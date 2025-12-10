Трамп дотиснув Пауелла: ФРС знизила ставку втретє поспіль

Федеральна резервна система США знизила ключову ставку на 0,25 процентного пункту — до діапазону від 3,5% до 3,75%. Це стало третім поспіль раундом пом'якшення грошово-кредитної політики цього року після аналогічного рішення у вересні та жовтні.

Рішення ФРС

Федеральний комітет із відкритого ринку ФРС США (FOMC) знизив ключову ставку на 25 базисних пунктів. Тепер вона становить 3,5−3,75%, випливає із повідомлення на сайті регулятора. Таке рішення було ухвалено за підсумками дводенного засідання 9−10 грудня. Зниження повністю збіглося з очікуваннями економістів та учасників ринку.

«Економічна активність зростає помірними темпами. Приріст робочих місць сповільнився цього року, а безробіття з вересня трохи підвищився. (…) Інфляція піднялася порівняно з початком року і залишається дещо підвищеною, — йдеться у прес-релізі Федрезерва. — Комітет прагне забезпечити максимально можливу зайнятість та інфляцію на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Невизначеність щодо економічного прогнозу залишається підвищеною. Комітет приділяє увагу ризикам з обох боків свого подвійного мандата і вважає, що за останні місяці зросли ризики зниження зайнятості».

Напружений баланс усередині ФРС

Так званий точковий графік, який відображає очікування членів комітету щодо подальших рішень регулятора, як і раніше, передбачає лише одне зниження ставки у 2026 році — з аналогічним кроком у 25 базисних пунктів, і лише одне — у 2027-му.

Рішення 10 грудня стало результатом напруженого балансу всередині ФРС: частина керівників регіональних резервних банків (багато з яких не мають права голосу за ставкою) наполягали на продовженні пом'якшення, тоді як інші побоювалися ефекту, який це вплине на економічну активність з урахуванням інфляції, яка тримається вище за цільовий рівень.

У результаті пом'якшення на чверть пункту підтримали дев'ять членів ради, один голосував за різкіше зниження, а двоє за збереження ставки на колишньому рівні, випливає з релізу.

ФРС також приймала рішення за відсутності нових економічних даних — це наслідки призупинення роботи уряду, яке тривало весь жовтень і значну частину листопада. Офіційні дані щодо ринку праці за листопад будуть опубліковані лише 16 грудня, а показники інфляції — ще за два дні пізніше.

Як відреагував ринок

Основні фондові індекси США відреагували на рішення позитивно: S&P 500 додав близько 0,2%, технологічний Nasdaq Composite скоротив ранкове падіння, залишаючись у мінусі на 0,2%, а індекс блакитних фішок Dow Jones прискорив зростання до плюс 0,5%.