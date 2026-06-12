До закриття міжбанку в п'ятницю, 12 червня, курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу, євро подешевшало на 8 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
12 червня 2026, 17:38
Долар та євро подешевшали на міжбанку
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Відкриття 12 червня
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Закриття 12 червня
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Зміни
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44,88/44,91
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44,83/44,86
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5/5
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51,95/51,96
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51,87/51,89
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8/7
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,60−45,12 грн. Євро купують за 51,67 грн, а продають за 52,23 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,86−44,90, євро — 52,00−52,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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