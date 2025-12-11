НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 11 грудня.

Рішення правління

«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. На тлі збереження проінфляційних ризиків, зокрема пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням, таке рішення є необхідним для підтримання привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості очікувань з метою приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики. НБУ гнучко реагуватиме на подальші зміни в розподілі ризиків для цінової динаміки», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

23 жовтня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

11 вересня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

24 липня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

17 квітня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

6 березня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.

23 січня 2025 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

12 грудня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.