До війни в України був один із найнижчих рівнів держборгу в Європі. На 31 січня 2023 року він зріс в 1,3 рази — до $116,44 млрд, перевищив 80% ВВП і продовжує зростати. До чого може призвести відсутність хоча б часткового списання держборгу, розповів співзасновник і директор економічних програм, Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін.
Держборг перевищив $116 млрд: про що має говорити Україна з кредиторами
Світова практика
Нижче дуже короткий список кейсів списання держборгу в різні періоди часу різним країнам:
|Країна
|Рік
|Списана сума
|% держборгу
|Кредитор
|Греція
|2012
|€107 млрд
|50%
|Клуб кредиторів
|Аргентина
|2005 — 2010
|$65 млрд
|75%
|МВФ
|Польща
|1991
|$25 млрд
|75%
|Західні кредитори
|Куба
|2015
|$32 млрд
|росія
|Ірак
|2004−2008
|$26 млрд
|80%
|Кредитори
|Нігерія
|2005
|$18 млрд
|60%
|Паризький клуб
|Замбія
|2006
|$6 млрд
|100%
|МВФ
|Ліберія
|2010
|$5 млрд
|97%
|МВФ, СБ
|Кот-д'Івуар
|2012
|$4,4 млрд
|70%
|МВФ, СБ
|Еквадор
|2008
|$3,2 млрд
|30%
|МВФ, СБ
|Бангладеш
|2010
|$1,5 млрд
|Японія
|Уганда
|1998
|$1 млрд
|50%
|МВФ
Україну знайшли?
Як бачите, списання боргів — існуюча практика у світових кредиторів. Вони, звичайно, не мають мети роздаровувати гроші, але вони адекватні. І розуміння того, що повернути 50% краще, ніж не повернути нічого, в них є.
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Ситуація України
Україна має унікальну ситуацію. До вторгнення у нас був один із найнижчих рівнів держборгу в Європі. На кінець грудня 2021 року державний борг України становив $86,61 млрд (45,2% прогнозованого ВВП)
Для порівняння:
- Греція 193% ВВП
- Італія 145% ВВП
- Франція 113% ВВП
- ЄС — 88% ВВП
Вторгнення призвело до руйнування Української економіки, зростання оборонних витрат та падіння податків.
Ми воюємо, звичайно, насамперед за своє майбутнє. Але, якщо ми не переможемо, війна прийде в Європу і, по суті, ми воюємо за майбутнє Європи і всієї західної цивілізації.
Війна дуже дороге заняття. На 31 січня 2023 року держборг склав $116,44 млрд. І обсяг боргів зростає, ми збільшуємо взяті він зобов'язання.
На додаток, підписавши Меморандум із МВФ, ми погодилися збільшити податкове навантаження до ВВП. Але чому не порушується питання списання нашого держборгу хоча б частково? Поясніть, будь ласка!
Чим ми віддаватимемо борги, якщо після закінчення війни ми отримаємо країну банкрута:
- з нульовим зростанням ВВП (до рівня, що вже впав на 30%, у 2022 році)
- до 30% безробіття додадуться сотні тисяч вояків, які повернулися (які перестануть отримувати зарплату в армії і не матимуть роботу на громадянці)
- з 25%-30% вартістю кредитних ресурсів (найвищий показник у Європі, що робить будь-який український бізнес — банкрутом)
Плюс колосальні борги, які віддавати і нам, і нашим наступним поколінням. Дефолт просто неминучий!
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Ні нашим, ні вашим
Як наслідок — на нас чекають серйозні економічні та соціальні потрясіння. Кредитори взагалі нічого не отримають. В принципі, як і всі ми…
У мене до всіх головне питання, в нас є наш український план і наша суб'єктна позиція з кредиторами?
Ми, мінімум, можемо розраховувати на 50% списання держборгу і реструктуризацію частини, що залишилася, на 5−10 років. Або ми всі вважаємо, що наші діти успадкують всі ці борги?
Читайте, робіть висновки, готуйтеся ділитися своїм майном із кредиторами і поширюйте ці питання серед думаючих людей.
Коментарі - 14
Это март 2023 г.
И на этом мы закончим. И перестанет ходить с лицом «позязя».
Зачем это вообще, еще даже ничего не посчитано, выборы начались или как?
На 31 січня 2023 року держборг склав $116,44 млрд. І обсяг боргів зростає.
Гірше ж точно не буде? ©
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121350/
Стосовно держборгу — так, щонайменьше 50% його спишуть, як що країна продовжить рух в напрямку ЄС.