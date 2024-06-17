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17 червня 2024, 12:21

Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію. Попереду — продовження перемовин

Без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх партнерів як з державного, так і з приватного секторів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх партнерів як з державного, так і з приватного секторів.

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Консультації з інвесторами

Україна проводила консультації з інвесторами на постійній основі з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення росії та доклала чимало зусиль, щоб провести переговори з радниками та членами Комітету власників єврооблігацій на засадах взаємної довіри.

«Ми врахували відгуки інвесторів і ринку та підготували конструктивну й інноваційну пропозицію, яка, на наш погляд, є прийнятною для всіх сторін. Нашу пропозицію підтримують МВФ та офіційні кредитори.

Я знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль з їхнього боку, але

Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні", — йдеться в повідомленні.

За словами міністра Сергія Марченка, Україна продовжить продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей.

«Ми впевнені, що угоду про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні до закінчення діючої відстрочки платежів», — зазанчив міністр.

Нагадаємо

17 червня Уряд України публічно повідомив, що з 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20 % єврооблігацій України.

Метою зустрічей було обговорення умов реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій України, що має відбутись до 1 серпня 2024 року, збирання відгуків від ринку та погодження структури, яка була б задовільною для всіх сторін і дозволила б Україні досягти боргової стійкості відповідно до вимог Програми МВФ. Умови запропоновано на основі базового макроекономічного сценарію МВФ.

Що пропонує Україна

Пропозиція України полягає в обміні всіх тринадцяти серій єврооблігацій:

  • або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1),
  • або на серію простих облігацій (варіант 2).

Деривативні інструменти з варіанта 1 буде конвертовано у прості облігації з фіксованою дохідністю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ. Обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25 % до 60 % залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії Програми МВФ.

Протягом наступних тижнів Уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів. Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 16

+
+51
YevgenMuza
YevgenMuza
17 червня 2024, 12:51
#
Я вважаю, що кредитори мають погодитись на списання 100% боргу.
+
+15
godvinik
godvinik
17 червня 2024, 12:54
#
Я вважаю що потрібно бути чесними і оголосити нарешнті дефолт.
+
+6
YevgenMuza
YevgenMuza
17 червня 2024, 13:04
#
Ні, краще нехай спишуть хоча б 50%, а залишок може заплатимо в 2034р. І нехай ще вкладаються в нові випуски)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
17 червня 2024, 14:21
#
На підставі чого, вибамчте?
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 червня 2024, 13:13
#
Украина может списать 100% - объявляет дефолт и все . Далее парижский клуб и 0 денег пока не вернем .

Вы должны понимать что уже один раз списывали , Украине поверили и профинансировали новые бумаги , теперь и их пытаются списать . Вечным двигателем быть не может . Советское восприятие инвесторов типа как спонсоров не работает .

Я не знаю с кем там наш уряд собрался разговаривать, но как кредитор я проголосую за дефолт чем дам списать более 25% процентов .

Вы должны понимать что мелкие держатели — это мелкие , а Украине дали деньги пенсионеров США , один из основных кредиторов группа Вангард , для большинства здесь пишущих не понятно кто это , но эта группа сама может менять финансовые ландшафты крупных стран .
+
+15
ValentinVesels
ValentinVesels
17 червня 2024, 13:34
#
Можна хоча б один приклад помітної зміни фінансового ландшафту крупної держави Вангардом?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 червня 2024, 14:23
#
Даже дискутировать не хочу — просто посмотрите размер управляемых ими активов. чтоб вы понимали ввесь чистый (за минусовм реэкспорта) экспорт импорт Украины — 40 млрд долл. У вангарда в распоряжении больше денег чем вся капитализация всех стран бывшего ссср включая россию. речь идет гдето о 10 триллионах долларов. Это наш чистых экспорт импорт за 250 лет.
+
+9
Rubi0
Rubi0
17 червня 2024, 13:19
#
Дружба дружбой, а деньги врозь. Да и к тому же у нас есть почетное звание «Щит Европы и демократии» Вам этого не достаточно чтоли ?)))
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 червня 2024, 14:24
#
Что значит дружба ? деньги брали у частных инвесторов , конкретных граждан . Что было бы если бы вы лично положили в облигации италии , а затем италия сказала что вы не инвестор, а спонсор ? а там ваши личные деньги на которые вы расчитывали .
+
+15
penetrator1963
penetrator1963
17 червня 2024, 13:26
#
Так ожидаемо. наивно полагать, что западные капиталисты будут такой фигнёй заниматься, как списание долгов. чего далеко ходить, украинские банки и МФО во время войны душат заёмщиков, никто никому не хочет ничего списывать. странные какие-то.
+
+15
gucci
gucci
17 червня 2024, 14:14
#
Дайте гривню в євро перевести, а потім можете той вангард кидати.
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
17 червня 2024, 14:21
#
Blackrock від свого не відступить. Буде забирати активами, або через ресурсну ренту.
+
0
gucci
gucci
17 червня 2024, 14:24
#
Піймати, побити блекрок, коли прийде активи забирати
+
+15
gucci
gucci
17 червня 2024, 14:27
#
Марченка і компанію мобілізувати, якщо підуть на поступки капіталістам. Ось у нас тут на мінфіні є, хто замінить. І відстрочка буде
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
17 червня 2024, 14:31
#
Интересно что будет если всем тем кто в Украине вкладывался в военные облигации предложат тоже самое что иностранным инвесторам — ну типа списать 60% того что государство должно .

Они согласятся ? Ну можно сказать о патриотизме , о том что не будет денег на финансирование армии и бюджета , ну все те же аргументы что выше .
+
0
Mini Mi
Mini Mi
17 червня 2024, 14:49
#
«На третий день, Зоркий Глаз заметил, что стены у тюрьмы нет». Начинает доходить что пирамида ОВГЗ в случае серьезных проблем с финансами, дефолта, поражения, смены власти и т. д. просто схлопнется.
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