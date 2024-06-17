Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію. Попереду — продовження перемовин

Без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх партнерів як з державного, так і з приватного секторів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Консультації з інвесторами

Україна проводила консультації з інвесторами на постійній основі з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення росії та доклала чимало зусиль, щоб провести переговори з радниками та членами Комітету власників єврооблігацій на засадах взаємної довіри.

«Ми врахували відгуки інвесторів і ринку та підготували конструктивну й інноваційну пропозицію, яка, на наш погляд, є прийнятною для всіх сторін. Нашу пропозицію підтримують МВФ та офіційні кредитори.

Я знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль з їхнього боку, але

Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні", — йдеться в повідомленні.

За словами міністра Сергія Марченка, Україна продовжить продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей.

«Ми впевнені, що угоду про реструктуризацію може бути досягнуто в найближчі тижні до закінчення діючої відстрочки платежів», — зазанчив міністр.

Нагадаємо

17 червня Уряд України публічно повідомив, що з 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі з представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, які володіють близько 20 % єврооблігацій України.

Метою зустрічей було обговорення умов реструктуризації тринадцяти серій єврооблігацій України, що має відбутись до 1 серпня 2024 року, збирання відгуків від ринку та погодження структури, яка була б задовільною для всіх сторін і дозволила б Україні досягти боргової стійкості відповідно до вимог Програми МВФ. Умови запропоновано на основі базового макроекономічного сценарію МВФ.

Що пропонує Україна

Пропозиція України полягає в обміні всіх тринадцяти серій єврооблігацій:

або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1),

або на серію простих облігацій (варіант 2).

Деривативні інструменти з варіанта 1 буде конвертовано у прості облігації з фіксованою дохідністю у 2027 році, номінальна вартість яких залежатиме від показників податкових надходжень України та досягнення показників зростання ВВП згідно з базовим прогнозом МВФ. Обидва варіанти у пропозиції реструктуризації боргу України передбачають номінальне зниження боргу від 25 % до 60 % залежно від темпів відновлення країни протягом періоду дії Програми МВФ.

Протягом наступних тижнів Уряд України проведе консультації з власниками єврооблігацій за межами Комітету власників єврооблігацій та збере відгуки від ширшої спільноти інвесторів щодо структури угоди та інструментів. Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року.