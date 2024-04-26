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26 квітня 2024, 20:00

Головне за тиждень: в США затвердили допомогу Україні, НБУ знизив ставку

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

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Джерело: Мінфін
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