русском

Держборг перевищив $116 млрд: про що має говорити Україна з кредиторами

До війни в України був один із найнижчих рівнів держборгу в Європі. На 31 січня 2023 року він зріс в 1,3 рази — до $116,44 млрд, перевищив 80% ВВП і продовжує зростати. До чого може призвести відсутність хоча б часткового списання держборгу, розповів співзасновник і директор економічних програм, Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.

До вторгнення в України був один із найнижчих рівнів держборгу в Європі.

Світова практика

Нижче дуже короткий список кейсів списання держборгу в різні періоди часу різним країнам:

Країна Рік Списана сума % держборгу Кредитор
Греція 2012 €107 млрд 50% Клуб кредиторів
Аргентина 2005 — 2010 $65 млрд 75% МВФ
Польща 1991 $25 млрд 75% Західні кредитори
Куба 2015 $32 млрд росія
Ірак 2004−2008 $26 млрд 80% Кредитори
Нігерія 2005 $18 млрд 60% Паризький клуб
Замбія 2006 $6 млрд 100% МВФ
Ліберія 2010 $5 млрд 97% МВФ, СБ
Кот-д'Івуар 2012 $4,4 млрд 70% МВФ, СБ
Еквадор 2008 $3,2 млрд 30% МВФ, СБ
Бангладеш 2010 $1,5 млрд Японія
Уганда 1998 $1 млрд 50% МВФ

Україну знайшли?

Як бачите, списання боргів — існуюча практика у світових кредиторів. Вони, звичайно, не мають мети роздаровувати гроші, але вони адекватні. І розуміння того, що повернути 50% краще, ніж не повернути нічого, в них є.

Читайте також: У 2023 році держборг сягне 90% ВВП: чи потягне його Україна

Ситуація України

Україна має унікальну ситуацію. До вторгнення у нас був один із найнижчих рівнів держборгу в Європі. На кінець грудня 2021 року державний борг України становив $86,61 млрд (45,2% прогнозованого ВВП)

Для порівняння:

  • Греція 193% ВВП
  • Італія 145% ВВП
  • Франція 113% ВВП
  • ЄС — 88% ВВП

Вторгнення призвело до руйнування Української економіки, зростання оборонних витрат та падіння податків.

Ми воюємо, звичайно, насамперед за своє майбутнє. Але, якщо ми не переможемо, війна прийде в Європу і, по суті, ми воюємо за майбутнє Європи і всієї західної цивілізації.

Війна дуже дороге заняття. На 31 січня 2023 року держборг склав $116,44 млрд. І обсяг боргів зростає, ми збільшуємо взяті він зобов'язання.

На додаток, підписавши Меморандум із МВФ, ми погодилися збільшити податкове навантаження до ВВП. Але чому не порушується питання списання нашого держборгу хоча б частково? Поясніть, будь ласка!

Чим ми віддаватимемо борги, якщо після закінчення війни ми отримаємо країну банкрута:

  • з нульовим зростанням ВВП (до рівня, що вже впав на 30%, у 2022 році)
  • до 30% безробіття додадуться сотні тисяч вояків, які повернулися (які перестануть отримувати зарплату в армії і не матимуть роботу на громадянці)
  • з 25%-30% вартістю кредитних ресурсів (найвищий показник у Європі, що робить будь-який український бізнес — банкрутом)

Плюс колосальні борги, які віддавати і нам, і нашим наступним поколінням. Дефолт просто неминучий!

Читайте також: Ослаблення валютного контролю та гнучкий курс: головне у новому Меморандумі МВФ

Ні нашим, ні вашим

Як наслідок — на нас чекають серйозні економічні та соціальні потрясіння. Кредитори взагалі нічого не отримають. В принципі, як і всі ми…

У мене до всіх головне питання, в нас є наш український план і наша суб'єктна позиція з кредиторами?

Ми, мінімум, можемо розраховувати на 50% списання держборгу і реструктуризацію частини, що залишилася, на 5−10 років. Або ми всі вважаємо, що наші діти успадкують всі ці борги?

Читайте, робіть висновки, готуйтеся ділитися своїм майном із кредиторами і поширюйте ці питання серед думаючих людей.

Автор:
Амелін Анатолій
Cпівзасновник і директор економічних програм Амелін Анатолій
Ukrainian Institute for the Future
Коментувати

Коментарі - 14

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0
brigadirius
brigadirius
7 квітня 2023, 10:38
#
Ну так більшість державного боргу належить нашим олігархам які в свій час скуповували ОВДЗ. Ну хто ж буде сам в себе списувати.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 квітня 2023, 11:14
#
Де ОВДП, а де зоанішній борг… абишоляпнуть.
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0
brigadirius
brigadirius
7 квітня 2023, 11:25
#
Ти думаєш що наші олігархи настільки тупі що неспроможні вкласти кошти в якусь іноземну asset manegement company. Яка вже і купить наші облігації.
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0
Moonlighter
Moonlighter
7 квітня 2023, 10:43
#
Последние лет 10 практики списания борга уже нет. Нужно иметь психологию ребенка, чтоб расчитывать на какого-то дядю, который решит твои проблемы.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 квітня 2023, 11:15
#
2015 рік… чи то вже більше пройшло, ніж 10 років???
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0
Moonlighter
Moonlighter
7 квітня 2023, 11:50
#
Внимательно посмотри, что то за долг и кому. Мы же про западные фонты говорим.
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0
vt313
vt313
7 квітня 2023, 11:43
#
В рамках исторического соглашения между банками швейцарский финансовый регулятор Finma распорядился списать до нуля дополнительные облигации Credit Suisse первого уровня (AT1) на сумме 16 млрд швейцарских франков.

Это март 2023 г.
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0
dvded .
dvded .
7 квітня 2023, 10:53
#
Может Амелин просто задонатит половина своего состояния, раз решил делится.
И на этом мы закончим. И перестанет ходить с лицом «позязя».
Зачем это вообще, еще даже ничего не посчитано, выборы начались или как?
+
0
bonv
bonv
7 квітня 2023, 10:55
#
Порошенко залишив з боргом в 78 млрд баксів.
На 31 січня 2023 року держборг склав $116,44 млрд. І обсяг боргів зростає.
Гірше ж точно не буде? ©
+
+15
bonv
bonv
7 квітня 2023, 10:56
#
Досягнення України за часу Порошенко. Економіка та реформи в Україні.
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121350/
+
0
youknow
youknow
7 квітня 2023, 11:06
#
Найрозумніше — це запустити в Україну західні корпорації та компанії, для продовження діловї діяльності та унеможливлення відрождення олгархічно-корупційної банди.
Стосовно держборгу — так, щонайменьше 50% його спишуть, як що країна продовжить рух в напрямку ЄС.
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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 квітня 2023, 11:17
#
Військові не матимуть роботи «НА ГРОМАДЯНЦІ»??? якщо так, то краще вже не перекладайте з оркського діалекту старослов’янської мови. Лишіть як є, багато хто обурюватиметься, але не стібатимуться.
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0
Uuu123
Uuu123
7 квітня 2023, 11:55
#
Не Украина должна, а кредиторы должны понять простить и дать ещё немножко денег в долг под честное слово, отдадим когда-нибудь, наверное 🤪
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0
TAN72
TAN72
7 квітня 2023, 12:18
#
Дефолт всё решит,но после победы ✌️
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