Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та перша заступниця директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду Гіта Гопінах обговорили надання Україні цього місяця $2,2 млрд у межах програми Extended Fund Facility від МВФ. Про це Шмигаль написав у Телеграмі.
20 червня 2024, 19:16
Уряд розраховує у червні отримати $2,2 мільярда від МВФ — Шмигаль
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Що відомо
«Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом $15,6 млрд», — написав він.
Шмигаль зауважив, що під час зустрічі з Гопінах він подякував за успішну роботу над четвертим переглядом програми EFF. Водночас сторони обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української «Матриці реформ».
Джерело: Мінфін
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