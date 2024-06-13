НБУ знизив облікову ставку до 13%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 червня 2024, 14:02

НБУ знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних з 14 червня 2024 року. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до рівня 13% річних з 14 червня 2024 року.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення Правління

«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року. Ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+109
MAXAOH
MAXAOH
13 червня 2024, 14:17
#
Экономика крепчает)))) Давайте ставку как ЕС или США, мы что хуже?)
+
+45
xo4y
xo4y
13 червня 2024, 14:25
#
Разгоняют инфляцию.
+
0
neverice
neverice
13 червня 2024, 14:52
#
Вельми непогано. Раз НБУ вирішив ще знизити ставку, значить стан економіки і фактори ризику це цілком дозволяють.
+
+56
starsol
starsol
13 червня 2024, 15:17
#
Так так, Ви, очевидно, дуже великий спеціаліст у цій сфері (язиком молоти, я маю на увазі). А стан гаманців громадян та ціни на ринках та в магазинах це дозволяють? Дуже вони збережуть хоч якось свої кошти при таких ставках? Боже, скільки ж ще дурнів у цій державі. І нащо нам той ворог, коли є свої такі от.
+
0
neverice
neverice
13 червня 2024, 15:45
#
Стан гаманців якраз в першу чергу залежить від стану економіки. А висока процентна ставка заважає економічному зростанню. Це ж базис. Чи по вашому НБУ мав досі тримати облікову ставку на рівні 25%? Озвучте свою професійну думку, не соромтесь.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 червня 2024, 16:04
#
В Украине, стране которая живёт на дотации, «стан гаманців» зависит от курса доллара! Клоун…
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
13 червня 2024, 15:12
#
Це правильно, кредити всередині мають мають по троху дешевшати.
+
+11
Abramon
Abramon
13 червня 2024, 15:15
#
Поки спостерігаємо зворотній процес.
+
+15
YakovBoricov
YakovBoricov
13 червня 2024, 15:20
#
Може для когось і буде краще, але точно не для країни і людей які в ній проживають
+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 червня 2024, 16:05
#
Сильно подешевели за последнее время???
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
13 червня 2024, 15:36
#
Реальная инфляция по 20−25% в год, а ставка 13%, прикольно!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 42077136, AnnaOrel, Death и 18 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами