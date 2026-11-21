У 2026 році в Україні зареєстрували 635 кримінальних правопорушень, пов’язаних із підробкою, знищенням або заміною VIN-кодів автомобілів. Це у 1,6 раза більше, ніж торік. Найбільший стрибок припав на вересень і жовтень, коли за 10 місяців зафіксували понад половину всіх випадків. Дані оприлюднив Opendatabot.

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Підробки VIN-кодів різко почастішали восени

За перші десять місяців 2026 року правоохоронці облікували 635 кримінальних правопорушень, пов'язаних із підробленням, знищенням або заміною VIN-кодів та інших ідентифікаційних номерів транспортних засобів.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року таких випадків було у 1,6 раза менше. Особливо помітним зростання стало восени.

Лише у вересні та жовтні зареєстрували 357 правопорушень. Це більше половини від загальної кількості за десять місяців 2026 року.

Раніше середній показник становив близько 35 випадків на місяць. За останні два місяці він зріс приблизно вп'ятеро.

Ця динаміка відрізняється від попередніх років. За даними Opendatabot, до 2026 року кількість правопорушень цієї категорії зменшувалася п'ять років поспіль.

Скільки справ про підробку VIN-кодів дійшли до суду

Попри збільшення кількості зареєстрованих правопорушень, показники розслідування залишаються значно скромнішими.

За десять місяців 2026 року про підозру повідомили лише у п'яти провадженнях. Ще п'ять направили до суду.

Отже, на тлі 635 облікованих кримінальних правопорушень до суду дійшли лише п'ять проваджень. Це приблизно 0,8% від загальної кількості зареєстрованих випадків.

Статистика показує помітний розрив між кількістю правопорушень, які потрапили до обліку, та кількістю проваджень, що дійшли до судового розгляду. Водночас самі ці дані не пояснюють причин такого розриву й не дають змоги оцінити результати всіх розслідувань, які ще тривають.

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