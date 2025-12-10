Трамп дотиснув Пауелла: ФРС знизила ставку втретє поспіль

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 грудня 2025, 22:28

Трамп дотиснув Пауелла: ФРС знизила ставку втретє поспіль

Федеральна резервна система США знизила ключову ставку на 0,25 процентного пункту — до діапазону від 3,5% до 3,75%. Це стало третім поспіль раундом пом'якшення грошово-кредитної політики цього року після аналогічного рішення у вересні та жовтні.

Федеральна резервна система США знизила ключову ставку на 0,25 процентного пункту — до діапазону від 3,5% до 3,75%.
Фото: Голова ФРС Джером Пауелл

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Рішення ФРС

Федеральний комітет із відкритого ринку ФРС США (FOMC) знизив ключову ставку на 25 базисних пунктів. Тепер вона становить 3,5−3,75%, випливає із повідомлення на сайті регулятора. Таке рішення було ухвалено за підсумками дводенного засідання 9−10 грудня. Зниження повністю збіглося з очікуваннями економістів та учасників ринку.

«Економічна активність зростає помірними темпами. Приріст робочих місць сповільнився цього року, а безробіття з вересня трохи підвищився. (…) Інфляція піднялася порівняно з початком року і залишається дещо підвищеною, — йдеться у прес-релізі Федрезерва. — Комітет прагне забезпечити максимально можливу зайнятість та інфляцію на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Невизначеність щодо економічного прогнозу залишається підвищеною. Комітет приділяє увагу ризикам з обох боків свого подвійного мандата і вважає, що за останні місяці зросли ризики зниження зайнятості».

Напружений баланс усередині ФРС

Так званий точковий графік, який відображає очікування членів комітету щодо подальших рішень регулятора, як і раніше, передбачає лише одне зниження ставки у 2026 році — з аналогічним кроком у 25 базисних пунктів, і лише одне — у 2027-му.

Рішення 10 грудня стало результатом напруженого балансу всередині ФРС: частина керівників регіональних резервних банків (багато з яких не мають права голосу за ставкою) наполягали на продовженні пом'якшення, тоді як інші побоювалися ефекту, який це вплине на економічну активність з урахуванням інфляції, яка тримається вище за цільовий рівень.

У результаті пом'якшення на чверть пункту підтримали дев'ять членів ради, один голосував за різкіше зниження, а двоє за збереження ставки на колишньому рівні, випливає з релізу.

ФРС також приймала рішення за відсутності нових економічних даних — це наслідки призупинення роботи уряду, яке тривало весь жовтень і значну частину листопада. Офіційні дані щодо ринку праці за листопад будуть опубліковані лише 16 грудня, а показники інфляції — ще за два дні пізніше.

Як відреагував ринок

Основні фондові індекси США відреагували на рішення позитивно: S&P 500 додав близько 0,2%, технологічний Nasdaq Composite скоротив ранкове падіння, залишаючись у мінусі на 0,2%, а індекс блакитних фішок Dow Jones прискорив зростання до плюс 0,5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами