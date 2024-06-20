Уряд розраховує у червні отримати $2,2 мільярда від МВФ — Шмигаль

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Що відомо

«Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом $15,6 млрд», — написав він.

Шмигаль зауважив, що під час зустрічі з Гопінах він подякував за успішну роботу над четвертим переглядом програми EFF. Водночас сторони обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української «Матриці реформ».