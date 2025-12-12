Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 20:28

Євросоюз ухвалив рішення про довгострокове блокування активів рф, яке підтримала і Бельгія

Лідери ЄС зобов'язалися зберігати російські активи в неробочому стані доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України і не компенсує завданих збитків. Про це у Twitter написав Антоніу Кошта, голова Європейської ради.

Лідери ЄС зобов'язалися зберігати російські активи в неробочому стані доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України і не компенсує завданих збитків.

«Сьогодні ми виконали це зобов'язання. Наступний крок: забезпечення фінансових потреб України на 2026−2027 роки», - повідомив Кошта.

Довгострокове блокування активів підтримала також Бельгія, головна противниця використання цих коштів, повідомляє агентство Reuters.

Рішення про подальше використання активів для фінансування України може бути ухвалене вже наступного тижня — на саміті ЄС, який відбудеться 18−19 грудня. Йдеться про суму приблизно в €210 млрд, що належать Банку росії та заморожені в Європі. Більшість цих активів, €193 млрд, перебуває на рахунках депозитарію Euroclear, розташованого в Бельгії.

Прийняти рішення про безстрокове заморожування цих коштів Єврокомісія вирішила, щоб не узгоджувати кожні півроку продовження блокування. Це рішення дозволить уникнути опору Угорщини та Словаччини, які виступали проти фінансування допомоги Україні за рахунок заморожених коштів Росії.

Для сьогоднішнього голосування Єврокомісії цього тижня довелося активувати щодо російських активів надзвичайні повноваження в рамках статті 122 Договору про функціонування ЄС. Вони дозволяють членам союзу приймати рішення не одноголосно, а кваліфікованою більшістю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

neverice
neverice
12 грудня 2025, 20:48
Серйозно. ЄС таки почав показувати зуби, хоч поки і на бюрократичному рівні. Ще один ризик знято.
І не забуваємо про технічне відкриття 3-х перших кластерів переговорів. Також безпрецедентне рішення ЄС, на яке вони набирались мужності пів року. Це дозволить не втрачати час через блокування Орбаном процесу вступу, принаймні найближчі два роки він вже ні на що не впливає.
Якщо подумати, то всі ці проблеми фактично через одного лише Орбана.
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
