Національний банк протягом тижня, з 17 по 21 червня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,23 млн і продав $722,80 млн. Чистий продаж валюти становив $722,57 млн проти $897,82 млн минулого тижня. Про це свідчать дані Нацбанку.
22 червня 2024, 10:23
НБУ за тиждень продав на міжбанку понад $720 мільйонів
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Таким чином НБУ зменшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $175,25 млн.
З початку року НБУ на міжбанку:
- купив $116,11 млн;
- продав $13 615,437 млн;
- чистий продаж валюти становив $13 499,327 млн.
Джерело: Мінфін
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