Суд стягнув з підрядника метро на Виноградар 139 мільйонів, зароблених з незаконного депозиту

Підрядник отримав бюджетні гроші на будівництво метро на Виноградар, але замість проведення робіт поклав ці кошти на депозит . Таким чином компанія заробила відсотки на 139 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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«Київською міською прокуратурою було встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції „Сирець“ до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень», — йдеться в повідомленні.

В жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

Господарський суд міста Києва ще у 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення 139 млн грн до бюджету столиці.

За рік Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення в силі. Втім Верховний суд направив справу на новий розгляд.

За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24 квітня 2024 року позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн грн.

Хто підрядник

Підрядником будівництва метро на Виноградар була компанія «Київметробуд», яка уклала договір з КП «Київський метрополітен» ще у 2018 році. Вона зобов’язалась виконати будівельні роботи, а саме — першу чергу будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі Києва.