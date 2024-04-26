Підрядник отримав бюджетні гроші на будівництво метро на Виноградар, але замість проведення робіт поклав ці кошти на депозит. Таким чином компанія заробила відсотки на 139 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Суд стягнув з підрядника метро на Виноградар 139 мільйонів, зароблених з незаконного депозиту
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«Київською міською прокуратурою було встановлено, що комерційна структура всупереч законодавству розмістила кошти, отримані з бюджету столиці на будівництво метрополітену від станції „Сирець“ до житлового масиву Виноградар на депозитних рахунках у банку. Таким чином вона заробила відсотки в сумі понад 139 млн гривень», — йдеться в повідомленні.
В жовтні 2021 року Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської ради з вимогою стягнути ці кошти з підрядника на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.
Господарський суд міста Києва ще у 2022 році повністю задовольнив позов прокуратури про стягнення 139 млн грн до бюджету столиці.
За рік Північний апеляційний господарський суд залишив це рішення в силі. Втім Верховний суд направив справу на новий розгляд.
За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24 квітня 2024 року позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн грн.
Хто підрядник
Підрядником будівництва метро на Виноградар була компанія «Київметробуд», яка уклала договір з КП «Київський метрополітен» ще у 2018 році. Вона зобов’язалась виконати будівельні роботи, а саме — першу чергу будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі Києва.
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