Єврокомісія пропонує $90 млрд бюджетної підтримки Україні на 2026-2027 роки в рамках «репараційного кредиту»

Європейська комісія розробила робочу пропозицію щодо надання Україні масштабної фінансової допомоги у вигляді так званого «репараційного кредиту». Бюджетне фінансування може сягнути 90 мільярдів євро і буде розподілено на два роки — 2026 та 2027. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа за підсумками зустрічі з Бюджетним комітетом Європарламенту та директором Генерального директорату Єврокомісії з економічних та фінансових справ (DG ECFIN) Маартеном Вервеєм.

Два напрями підтримки

Робоча пропозиція Єврокомісії передбачає розділення «репараційного кредиту» на два основні напрями підтримки України:

Виробництво та закупівля зброї: Фінансування оборонного сектору (як в Україні, так і в ЄС).

Бюджетна підтримка: Надання 90 млрд євро протягом двох років (2026 та 2027) для забезпечення макрофінансової стійкості.

Бюджетна підтримка може бути надана у вигляді макрофінансової допомоги або в рамках існуючої програми Ukraine Facility.

Умови та механізм погашення

Ключовою умовою надання цього фінансування стане продовження та збереження реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права та антикорупції.

Україна змушена буде виплатити цей кредит лише у випадку отримання репарацій від росії.

Ця робоча пропозиція Єврокомісії має бути схвалена Європейською радою (лідерами країн ЄС), перш ніж вона зможе набути чинності.

Нагадаємо

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про шостий транш фінансової підтримки Україні в рамках програми Ukraine Facility. Невдовзі Київ отримає близько 2,3 млрд євро.