Головне за тиждень: в США затвердили допомогу Україні, НБУ знизив ставку

У середу, 24 квітня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги Україні на $61 млрд. Сенат США ввечері, 23 квітня, схвалив документ. $49,9 млрд з цієї суми підуть на оборонні видатки.

НБУ знизив облікову ставку до 13,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 14,5% до рівня 13,5% річних з 26 квітня 2024 року.

Україна отримала другий транш від ЄС на 1,5 мільярда євро в рамках Ukraine Facility

До держбюджету України надійшов другий транш в рамках перехідного фінансування обсягом 1,5 млрд євро відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility.

ВВП України прискорилось у березні до 4,6% — Мінекономіки

Мінекономіки України оцінило зростання ВВП у березні на рівні 4,6%. У січні ріст ВВП був на рівні 3,5%, а у лютому 3,9%. Тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників.

Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нацбанк суттєво знизив ставки за кредитами рефінансування

Національний банк суттєво знизив ставки за кредитами рефінансування — на 2 в. п. до 17,5%.

Україна готова надати власникам євробондів план з реструктуризації — Reuters

Україна готова направити приватним власникам своїх облігацій план щодо реструктуризації свого боргу у $20 млрд на початок травня.

В Мінекономіки дали прогноз, яким буде курс долара наприкінці 2024 року

Середнє значення курсу у 2024 році становитиме 40,33 грн/долар. Наприкінці року курс зросте до 41,67 грн/долар. Про це йдеться в консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.