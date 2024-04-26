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26 квітня 2024, 18:14

Українцям пояснили, хто зможе отримати документи за кордоном

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном. В держпідприємстві «Документ» пояснили, хто зможе отримати документи.

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном.
Фото: sud.ua

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Нові правила набрали чинності з дати опублікування постанови — 25 квітня 2024 року.

Починаючи з 25 квітня 2024 року при зверненні до закордонних філій за кордоном чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП «Документ» не здійснюватиметься.

Хто зможе отримати документи за кордоном

Є категорії осіб, які все ж зможуть отримати паспорти за межами України. Серед таких осіб:

  • люди з інвалідністю;
  • опікуни над особами з інвалідністю;
  • батьки дітей з інвалідністю;
  • особи, які потребують постійного догляду;
  • супроводжуючі важкохворих дітей;
  • особи зі складових сил оборони та безпеки;
  • постраждалі внаслідок військової агресії рф проти України, які виїхали на лікування за кордон.

Зазначається, що видача паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Нагадаємо

Представник уряду Берліну заявив, що надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта.

За його словами право на перебування в країні та всі пов'язані з цим можливості залишаються чинними незалежно від рішення МЗС України призупинити надання консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Голова МВС Польщі Марчін Кєрвінський, який також відповідає в тому й числі за міграційну політику легалізацію іноземців, зазначив, що Польща продовжить захист для українських біженців, який поки діє лише до 30 червня. Тимчасовий захист також пообіцяють надати українцям без паспортів.

Джерело: Мінфін
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