Deutsche Bank та Goldman Sachs очікують падіння долара

Deutsche Bank AG, Goldman Sachs та інші банки Уолл-стріт прогнозують падіння долара США наступного року через зниження процентних ставок ФРС. Це призведе до зростання імпорту, збільшення корпоративного прибутку за кордоном та стимуляції експорту, пише Bloomberg. «Мінфін» публікує переклад статті.

Після різкого падіння в першій половині року, викликаного торговою війною президента Дональда Трампа, долар стабілізувався за останні шість місяців. Однак аналітики прогнозують, що в 2026 році американська валюта знову ослабне. Це пов'язано з тим, що ФРС продовжить пом'якшувати грошово-кредитну політику, в той час як інші центральні банки збережуть ставки на колишньому рівні або навіть підвищать їх. Такий дисбаланс може спонукати інвесторів продавати американські облігації і вкладати кошти в країни з більш високою прибутковістю.

В результаті більшість аналітиків великих інвестиційних банків прогнозують ослаблення долара по відношенню до ієни, євро і фунта стерлінгів. За даними Bloomberg, індекс долара знизиться приблизно на 3% до кінця 2026 року.

«Ринки мають всі можливості для врахування більш глибокого циклу зниження процентних ставок», — зазначив Девід Адамс, глава відділу стратегії валютного ринку G-10 в Morgan Stanley, який очікує падіння долара на 5% в першій половині року. «Це створює додаткові передумови для подальшого ослаблення американської валюти».

Падіння долара буде менш масштабним, ніж цього року, коли він втратив позиції по відношенню до всіх основних валют. Індекс Bloomberg Dollar Spot Index впав майже на 8%, що стало найзначнішим річним зниженням з 2017 року. Перспективи також залежать від прогнозів щодо ринку праці США, який залишається стабільним, незважаючи на пандемію.

Прогнозування валютних курсів завжди пов'язане з труднощами. Коли наприкінці минулого року долар різко зріс на тлі «торгівлі Трампа», стратеги очікували розвороту до середини 2025 року, але були здивовані масштабами падіння в першій половині року.

Однак аналітики бачать у 2025 році передумови для ослаблення долара. Учасники ринку закладають в ціни два зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів. Крім того, новий голова ФРС, призначений Трампом, може піти на більш значне зниження ставок під тиском Білого дому. У той же час Європейський центральний банк, ймовірно, збереже ставки без змін, а Банк Японії продовжить їх підвищувати.

Ослаблення долара може мати значний вплив на світову економіку. Воно призведе до зростання вартості імпорту, збільшення корпоративного прибутку за кордоном і стимулювання експорту. Це може бути вигідно для адміністрації Трампа, яка висловлювала занепокоєння з приводу торгового дефіциту США. Також це може сприяти зростанню на ринках, що розвиваються. Інвестори можуть перенаправити кошти в ці регіони, щоб скористатися більш високими процентними ставками.

Тенденція до ослаблення долара сприяла зростанню операцій керрі-трейд на ринках, що розвиваються. Ці операції включають запозичення в країнах з низькими процентними ставками та інвестиції в країнах з більш високою прибутковістю. JPMorgan і Bank of America бачать потенціал для подальшого зростання, звертаючи увагу на бразильський реал і деякі азіатські валюти, такі як південнокорейська вона і китайський юань.

Аналітики Goldman Sachs, очолювані Камакшьєю Тріведі, відзначають, що ринок починає враховувати більш оптимістичні економічні прогнози для валют країн G-10, таких як канадський і австралійський долари. Вони підкреслюють «тенденцію до знецінення долара, коли решта світу демонструє хороші результати».

Деякі експерти вважають, що долар може зміцнитися по відношенню до інших основних валют. Вони вказують на стійке зростання економіки США, яке може залучити інвестиційні потоки в країну. Це, в свою чергу, підвищить вартість долара, вважають аналітики Citigroup Inc. і Standard Chartered.

Команда Citigroup на чолі з Даніелем Тобоном написала у своєму річному прогнозі, що бачить великий потенціал для відновлення доларового циклу в 2026 році.

Перспектива сильнішого, ніж очікувалося, зростання була підтверджена в середу, коли представники ФРС переглянули свої прогнози на 2026 рік. Однак вони знизили процентні ставки на чверть процентного пункту і планують ще одне зниження в наступному році. Пауелл заявив, що ФРС обговорює питання про продовження зниження ставок або очікування, оскільки центробанк стикається з дилемою між ослабленням ринку праці та інфляцією, що перевищує цільовий рівень.

Його коментарі викликали полегшення на ринках, де деякі трейдери побоювалися більш жорстких заяв ФРС. Зниження прибутковості казначейських облігацій призвело до падіння індексу долара Bloomberg на 0,7% в середу і четвер, що стало найзначнішим дводенним падінням з середини вересня.

У щорічному аналітичному огляді для клієнтів, опублікованому наприкінці минулого місяця, Джордж Саравелос, глава глобального відділу досліджень валютного ринку в Лондоні, і його колега Тім Бейкер з Нью-Йорка заявили, що долар виграв від «стабільної» економіки і зростання цін на акції в США. Однак вони зазначили, що долар переоцінений і прогнозують його падіння по відношенню до основних валют в наступному році, оскільки зростання і прибутковість акцій прискоряться в інших країнах.

Якщо ці прогнози збудуться, вони підтвердять завершення незвично тривалого бичачого циклу долара в цьому десятилітті.