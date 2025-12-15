Долар падає на світових ринках: найнебезпечніший день для курсу гривні щодо євро цього тижня

Цього тижня може настати момент істини щодо багатьох геополітичних питань. Окрім військових та політичних наслідків, вони можуть істотно вплинути на валютний ринок України та поведінку гривні вже в найближчому майбутньому.

Йдеться насамперед про активну фазу переговорів після закінчення війни в Україні. Щоправда, що далі, то зрозуміліше, що Дональд Трамп намагається тиснути на Україну сильніше, вважаючи нашу переговорну позицію слабкішою, ніж у рф. І це, безперечно, негативний сценарій для України.

З іншого боку, європейські країни, розуміючи всю серйозність ситуації, намагаються підтримати Україну. За повідомленнями представників нашої переговорної групи, Європейська комісія вже має робочу пропозицію про надання Україні фінансової допомоги у вигляді так званого «репараційного кредиту». Бюджетне фінансування може досягти 90 мільярдів євро і буде розподілено на два роки — 2026 та 2027.

Остаточне рішення може бути ухвалене вже цього тижня, 18−20 грудня, на саміті ЄС. Схоже, європейцям вже вдалося знайти консенсус щодо фінансування України за рахунок заморожених активів рф.

Серед суто українських подій цього тижня значно вплине на міжбанк період бюджетних платежів у клієнтів. До 20 грудня компанії мають розрахуватися з державою за податками та зборами, а вже наступного тижня підуть розрахунки бюджету зі своїми контрагентами перед закінченням року. У результаті цього тижня бізнес активно продаватиме валюту, щоб за рахунок наявної гривні закрити податкові платежі, і це страхуватиме гривню на міжбанку.

Але вже у третій декаді грудня піде різке посилення гривневого навісу на валютний ринок за рахунок бюджетних виплат, і це спрацює як серйозний чинник девальвації на нашому валютному ринку.

На побоюваннях девальвації гривні і населення активно купуватиме валюту собі на картки. За такого розкладу на валютному ринку основну роль у формуванні курсового тренду на міжбанку знову гратиме тактика, оперативність та обсяги інтервенцій Нацбанку на торгах із метою підтримки гривні.

За моїми розрахунками, НБУ доведеться витратити на це з 15 до 19 грудня не менше $840 млн — 1 100 млн резервів. За наявності ЗВР на 1 грудня в межах $54,7 млрд, НБУ має на це достатній ресурс. Питання в тому, до яких рівнів Нацбанк готовий допустити просідання гривні на торгах до кінця цього року.

Таким чином, поведінка Нацбанку і формуватиме курсову «погоду» на ринку вже до кінця грудня і на початку 2026 року. Рішення регулятора зберегти поточний рівень облікової ставки та меседжі, які чиновники давали учасникам валютного ринку на своїй пресконференції після оголошення свого рішення щодо облікової ставки, говорять про те, що НБУ готовий лише до відносно невеликого просідання нацвалюти як щодо долара, так і опосередковано щодо євро.

З уогляду на те, що Нацбанк відповідає за цінову стабільність в Україні, «підривати» курс зараз він не може, оскільки це негайно спровокує новий стрибок цін на імпортні товари та послуги та посилить негативні інфляційні очікування.

Тому регулятор змушений і надалі витрачати значні обсяги золотовалютних резервів на підтримку гривні. Принаймні до остаточного розуміння ситуації навколо західного фінансування нашого бюджету у 2026 році та отримання до кінця цього року $15 млрд західної допомоги, на яку розраховує НБУ. Будь-яка конкретика щодо цього питання також дуже суттєво впливатиме на поведінку українського валютного ринку.

Зниження минулого тижня Федрезервом США своїх відсоткових ставок і початок щомісячного викупу американським регулятором із 12 грудня цього року казначейських зобов'язань США у розмірі $40 млрд створює передумови для подальшого послаблення долара та зростання цін на дорогоцінні метали.

Першою реакцією на ці рішення Федрезерва стало подорожчання євро щодо долара до 1,17 долара за євро і вище, золото пішло понад рівень $4 300 за унцію, а срібло пробило рівень у $64 за унцію. Наш Нацбанк та учасники українського валютного ринку стають заручниками цієї ситуації.

Це призведе до корекції дій НБУ на валютному ринку щодо формування структури золотовалютних резервів, посилить попит на євро з боку клієнтів, які мають контрагентів у ЄС, а також позитивно позначиться на фінансовому становищі українських постачальників товарів на європейські ринки. Виграє від зростання офіційного курсу євровалюти й український бюджет через прив'язку акцизів та митних зборів до офіційного курсу євро в Україні.

При цьому зростання курсу євро негативно вплине у вигляді прискорення інфляційних процесів в Україні. Адже в умовах війни ми дедалі більше імпортуємо товарів та послуг із Європи. Тепер же вони у гривневому еквіваленті коштуватимуть українським споживачам дорожче.

Водночас настає короткий період розрахунків клієнтів із державою, після чого підуть основні розрахунки держказначейства щодо боргів бюджету перед завершенням року. Учасники ринку очікують на посилення тиску бюджетної гривні на курс на міжбанку. А це, з одного боку, підштовхуватиме клієнтів-імпортерів швидше закрити свої розрахунки у валюті за роком (що збільшить попит на валюту на торгах), а з іншого — стримуватиме продаж валютного виторгу експортерами після 20 грудня (в надії на зростання котирувань вони не поспішають із продажем усіх обсягів відразу).

У результаті Нацбанку доведеться дедалі активніше виходити на ринок і закривати нестачу валюти, що загрожує зростанням витрат із резервів. І продавати цю валюту НБУ «дешево» буде не готовий, що також підтримуватиме котирування на ринку на високому рівні. Подібна тенденція збережеться на міжбанку щонайменше до середини січня 2026 року.

Прогноз курсу долара та євро на 15−19 грудня

Міжбанк

За моїми розрахунками, обсяг щоденних операцій на торгах, зареєстрованих у системі Блумберг, у цей період перебуватиме в межах $220 млн — 390 млн. 18 грудня пройдуть ще й традиційні ралі за парою євро/долар перед засіданням ЄЦБ щодо відсоткових ставок. Важливими для всіх учасників нашого ринку будуть і новини 18−20 грудня із саміту лідерів Євросоюзу щодо суми та форматів допомоги Україні на 2026−2027 роки.

З огляду на напруженість ситуації, Нацбанку доведеться практично щодня бути присутнім на торгах для підтримки гривні та закривати інтервенціями нестачу долара на міжбанку. За моїми розрахунками, для цього йому доведеться витратити цього тижня близько $830 млн — 1 100 млн.

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,162 до 1,179 долара за євро з найбільшими коливаннями пари 17−18 грудня перед і під час оголошення рішень ЄЦБ щодо ставок та коментарів голови ЄЦБ Крістін Лагард.

При прогнозному коридорі з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 41,95 до 42,60 гривень курс євро на міжбанку в цей період може перебувати в межах розрахункового коридору від щонайменше 48,74 гривень до щонайбільше 50,23 гривень. Але НБУ продовжить політику максимального згладжування курсових коливань щодо курсу долара на міжбанку, що опосередковано впливатиме і на скорочення амплітуди коливань євро щодо гривні на наших торгах.

Тому реальний коридор євро на міжбанку в цей період перебуватиме в межах від 49,15 до 49,95 гривень.

Готівковий ринок

З огляду на зростання курсових ризиків, обмінники цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−35 копійок. У період із 17−18 грудня в умовах підвищених курсових ризиків щодо євровалюти через майбутнє засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок — багато обмінників розширять спред між купівлею та продажем євровалюти до 25−40 копійок.

При цьому оптові обмінники продовжать працювати зі спредом у межах традиційних для оптового ринку 20 копійок як за доларом, так і за євро. Але оперативно змінюватимуть свої цінники за цими валютами декілька разів на день, залежно від курсових трендів на українському міжбанку з безготівкової валюти та від поведінки пари євро/долар на зовнішньому ринку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,90 до 42,85 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,95 до 42,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,10 до 50,15 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 49,15 до 50,05 гривень.