НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $720 мільйонів

Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,23 млн і продав $722,80 млн. Чистий продаж валюти становив $722,57 млн проти $897,82 млн минулого тижня. Про це свідчать дані Нацбанку.