Долар чи євро: чому американська валюта втрачає позиції

Вартість долара до кошика основних світових валют за рік знизилась на 10%. Що стало причиною цього падіння та чи варто поспішати в обмінники аби замінити долари на євро , розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Не найкращий рік для долара

Мабуть, трохи зарано підбивати підсумки на фінансових ринках, адже до Нового року ще цілих три тижні і в ситуації, коли біржові індекси штурмують історичні максимуми, оцінка компаній, в середньому, на третину перевищує середнє значення за останні півстоліття, а інвестори, якщо вірити Індексу жадібності та страху CNN, навіть незважаючи на впевнений ріст ринків не на жарт перелякані, трапитися може що завгодно. Але, думаю, що про досягнення та перспективи американського долара, головної резервної валюти у світі та найулюбленішого засобу заощаджень для мільйонів українців, сказати декілька слів буде доречно.

Що й казати — рік для долара був невдалим, і жодному Миколаю Чудотворцю вже не під силу виправити ситуацію. З початку року Індекс долара (DXY), що відображає його вартість відносно кошика основних світових валют — євро, єни, фунта, канадського долара, шведської крони та швейцарського франку — втратив 10% і продовжує падати. Не знаю, наскільки українцям важливо те, як змінюються співвідношення вартості долара до єни або канадського долара, а ось його курс щодо євро — питання завжди актуальне.

Що б там не казали про інвестиційну привабливість землі, нерухомості чи ОВДП, а звичка українців конвертувати вільні гривні у більш надійні світові валюти нікуди не поділася. Ось тільки питання — долар чи євро?! І якщо протягом десятиліть в Україні долар впевнено тримав першість серед засобів збереження вартості, то останнім часом все більше співвітчизників починають віддавати перевагу євро, і на питання — яка з двох валют надійніше зберігається під матрацом? — не завжди вдається знайти однозначну відповідь.

Цього року, за даними українських банків, частка євро в загальному попиті на іноземну валюту в Україні зростала. Якщо в 2024 року вона становила 26%, то в 2025-му зросла до 33−35%. І цьому факту є чимало пояснень: (1) торгівля з ЄС — це половина всього зовнішньоторгового обороту України; (2) при визначенні курсу гривні НБУ поступово переорієнтовується з долара на євро; (3) велика частина допомоги союзників надходить в євро; (4) мільйони українців, які перебувають у країнах ЄС, отримують доходи та здійснюють розрахунки в євро; (5) населення намагається диверсифікувати заощадження між двома основними світовими валютами і до раніше куплених та надійно захованих доларів додає євро; (6) очікування подальшої девальвації долара відносно основних світових валют міцнішають, що також йому не на користь.

Чому долар слабне

Однією з головних причин є лібералізація монетарної політики США. Восени, після дев’ятимісячної паузи, ФРС продовжив знижувати облікову ставку, що робить інвестиції в доларові активи, наприклад, державні облігації США, менш прибутковими порівняно з активами інших країн, де ставки залишаються високими або знижуються повільніше, як в Єврозоні та Великобританії, чи навіть зростають, як в Японії. Це зменшує попит на долар і тисне на DXY.

Цього тижня, в середу, 10 грудня, центральний банк США має ухвалити рішення щодо подальшої долі облікової ставки, і ймовірність того, що вона буде знижена ще на 25 бп наразі становить 87%. Ба більше, в травні 2026 року чинний Голова ФРС Джером Пауелл залишає свою посаду, і дуже ймовірно, що його місце займе Кевін Хассет, який є прихильником подальшого зниження ставки, і, власне, саме тому і ходить в фаворитах Трампа серед можливих кандидатів на посаду.

Чи час змінювати валюту?

Чимало аналітиків очікують, що в першій половині наступного року тенденція ослаблення долара триватиме. І окрім подальшого можливого зниження ставки в США цьому можуть сприяти економічне зростання країн, що є найбільшими торговими партнерами Америки, торговий та бюджетний дефіцит в США і певна непередбачуваність політики Трампа. Але враховуючи, що американська економіка останнім часом досить неочікувано демонструє неабияку стійкість, і наступного року, швидше за все, економічне зростання складе не менше 2%, великі банки Уолл стріт прогнозують, що девальвація долару за буде суттєво меншою, ніж цього року, і в підсумку курс не перевищить $1,20 за євро. Тому, мені здається, панічний обмін доларів на євро чи якусь іншу валюту буде трохи запізнілим рішенням.

А ось щодо подальшого поповнення ваших «матрацних» інвестицій, то дуже ймовірно, що попереду на нас чекає ера євро. Близькість до Європи, перспективи членства України в ЄС, збільшення кількості контактів та обсягів торгівлі саме з країнами Єврозони роблять євро набагато практичнішою валютою для пересічного українця. Навіть, якщо ви плануєте переказувати валюту на свій інвестиційний брокерський рахунок в США, все одно доведеться робити це в євро, а вже потім конвертувати в долари. Так, що, відповідаючи на питання «Долар чи Євро?» європейська валюта видається більш привабливою!