ЄС наступного тижня надасть 1,9 млрд євро у рамках Ukraine Facility

ЄС наступного тижня у рамках програми Ukraine Facility надасть Україні 1,9 млрд євро . Про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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За його словами, наступні два транші можуть відбутися восени.

Програма Ukraine Facility передбачає передачу Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Для того, щоб Україна отримала всі кошти, наша держава повинна провести оговорені з ЄС реформи.