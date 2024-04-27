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27 квітня 2024, 10:47

США додатково виділяють $6 млрд на замовлення зброї для України

Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати виділяють $6 мільярдів на військову допомогу Україні у межах механізму замовлення зброї в американських виробників. Про це пише «Європейська правда».

Очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати виділяють $6 мільярдів на військову допомогу Україні у межах механізму замовлення зброї в американських виробників.

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Остін нагадав про нещодавно виділений Україні пакет військової допомоги в розмірі $1 мільярд, зброя в межах якого постачається зі складів армії США.

«Радий також сьогодні оголосити додаткове зобов’язання на суму 6 мільярдів доларів у межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI). Це дозволить нам придбати додаткову допомогу Україні в американської оборонної промисловості», — додав він.

Шеф Пентагону підкреслив, що це — найбільший пакет військової допомоги, про який ми оголосили станом на сьогодні. Він уточнив, що до пакета увійдуть перехоплювачі для систем Patriot і NASAMS, системи протидії дронами, «значна кількість» артилерійських боєприпасів і зенітні снаряди.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Vadim531
Vadim531
27 квітня 2024, 11:01
#
Когда зброю ждать, в 2030 или в 2050 году?!
+
+30
bonv
bonv
27 квітня 2024, 11:35
#
Респект США за допомогу!
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