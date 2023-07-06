Санкції проти EXANTE: як це вплине на клієнтів monobank та Універу

5 липня Президент увів у дію рішення РНБО , яким розширюється перелік підсанкційний осіб, в тому числі запроваджуються санкції проти брокера EXANTE, який надавав послуги з торгівлі на міжнародних ринках, зокрема, США і Європи. Компанія також виступала як субброкер, співпрацюючи з декількома українськими фінансовими компаніями. Що зараз відбувається з рахунками українців у підсанкційного брокера, розбирався «Мінфін».

Повідомлення про введення в дію згадуваного рішення РНБО з'явилося на офіційному сайті Офісу президента ввечері 5 липня: перелік підсанкційних осіб доповнено 18 юридичними особами, які «повʼязані з потенціалом держави-терориста».

«Наш принцип очевидний: має бути заблокована діяльність усіх фізичних та юридичних осіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну та міжнародний порядок», — йдеться в заяві голови держави.

Відповідно до указу, санкції запроваджуються щодо зареєстрованої на Кіпрі компанії ІЕксТі Лтд (EXT Ltd), яка має безпосереднє відношення до брокера EXANTE.

Як повідомляють Forbes його джерела, цього разу під санкції потрапили компанії, які є дотичними до партнерів по російській «Альфа-Груп».

EXANTE розпочав роботу у 2011 році, його засновники — Олексій Кірієнко, Анатолій Князєв та Володимир Масляков. Брокер управляє понад 1,5 млрд євро клієнтських коштів.

Exante — один із двох найбільших міжнародних брокерів (разом із компанією Interactive Brokers), що надавали українським клієнтам послуги з інвестування у активи на міжнародних фондових ринках. Із Exante за субброкерською схемою співпрацювали monobank, інвесткомпанії HUGʼS, Універ та інші.

Раніше у брокера наголошували, що він припинив відкривати рахунки громадянам росії та Білорусі. Крім цього, він не має ліцензії центробанку рф.

Санкції передбачають блокування активів EXT Ltd, запобігання виведенню капіталів за межі України та заборону збільшення розміру статутного капіталу підприємств, у яких особа володіє 10% чи більше статутного капіталу. Санкції запроваджені на 10 років.

EXANTE — не перша брокерська компанія, щодо якої з початку повномасштабної війни запроваджуються санкції. Раніше під санкції потрапила Фрідом Фінанс Україна. У результаті, було заморожено рахунки її клієнтів, які вже впродовж 8 місяців не можуть повернути свої кошти. Звичайно, що нинішня ситуація налякала і клієнтів EXANTE.

Що буде з рахунками EXANTE

EXANTE — це група компаній, які мають реєстрацію в декількох країнах ЄС, зокрема на Кіпрі та Мальті. Відповідно, і регулювання їхньої діяльності відбувається за місцевим законодавством.

Наразі у службі підтримки компанії не змогли повідомити «Мінфіну» про те, чи є загроза замороження рахунків українців. «Ми перевіряємо всю доступну інформацію щодо Вашого запиту разом із нашими внутрішніми відділами. Як тільки будь-яка інформація щодо Вашого запиту стане доступною — ми негайно повідомимо Вас про неї», — повідомили в службі підтримки.

Водночас, не можна виключати, що рахунки в компанії все ж не будуть заблоковані, оскільки Україна не має можливості впливати на роботу компаній в інших юрисдикціях. Також є приклад Фрідом Фінанс, коли санкції були запроваджені на український підрозділ, це не торкнулося міжнародної діяльності компанії. Freedom Finance Europe продовжила надавати доступ нашим співвітчизникам до закордонних ринків.

«Ті клієнти, які мають рахунки EXANTE за кордоном, найімовірніше, зможуть продовжувати торгувати там на свій страх і ризик», — припускає співзасновник робоедвайзера HUG'S Ерік Найман. Незрозумілим залишається питання декларування таких рахунків, а також невідомо, чи є заборона фізособам мати рахунки в підсанкційного брокера за кордоном.

Як повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, EXANTE була партнером банку у запуску його інвестиційного проєкту mono invest. За декілька місяців до повномасштабної війни проєкт почав працювати у тестовому режимі. Лише за перші два дні його роботи додаток встановили 46 тис. осіб.

В умовах російської агресії та валютних обмежень у клієнтів mono invest не було можливості поповнити рахунок або купити нові активи. У інвесторів, які вже придбали акції, вони продовжували зберігатись.

Як повідомив Гороховський, ввечері 5 липня усі клієнти, які мали позиції у цінних паперах у mono invest, отримали повідомлення, в якому їм запропонували погодитись в той же день закрити позицію та повернути гроші на картку.

«Позиції в цінних паперах тих клієнтів, які натиснуть у повідомленні „Згоден“ або не натиснуть нічого до 22:30, будуть закриті, та їх кошти повернуто на картки. Позиції тих клієнтів, які в повідомленні натиснуть „Не згоден“, закриті не будуть. Доступ до їхніх акцій та коштів на них витрачених буде можливий лише після зняття санкцій РНБО», — зазначив Гороховський.

Інші брокери

EXANTE співпрацював із низкою інших українських брокерських компаній, надаючи доступ їхнім клієнтам до міжнародних ринків. Серед них Універ, HUGʼS, І-нвест.

У HUGʼS вже повідомили: доки діють санкції, більше не зможуть працювати зі своїм партнером.

Універ розіслав своїм клієнтам повідомлення, вказавши, що їхні клієнти обслуговуються через іншого брокера, що також входить до групи EXANTE, але зареєстрований на Мальті (XNT LTD). Наразі до нього санкції не застосовані.

«Проте, з урахуванням того, що зазначені компанії пов’язані, входять до однієї групи, існує певний ризик, що санкції будуть розповсюджені також і на мальтійського брокера», — зазначають в Універ.

Тому брокер ухвалив наступне рішення:

Рекомендувати клієнтам закрити торгові позіції в EXANTE самостійно до 10:00 07 липня. Якщо клієнт, всупереч рекомендаціям, залишить позицію відкритою, таке рішення буде прийнято на власний ризик клієнта.

Всі від'ємні залишки по валютам на клієнтських рахунках в EXANTE 07 липня будуть примусово закриті.

У випадку, якщо клієнт не повідомить Універ до 10:00 7 липня про інше, всі грошові кошти на рахунках клієнтів будуть конвертовані в долари США і виведені на брокерський рахунок клієнта ТОВ Універ Капітал в українському банку. Після цього кошти будуть доступні клієнтам для інвестування або виведення через Особистий кабінет.

Також, як варіант, клієнти можуть вивести кошти на свій особистий рахунок. Для цього варто повідомити Універ про таке рішення, вказати IBAN своєї картки та індивідуальний номер, отриманий при реєстрації у брокера.

«Мінфін», який використовував рахунок в Універі, як субброкера EXANTE, для експерименту з торгівлею на фондовому ринку, обрав саме такий варіант. Наразі запит обробляється, і якщо з виведенням коштів будуть труднощі, інформуватимемо про це окремо.

Наслідки і ризики

Ерік Найман каже, що нинішні санкції шкодять не стільки самим брокерам, скільки їх клієнтам, адже є ризик, що активи можуть бути заморожені і доступ до них відновиться лише після зняття санкцій.

Також може постраждати велика кількість клієнтів, які змушені продати активи. Багато таких рахунків знаходяться «в мінусі» через значне падіння фондового ринку минулого року. Тому інвесторам доводиться фіксувати збитки.

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Обмеження, з якими стикаються клієнти Фрідом Фінанс Україна, а відтепер і EXANTE, можуть на довгий час відлякати потенційних інвесторів від фондового ринку, адже, окрім звичних ризиків зміни ціни активів, тут додаються і більш неочікувані фактори.

Якщо ви клієнт EXANTE чи одного з його субброкерів, пишіть у коментарях, чи виникли проблеми з виведенням коштів. «Мінфін» продовжуватиме відслідковувати цю тему.