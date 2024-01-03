Спотовий біткоїн-ETF: чи вдасться урядам централізувати першу криптовалюту

Чим ближче ми до потенційної дати схвалення спотових біткоїн-ETF — 10 січня 2024 року — тим ширше у криптоінвесторів відкриваються очі. Початковий оптимізм поступово зникає викликаючи побоювання щодо успішності запуску та функціонування довгоочікуваного інвестиційного інструменту. В чому ж проблема? Які підводні камені змогли сколихнути віру криптоєвангелістів у світле майбутнє цифрових активів — розбирався «Мінфін».

Десять років боротьби за «спот»

Емітенти намагаються отримати схвалення спотових біткоїн-ETF вже 10 років. 1 липня 2013 брати Кемерон та Тайлер Вінклвосс подали заявку на створення Winklevoss Bitcoin Trust. Вартість біткоїна на той час становила приблизно $100.

Три роки потому Grayscale Investments, відома своїм Bitcoin Trust (GBTC), вперше подала заявку на біткоїн-ETF. Майже весь 2017 рік компанія провела у перемовинах з Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) та була змушена відізвати заявку через неготовність нормативно-правової бази до цифрових активів.

Bitwise подавав навіть дві заявки: у 2019-му та 2021 році. Обидві були невдалими й зрештою компанія була змушена їх відізвати. У 2021 SEC відмовила ще одній компанії — VanEck, а також Skybridge, Galaxy Digital та багатьом іншим, хто намагався протягом 10 років пробитись до «споту».

У тому ж 2021 році Ark Invest Кеті Вуд та швейцарська 21Shares об'єднали зусилля і подали заявку на створення ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), яка мала б торгуватись на біржі Cboe BZX. В одному з коментарів пресі, Кеті Вуд розповідала, що з того часу мало що змінилося: SEC продовжувала відмовляти, вони продовжували подавати заявки.

Але в червні 2023 року заявку подав такий важковаговик як BlackRock, і це одразу привернуло увагу за межами ринку. Після BlackRock із заявкою до SEC прийшла Fidelity, а Grayscale подала на SEC до суду, і в серпні минулого року виграла його. Історія 10 років боротьби за «спот», схоже, добігає кінця.

Гравці знов атакують SEC

З огляду на участь у перегонах таких важковаговиків Волл-Стріт, як BlackRock, Invesco та Fidelity та перемоги Grayscale над SEC у своєму прагненні перетворення біткоїн-трасту GBTC у біржовий фонд ETF, цього року ажіотаж продовжує зростати.

Саме перемога Grayscale в суді стала каталізатором запуску спотових біткоїн-ETF. Нещодавно голова SEC Гері Генслер повідомив CNBC, що новий погляд регулятора на спотові заявки на біткоїн-ETF пов'язаний з недавніми судовими рішеннями. І судячи з усього з одним конкретним — перемогою Grayscale Investments.

«Раніше ми відхиляли такі заявки, але суд округу Колумбія змінив це. Тепер ми поглянемо на це по-новому, ґрунтуючись на рішеннях суду», — пояснює Генслер. Він додав, що зараз комісія розглядає понад десяток заявок від великих керуючих активами компаній.

ARK Investment і 21Shares Кеті Вуд, були першими, хто подав заявку на запуск спотового біткоїн-ETF у 2023 році. Відповідно вони перші стосовно кого регулятор має озвучити своє рішення і крайній строк це 10 січня 2024 року. Комісія з цінних паперів та бірж повинна відхилити або схвалити заявку компаній до цієї дати.

Впевненості в тому, що спотовий біткоїн-ETF буде схвалено найближчим часом додає тісний діалог у грудні між регулятором та потенційними емітентами біржових фондів, а також заклик SEC до гравців оновити заявки до 29 грудня.

Хоча доопрацювання заявок підсилює віру в запуск спотового ETF, вимоги, які висуваються до емітентів викликають багато побоювань та можуть приховувати небезпечні підводні камені.

Читайте також: Брати Вінклвосс: як професійні гребці стали першими криптомільярдерами

Які неприємні сюрпризи можуть отримати інституційні інвестори

Комісія з цінних паперів та бірж США вимагає, щоб викуп базового активу та погашення паїв фонду відбувалося виключно в грошовій формі замість натуральної.

Всі існуючі товарні спотові ETF працюють за моделлю натуральної форми, а значить відхід від неї передбачає новий фактор ризику. Проблема полягає в тому, що інвестори, які куплять ці ETF не зможуть вивести біткоїн, при цьому реальні монети належатимуть самому фонду.Компанії чинили опір цій нормі, але врешті решт були змушені піти на поступки та погодитися.

Вимога SEC до потенційних спотових біткоїн-ETF щодо форми випуску та погашення в фіаті робить ці продукти менш ефективними. Є сумніви, що виконання цієї вимоги якимось чином покращить захист інвесторів, попри аргументи регулятора.

Як було вище зазначено, товарні спотові ETF працюють за моделлю натуральної форми, а значить відхід від неї передбачає новий фактор ризику. Реальним наслідком цієї норми буде те, що ETF стануть менш ефективними, оскільки їх створення та погашення стануть дорожчими. Можливо навіть виникне похибка відстеження або вищий коефіцієнт витрат, але в будь-якому випадку вони будуть дорожче.

Розрахунки виключно у грошовій формі не дозволять уповноваженим учасникам ринку отримувати прибуток на преміях чи дисконтах через операції з базовим активом та паями фонду. Це означає, що втрачаються багато переваг структури біржового продукту і більша частина конкуренції, яка робить ETF ефективним. Вкрай важливо, щоб було кілька конкуруючих точок доступу. Це гарантує, що продукт зможе обробляти великі потоки та мати низьку похибку відстеження.

Запуск спотового біткоїн-ETF суперечить ідеї некастодіального зберігання та може призвести до фундаментальних проблем активу. Основним негативним наслідком стане те, що великий обсяг першої криптовалюти зберігатиметься на централізованих платформах, звідки уряди зможуть їх вилучати. В цілому біржові біткоїн-фонди відводять людей від ідеї самостійного зберігання і потенційно створюють системний ризик, оскільки фонди, на перший погляд, безпечніші за біржі.

Самі ETF інвестори не зможуть вивести базовий актив (про неї ми вже згадували вище). При цьому реальні монети належатимуть самому фонду, що підвищує ймовірність безконтрольної емісії «паперових біткоїнів».

Результатом може стати створення мільйонів незабезпечених монет, що спотворить ринки та знизить цінність реального активу, надавши більшу свободу дій традиційним централізованим фінансовим гігантам. Повна протилежність первісному баченню Сатоші Накамото.

Читайте також: Спотовий Bitcoin-ETF: чи вдасться Grayscale та BlackRock створити прецедент

До чого це все може призвести

Потенційно схвалення спотового біткоїн-ETF в Сполучених Штатах Америки може призвести до сценарію з «продажем на фактах», оскільки ріст BTC з вересня цього року відбувається виключно на очікуваннях цієї події. Це може спричинити сильний тиск на ціну першої криптовалюти.

«Паперовий» прибуток учасників ринку після подолання біткоїном позначки в $40 000 є додатковим підтвердження такого сценарію. У короткострокових власників біткоїн високий нереалізований прибуток, орієнтовно на рівні 30%. Це історично передувало ціновим корекціям.

Крім трейдерів, майнери також мають нереалізований прибуток. Це ще один потенційно ведмежий фактор. Останні кілька тижнів спостерігається зростання продажів серед майнерів, оскільки ціна утримується вище $40 тис.

Згідно з оцінками експертів, під час корекцій на бичачих ринках біткоїн тяжіє до реалізованої ціни короткострокових власників. Зважаючи на це, за сценарію «продаж на фактах» падіння може досягнути рівня $32 тисячі.

Якщо ETF не буде схвалено, то розчарування та емоційний продаж можуть відправити біткоїн в круте піке нижче $25 тисяч.