Дохідність гривневих ОВДП падає: чи варто вже замінити їх у своєму портфелі на доларові

Зниження курсу гривні робить ризикованішими інвестиційні інструменти в національній валюті. Це стосується і гривневих ОВДП. Чи можуть доларові облігації стати альтернативою паперам, номінованим у гривні, яка за ними зараз дохідність і де їх придбати, розповідає «Мінфін».

Валюта зі стабільною дохідністю

Середня дохідність гривневих ОВДП на аукціонах Міністерства фінансів досягла свого піку у березні 2023 року, коли сягала 19,47% річних. А ось за підсумками травня цього року, на фоні зниження облікової ставки НБУ, вона впала вже до 16,15% річних. Таким чином, дохідність гривневих державних паперів скоротилася з піків на 3,32 в.п., або ж приблизно на 17%.

Доларові облігації такого стрімкого падіння дохідності не демонструють. На своєму піку у травні минулого року Міністерство фінансів розміщувало їх із дохідністю 4,8% річних, а на останньому аукціоні цього місяця вона становила 4,64%. Тобто з піків скоротилась лише на 0,16 в.п., або на 3,3%.

Завдяки тому, що відсотки за доларовими ОВДП майже не змінилися, вони вже стали вигіднішими, ніж найпопулярніші американські 10-річні облігації (якщо порівнювати тільки дохідність, а не надійність паперів). На своєму піку у жовтні минулого року трежеріс торгувалися на вторинному ринку з дохідністю близько 5% річних, а зараз відсотки за ними становлять 4,23%. А це на 0,31 в.п. нижче, ніж за українськими паперами.

Якщо ж порівнювати з доларовими депозитами, то тут перевага валютних ОВДП буде ще помітнішою. Середня дохідність за такими вкладами на рік становить 1,48%, найщедріші банки готові платити 3% річних, а після оподаткування фактична дохідність за такими депозитами становитиме близько 2,42%.

Особливості валютних ОВДП

ОВДП, як гривневі, так і валютні, — це державні боргові папери. Купуючи облігації, інвестор фактично дає кошти в борг державі, а та зобов'язується повернути їх у визначений термін та заплатити наперед обумовлені відсотки.

Якщо купувати облігації на вторинному ринку, то це означатиме, що хтось вже дав гроші в борг державі, а тепер поступається своїми правами на їх повернення разом із відсотками іншому інвестору. При цьому дохідність на вторинному ринку може відрізнятись від тієї, яка була аукціоні Мінфіну. Якщо вона нижча, отже, продавець заробляє на перепродажу паперів, якщо вища — готовий позбутись їх, зменшивши свій заробіток або навіть зафіксувавши збиток.

Номінальна ціна валютних ОВДП — 1 тис. доларів чи євро. Продаються вони саме в цих валютах, у них же відбувається погашення та виплата відсотків.

Валютні облігації є двох видів — дисконтні та відсоткові. В першому випадку держава виплачує інвестору в момент погашення 1 тис., а коштують ці папери дешевше. У другому ж — номінальна ціна саме $1 тис., а при погашенні зверху виплачуються відсотки. У більшості випадків дисконтні — це короткострокові облігації, відсоткові — довгострокові.

Чому гривневі ОВДП популярніші за валютні

Загальні інвестиції громадян у державні облігації останніми роками стрімко зростають. Наразі приватні кредитори бюджету тримають у себе паперів на понад 64,16 млрд грн. Хоча ще на початок року він був приблизно на 11 млрд грн меньший, а в січні 2023 року ледве перевищував 30 млрд грн.

Попри те, що ставки за доларовими облігаціями знижуються дуже помірно, а курс гривні падає (що призводить до збільшення валютного портфеля при перерахунку в гривневий еквівалент), суттєвого зростання частки доларових облігацій у фізосіб не спостерігається. Наразі 49,8% їх облігацій номіновані саме у гривні. Ще 46,9% — в доларах, а 3,3% — в євро.

При цьому на початок року частка гривневих паперів у громадян була навіть меншою — 48,7%. Таким чином, попри зниження дохідності за паперами в національній валюті і ослаблення її курсу, гривневі папери стали ще популярнішими.

Можна назвати декілька причин цієї тенденції. По-перше, дохідність гривневих облігацій ще залишається доволі привабливою. Зрозуміло, що краще заробити 16,15% річних, ніж 4,64%, якщо не зважати на курсові коливання. До того ж гривня почала стрімко слабнути орієнтовно з кінця березня, а до того курс нацвалюти навіть відчутно зміцнився.

По-друге, гривневі ОВДП просто придбати: вони, на відміну від валютних, представлені у застосунку «Дія» та додатках низки фінансових компаній, зокрема, ICU, та в інвестиційному кабінеті «Універ». Причина цього — у складності валютних переказів для придбання облігацій.

Фінкомпанії торгують й валютними ОВДП, але зазвичай для їх придбання потрібно звернутися безпосередньо до брокера, а мінімальна кількість паперів для такої операції може бути більшою. Наприклад, в ICU гривневі папери можна купувати від 1 штуки, а валютні — від 50.

Де купити валютні облігації

Є два способи придбати доларові ОВДП. Перший — на первинному ринку. В цьому випадку інвестор робить замовлення на придбання цінних паперів, а банк купує їх на аукціоні Міністерства фінансів. Зараз первинними дилерами є 11 банків, тобто вони допущені до аукціонів.

Низка з цих установ або взагалі не мають комісій за придбання цінних паперів на первинних аукціонах, або тримають їх на символічному рівні. Це, зокрема, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс, Райффайзен, ПУМБ та Південний.

Недолік цього способу придбання — у тривалішій процедурі. Аби купити папери на первинному ринку, варто перед аукціоном Мінфіну зв'язатися з менеджером банку і зробити заявку на операцію. Під час торгів вона має бути задоволена.

Швидше купувати валютні облігації на вторинному ринку. Водночас редакція знайшла такі послуги онлайн лише у 3 банках — Приват, Сенс та monobank.

Приват пропонує 4 види доларових ОВДП, дохідність яких залежить від термінів до погашення паперів. Найвища вона для облігацій, які мають бути погашені наприкінці квітня наступного року, — 4,15% річних. Купуючи папери у Приваті, варто враховувати два чинники. По-перше, мінімальна сума придбання цінних паперів тут — еквівалент 50 тис. грн, тобто доведеться брати, принаймні, 2 валютні облігації.

По-друге, Приват встановив суттєві комісії. Так, якщо купувати 2 зазначені папери з дохідністю 4,15%, то комісія за депозитарні послуги складе 2 200 грн, а після її сплати реальна дохідність інвестиції знизиться до 0,91% річних.

Сенс і monobank, які дозволяють купувати ОВДП у своїх застосунках, не мають комісій за такі операції. Вони заробляють на спреді купівлі та продажу цінних паперів, тобто перепродують їх інвесторам дорожче, ніж придбали до свого портфелю.

На момент написання статті Сенс пропонував один вид доларових ОВДП із погашенням у березні 2025 року та дохідністю 4%.

Дещо ширший асортимент у monobank, де наразі представлено 3 види доларових ОВДП. Найвища дохідність серед них — 3,8% із погашенням у квітні наступного року.

Є можливість купувати на вторинному ринку облігації і в тих банках, які, як вже зазначав «Мінфін», дають доступ на первинний ринок. Але в них варто уточнювати, чи є наразі папери в наявності та якою буде дохідність.

Що краще: гривня чи валюта

Вибір залежить від того, який курс гривні ви очікуєте побачити на момент погашення паперів. Наприклад, ви купуєте доларову облігацію за $1 тис. Відповідно до готівкового курсу, це 40,95 тис. грн. За дохідності 4% через рік ці гроші перетворяться у $1 040.

Дохідність же гривневих ОВДП із погашенням через рік на вторинному ринку наразі становить 15%. Це означає, що якби ви на цю суму придбали їх, то за рік вони перетворилися б на 47 092,5 грн.

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Якщо 47 092,5 розділити на 1 040, то матимемо 45,28 — стільки має коштувати долар, щоб гривневі і доларові ОВДП принесли однаковий заробіток. Якщо ж ви очікуєте, що гривня буде міцнішою, то є сенс обирати папери в національній валюті. А коли прогнозуєте суттєвіше її ослаблення — краще робити ставку на доларові.