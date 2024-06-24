Бюджет розпочне розрахунки з бізнесом та населенням: як це позначиться на курсі долара

Завдяки періоду бюджетних платежів, який розпочався у клієнтів, минулий тиждень пройшов досить позитивно для гривні. Курс долара на міжбанку до вечора минулої п'ятниці зупинився на позначці 40,42/40,44 гривень, а євро — на рівні 43,1887/43,1980. При цьому і на готівковому ринку ажіотажу зі скуповування валюти не спостерігалося.

Якщо врахувати, що ще нещодавно курс долара на міжбанку впевнено прямував до 41 гривні, а безготівковий євро на торгах пробивав рівень в 44 гривні, підсумки минулого тижня можна взагалі назвати дуже гарними.

Але час розрахунків компаній з державою добігає кінця, а попереду — кінець місяця, кварталу та першого півріччя 2024 року. А такі звітні дати є завжди небезпечним періодом для нацвалюти. І ось чому:

По-перше, бюджет масово починає закривати свої борги перед компаніями, що призводить до появи у них досить великих обсягів гривні. І не факт, що компанії, які отримали ці гривневі кошти, не закриватимуть свої імпортні контракти. Це різко збільшить попит на валюту під кінець червня та призведе до зростання статистики торгів. Внаслідок цього курс гривні стане ще залежнішим від своєчасних виходів НБУ з інтервенціями для закриття дефіциту валюти на ринку.

По-друге, Нацбанку, як головному продавцю долара на міжбанку, потрібно «добре виглядати» за розмірами ЗВР на звітну дату завершення кварталу та півріччя. Тим паче, що регулятор останнім часом активно розпродував валюту. Навіть з огляду на очікувані надходження від МВФ і західних партнерів, резерви Нацбанку на 1 липня навряд чи покажуть серйозне зростання. Це завжди дуже важливий показник для оцінки будь-якої країни. І Україна тут — не виняток, навіть із поправкою на війну.

Валютні інтервенції НБУ

Динаміка міжнародних резервів

Тому регулятор намагатиметься заощадити резерви, а отже, цього тижня може бути не дуже щедрим щодо сум валюти, що продається. Це, зі свого боку, створить додатковий тиск на гривню на торгах.

По-третє, персонал багатьох компаній та частина військових отримають до кінця місяця належні їм кошти за червень. Це може збільшити попит на валюту як через покупки доларів та євро на картки фізосіб, так і на готівковому ринку. Подібна ситуація завжди збільшує шанси зростання котирувань на даному сегменті валютного ринку.

Крім того, після нещодавнього зниження облікової ставки НБУ банки, хоча уже й не так активно, але все ж таки продовжили різати дохідність гривневих депозитів. Це, зі свого боку, додає ситуативного, і головне, платоспроможного попиту на валюту з боку тих, хто вирішив перевкласти кошти з гривневих вкладів (у міру їхнього закінчення) у валюту.

По-четверте, незакрите питання щодо реструктуризації зовнішнього боргу України психологічно тисне на частину наших та іноземних інвесторів та великих фінансових гравців. Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що на першому етапі домовитися з кредиторами не вдалося.

І хоча це лише перший етап, і він завжди зберігає елемент публічних та непублічних торгів навколо умов реструктуризації, підвішеність цього питання впливає на настрої гравців нашого фондового та валютного ринків, що погано для гривні.

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Мій прогноз: домовляться, але періодичний витік інформації наприкінці червня-у липні (часто навмисний, і на користь того чи іншого боку) ще «зіпсує нерви» як місцевим, так й іноземним гравцям фінансового ринку.

Але інвестор голосує «гаманцем». Останні активні покупки довгострокових гривневих ОВДП на аукціонах Мінфіну на тлі зниження їх дохідності для покупців говорять про те, що ринок все ж таки налаштований позитивно щодо результатів цих переговорів. Покупці «не вірять» у можливість дефолту за українськими зобов'язаннями. А це дуже важливий сигнал для всіх сегментів фінансового ринку, зокрема, й валютного.

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Однак «зависання» питання щодо реструктуризації зовнішнього боргу України все ж таки не проходить безслідно. Наприклад, вперше за довгий час було зафіксовано зниження обсягів вкладень фізосіб в ОВДП (раніше обсяги сягали 64 млрд гривень в еквіваленті, зараз, на 21.06.2024, — лише 56,82 млрд гривень). Тобто люди, як і раніше, готові вкладати гроші в облігації, але чекають на вирішення питання про ситуацію з боргами країни.

ОВДП в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

Причому цікаво, що банки вважають такі вкладення менш ризиковими, попри «підвисання» питання переговорів із іноземними кредиторами. І вони не лише давно обігнали за своїми вкладеннями Нацбанк (у нього 677,61 млрд гривень облігацій у портфелі), а й активно їх нарощують (на 21 червня — вже понад 706,16 млрд гривень в еквіваленті).

Не особливо лякають такі новини й представників вітчизняного великого бізнесу, а саме він переважно купує ОВДП та військові облігації і часто їх використовує як заставу за тими ж кредитами банків. Портфель юросіб становить 161,67 млрд гривень.

Виходячи з усього перерахованого вище, головною загрозою цього тижня для валютного ринку залишиться чинник наближення кінця місяця, кварталу і першого півріччя. Захід додаткової гривневої ліквідності від бюджету на рахунки підприємств може посилити тиск на курс на міжбанку, що позначиться на поведінці готівкового ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 24−28 червня

Міжбанк

НБУ періодично виходитиме на міжбанк із продажем долара, щоб підтримати гривню на міжбанку, але намагатиметься сильно не палити резерви перед звітною датою. У результаті це суперечливе завдання може періодично грати з ринком злий жарт, коли нерішучість в обсягах інтервенцій з боку НБУ провокуватиме спроби задирання котирувань деякими продавцями валюти.

За моїми прогнозами, за 24−28 червня регулятор витратить на підтримку гривні на міжбанку від $510 млн до $780 млн. Обсяги щоденних операцій за системою Блумберг становитимуть від $180 млн до $330 млн. Найбільша активність на торгах спостерігатиметься з середи до п'ятниці (26- 28 липня), коли всі клієнти почнуть закривати свої гривневі та валютні розрахунки на звітну дату.

Поведінка пари євро/долар на міжнародних майданчиках істотно впливатиме і на курс євро щодо гривні. Мій прогноз щодо пари євро/долар на 24−28 червня 2024 року перебуватиме в межах коридору від 1,063 до 1,079 долара за євро.

Тому, якщо у цей період на міжбанку котирування долара перебуватимуть в межах 40,10 — 40,80 гривень, то через перерахунок пар євро/долар та долар/гривня курс безготівкового євро перебуватиме у коридорі від 42,63 до 44,02 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред у межах від 15 до 25 копійок за доларом, а за євро — в межах від 20 до 35 копійок. Частина обмінників, особливо у місцях із низькою конкуренцією та активною потребою громадян у гривні, триматимуть спред щодо долара та євро в межах до 1 гривні.

Коридор котирувань купівлі та продажу за готівковим доларом у банках перебуватиме в межах від 40,10 до 41,25 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,20 до 41,20 гривень.

Коридор за готівковим євро в банках перебуватиме в межах рівнів купівлі та продажу від 43,10 до 44,60 грн. А у пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,30 до 44,50 грн.