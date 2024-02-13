Для тих, кому до 30: куди інвестувати, коли ще немає великих капіталів

В умовах складної економічної ситуації варто починати заощаджувати та відкладати кошти ще в молодому віці. Які особливості інвестування для тих, кому ще не виповнилося 30 років, та чи відрізняються заощадження в такому віці від інших вікових груп, розбирався «Мінфін».

Чи варто інвестувати?

Відповідь на це питання не є такою очевидною, як може здатися на перший погляд. Наприклад, у роботі Національного бюро економічних досліджень США зазначається, що в молодому віці відкладати гроші немає особливого сенсу — доходи надто малі, і краще починати заощаджувати згодом, коли відкласти частину зарплати, не відмовляючи собі у маленьких радощах, буде не так проблематично.

До того ж, чимало молодих людей віддають перевагу інвестиціям у себе, витрачаючи кошти на навчання (щоб згодом заробляти більше), або на емоції (мовляв, згодом грошей буде більше, але їх витрати не принесуть задоволення).

«Молодим людям я б порадив активно інвестувати, насамперед, у свій загальний розвиток та професійне зростання. Адже це дасть згодом свої дивіденди у вигляді кар'єрного та, відповідно, фінансового росту», — говорить співзасновник телеграм-каналу «INVEST-KAVA» Сергій Гончаренко.

З іншого боку, заощадження у молодому віці все ж дозволяють вирішити низку потенційних проблем.

Безпека та стабільність

Фінансова подушка безпеки може стати в нагоді у будь-якому віці. Звільнення з роботи, раптова хвороба, терміновий ремонт та безліч інших потенційних проблем легше вирішити, маючи запас грошей. Експерти радять тримати у фінансовій подушці кошти, співмірні доходу від 3 до 6 місяців. Ці гроші мають бути легко доступними у будь-який момент, тому найкраще, щоб вони були в готівці чи на депозиті на вимогу.

Великі покупки

Без заощаджень не вдасться зробити омріяні покупки, будь-то житло, автомобіль чи подорож. Кошти на таку мету можна тримати у менш ліквідних активах, які забезпечують більшу дохідність.

Крок до матеріальної свободи

У молодому віці мало хто думає про майбутню пенсію, але перевага заощаджень у такому віці полягає в тому, що це дозволяє раніше почати отримувати пасивний дохід.

На користь інвестора, який починає збирати кошти на майбутнє у молодому віці, працює складний відсоток — тобто відсотки, які нараховуються на вже отримані відсотки.

Припустимо, якщо кожного місяця просто відкладати «під матрац» $200, то через 20 років там буде $48 тис. Якщо ж ці гроші «працюватимуть» і приноситимуть в середньому хоча б 7% річних, то за підсумком 20 років інвестор матиме вже майже $105 тис. І чим далі, тим більшими будуть прибутки. За наступні 10 років загальна сума таких заощаджень досягне вже $240 тис.

Чому традиційні правила інвестицій працюють не завжди

Традиційні вкладення, зазвичай, розділяють на 2 великі групи — акції та облігації у співвідношенні 60% на 40%. Однак, чим молодша людина, тим більшу частку вона може тримати в акціях, які ризикованіші, але здатні генерувати вищі доходи.

Це пояснюється тим, що, з одного боку, молоді люди, зазвичай, володіють незначними сумами, і навіть якщо втратять заощадження, то ще матимуть час відновити їх. Також ризиковіші інвестиції можуть забезпечити стрімке зростання, сформувавши стартовий капітал, який вже можна перевести в консервативні активи.

«Основною відмінністю в інвестуванні, залежно від віку, є частка ризикованих активів у портфелі. Рекомендується зменшувати їх відсоток із часом до мінімуму напередодні досягнення пенсійного віку. Існує багато підходів у формуванні структури активів інвестиційного портфелю. Один із найпростіших — мати стільки відсотків ризикованих активів в портфелі, скільки років залишилося до пенсії», — зазначає директор із управління локальними активами групи ICU Григорій Овчаренко.

З цим підходом згодні не всі. Наприклад, інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що ніякої різниці між портфелями в різному віці бути не повинно, а заява про те, що молодим людям можна більше ризикувати, звучить так, ніби їм можна втрачати гроші. А цього, звісно, краще не робити.

Також, як пояснює інвестиційний аналітик Микита Гуппал, зараз традиційний механізм розподілу активів у різному віці видозмінюється. З одного боку, після 2022 року облігації падали так само стрімко, як і акції, продемонструвавши невисоку надійність.

«Іншим фактором, що впливає на зміну традиційної парадигми, є покращення якості життя та сучасної медицини. Завдяки цим факторам інвестори почали жити довше, і низької, але, водночас, безпечної дохідності від облігацій їм не вистачає задля забезпечення себе у старості. Це змушує людей старшого віку шукати вищої дохідності у ризикованіших акціях», — пояснює експерт.

За його словами, люди старшого покоління першими продають свої активи, якщо бачать, що їхня вартість просідає понад 5%. Вони побоюються, що в них не буде часу перечекати просідання, якщо акції продовжать знижуватися в ціні.

Натомість, молоді інвестори частіше ставляться спокійніше до просідань активів і готові перечекати падіння. Тим паче, що багато з них вже мають досвід придбання криптовалют, а тому звикли до високої волатильності.

Куди інвестувати

Депозити та ОВДП

Це багато в чому подібні інструменти, які забезпечують стабільний і наперед визначений прибуток. За гривневими річними депозитами у великих банках можна розраховувати на дохідність в межах 15−16% (до оподаткування, яке забере близько п'ятої частини доходу), якщо ризикнути з дрібними банками, то отримаєте приблизно на 1−1,5% вищу дохідність. Під час війни проблема вибору надійного банку відійшла на другий план. Оскільки держава у разі банкрутства фінустанови гарантує 100-відсоткове повернення коштів.

Більше дозволяють заробити гривневі ОВДП: папери з погашенням через рік забезпечують близько 17−18% річних. Якщо купувати папери на довший термін, дохідність буде на декілька відсотків вищою. Крім цього, доходи за облігаціями не оподатковуються.

Депозити в доларах приносять до 3% річних, а валютні ОВДП — трохи більше, орієнтовно до 4% річних, і так само не оподатковуються.

Користуватися обома інструментами просто: як відкрити депозит, так і купити облігації можна дистанційно лише за декілька хвилин. А за вищої дохідності ОВДП виглядають цікавішими.

Обираючи ж між валютними та гривневими облігаціями, варто визначитись, якого ви очікуєте курсу валют. За якого курсу вигідніше брати гривневі, а коли доларові папери, «Мінфін» вже розраховував в окремій статті.

Облігації США та фондовий ринок

Це традиційні інструменти інвестицій в західних країнах, а значна кількість українців почала їх відкривати лише за декілька років до повномасштабної війни. Наразі складність з використанням цього інструменту полягає, насамперед, у переказі коштів до брокера для придбання активів через цілу низку обмежень.

Перерахувати кошти популярному серед українців брокеру Interactive Brokers можна лише через сервіси, на зразок Revolut чи Wise, але не звичними SWIFT-переказами з карток українських банків. Інший великий брокер Exante потрапив під санкції за звинуваченнями у зв'язках із росією, відповідно, і численні українські субброкери припинили з ним працювати.

Зараз все ж можна торгувати через Interactive Brokers та деяких інших брокерів, зареєстрованих в Європі, але це стало складніше.

Американські десятирічні облігації наразі пропонують близько 4% — фактично стільки ж, як і українські доларові ОВДП, але цю дохідність можна зафіксувати на 10 років, до того ж, виплати гарантуються американським урядом, що робить ці папери одними з найнадійніших у світі.

Значно вищу дохідність забезпечує американський фондовий ринок. За останні 20 років він зростав в середньому на 9,7%, навіть якщо відняти інфляцію, дохідність становитиме близько 7% (за умови реінвестування дивідендів).

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Водночас, варто розуміти, що фондовий ринок не гарантує наперед визначеного заробітку. Він може бути як значно вищим за середній, так і мінусовим. Тому експерти, зазвичай, радять купувати акції на довгий термін, за який ситуативні падіння відіграватимуться, а також орієнтуватися на купівлю індексних ETF (інвестують у весь перелік акцій, що входять до індексу), а не акцій окремих компаній.

Золото

Дорогоцінний метал традиційно вважається інструментом для захисту від інфляції та надійним засобом довгострокових інвестицій. Але останнім часом він, радше, розчаровує інвесторів. Наприкінці грудня минулого року золото оновило історичний максимум, але після цього відкотилося, і наразі за рік зросло лише на 9%. Порівнюючи з попередніми роками, це ще непоганий результат: ті, хто купував золото на піках 2011 року, лише нещодавно вийшли з «мінусу».

Золото до свого портфелю можна купити як фізичне в НБУ чи комерційних банках, так і віртуальне — у вигляді паперів ETF, які інвестують у дорогоцінний метал. Однак, у першому випадку варто враховувати спреди — різницю між ціною придбання і продажу металу, а в другому — труднощі виходу на іноземні фондові ринки, про які вже йшлося вище.

Криптовалюти

Найпопулярніша криптовалюта світу — біткоїн — за рік подорожчала на 105%, а з початку року — вже на понад 7%, що робить його найдохіднішим серед ключових інвестиційних інструментів. Деякі інші криптовалюти продемонстрували ще кращі результати, наприклад, ціна Solana за рік злетіла в 4 рази.

Але не варто забувати, що криптовалюти — один із найволатильніших та ризикованіших інструментів. Ціна найбільших криптовалют, як біткоїн чи ефіріум, неодноразово падала в рази, а низка менш відомих монет взагалі зникали, залишаючи інвесторів ні з чим.

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Також варто враховувати, що Нацбанк обмежив перекази коштів на рахунки криптобірж та виведення грошей з них. Все ще можна скористатися послугами криптообмінників чи P2P-розрахунками на біржах, але багатьом інвесторам розбратись в цьому може бути доволі складно.

Приклад портфелю

Микита Гуппал пропонує, як варіант, створити портфель на основі активів американського фондового ринку з наступною структурою:

50% — індексні ETF;

20% — окремих компаній (насамперед, технологічний сектор, охорона здоров'я, зелена енергетика);

20% — американські корпоративні та державні облігації;

10% — альтернативні інвестиції (переважно, криптовалюта та фонди нерухомості REITs).

Якщо ж інвестор хоче зробити більшу ставку на українські активи, то можна розглянути такий варіант портфелю від редакції:

30% — валютні ОВДП;

30% — індексні ETF;

20% — гривневі ОВДП;

10% — акції окремих компаній;

10% — криптовалюта.

Пишіть у коментарях, який портфель вже сформували, або радите сформувати ви, та чи відрізняються, на вашу думку, інвестиційні стратегії, залежно від віку.