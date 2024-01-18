Чи залишаться ОВДП привабливими для інвестицій, якщо гривня знову падатиме

Гривневі ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інструментів особистих інвестицій. Дохідність є значно вищою за інфляцію, і стабільність гривні гарантували непогані та майже безризикові прибутки. Та чи залишаться вони, якщо нацвалюта послаблюватиметься і чи не час перевкладатися у долар, розбирався «Мінфін».

Із другої половини листопада минулого року гривня почала девальвувати. Якщо раніше курс на міжбанку у моменті опускався до 36 грн/$, то під час написання статті становив 37,92 грн/$. Таким чином, із моменту максимального зміцнення вона ослабла приблизно на 5,3%.

Аналогічні тенденції і на готівковому ринку. Ще на початку грудня долар в обмінниках коштував в середньому 37,44 грн, а наразі за нього просять 38,51 грн. Тобто з того часу гривня ослабла приблизно на 2,9%. Цього тижня гривня зміцнювалася, але суттєво на загальну картину це не вплинуло, відігравала позиції вона не так стрімко як втрачала.

Ослаблення гривні відбувається на фоні незакритого питання щодо виділення США і ЄС допомоги Україні. Хоча експерти переконані, що союзники зможуть розблокувати пакети підтримки.

Водночас, із поступовим сниженням облікової ставки Нацбанку зменшується дохідність гривневих депозитів та облігацій. Для прикладу: наразі середня ставка за гривневими вкладами трохи перевищує 14%, хоча ще в липні наближалась до 16%.

Подібна ситуація відбувається і з ОВДП. У жовтні Міністерство фінансів розміщувало облігації з погашенням через рік із дохідністю в 17,54%, а у січні — 16,8%.

Але українці все ще тримають солідний портфель ОВДП, а загальний обсяг паперів на руках у населення продовжує зростати. Наразі його загальна вартість становить 54,96 млрд грн, три місяці тому їх було приблизно на 48 млрд грн, а рік тому — менше 32 мільярдів.

Поширенню облігацій сприяє простота інвестицій у них. Зокрема, ОВДП без жодних комісій можна придбати в застосунку «Дія», а також у низці банків та фінансових компаній. До того ж, як вже прораховував «Мінфін», завдяки відсутності оподаткування дохідність облігацій перевищує заробітки на депозитах.

Водночас, наразі залишається відкритим питання, чи можна вважати гривневі облігації вигіднішим інструментом щодо долара, коли ставки знижуються, а долар йде вгору.

Скільки заробимо на ОВДП

На момент написання статті в «Дії» можна було придбати ОВДП із погашенням через рік — 15 січня 2025 року. Їх пропонували відразу 4 брокери. Процедура купівлі паперів у них практично однакова, а ось запропонована дохідність відрізняється. Нагадаємо, що брокери тут хоча і не беруть комісію, але заробляють, продаючи облігації з дохідністю, яка відрізняється від тієї, з якою самі купили папери.

Найвищу дохідність запропонувала фінкомпанія Bond UA — 17,77% річних. Тут варто уточнити, що брокери часто використовують складні формули для визначення дохідності, враховуючи, що за облігаціями буде ще виплата купону (вважайте, відсотків) до погашення, а ці кошти власник паперів теж може інвестувати.

Тому «Мінфін» самостійно перераховує дохідність, виходячи тільки з 2 цифр — вартість паперу та загальна виплата на картку. Ми виходимо з того, що після придбання ОВДП інвестор більше жодних дій з отриманими коштами не проводитиме.

В даному випадку вартість облігації становить 1 118,18 грн, а загальні виплати за нею — 1 292,5 грн. Таким чином, заробіток на одному папері становить 174,32 грн, або 15,59%.

Чи можна заробити більше на готівковому доларі

Якщо інвестор тримає гривню, він може спробувати заробити на доларі: купити його зараз і продати за рік. Заробіток у такому випадку залежатиме від глибини девальвації національної валюти.

За даними «Мінфіну», на момент написання статті середній курс купівлі долара становив 38,51 грн/$. Для того, щоб заробити на його придбанні більше, ніж на гривневих ОВДП, необхідно, щоб американська валюта подорожчала хоча б на 15,59%.

В цьому випадку готівковий курс долара має перевищити 44,51 грн/$. Тобто якщо ви розраховуєте, що через рік курс долара буде таким, або ще вищим, можете купувати долар замість облігацій. Якщо ж ви переконані, що до такої позначки валюта не дійде, то для вас вигіднішими виглядають гривневі облігації.

У цьому матеріалі редакція не прогнозує зміни курсу, водночас, звернемо увагу, що, відповідно до консенсус-прогнозу «Мінфіну», на початку наступного року офіційний курс становитиме 40,9 грн/$. Виходячи з того, що готівковий курс орієнтовно на 1 гривню вище, він через рік, за результатом опитування аналітиків, буде близько 42 грн/$. Якщо цей прогноз справдиться, ОВДП виявляться вигіднішими за валюту.

Чи можна заробити більше на валютному депозиті

Ще у 2022 році Нацбанк дозволив банкам продавати населенню валюту для розміщення на депозити від 3 місяців за курсом, наближеним до міжбанківського. Наразі сума, яку таким чином можна придбати для розміщення на вкладі, становить еквівалент 200 тис. грн на місяць. Також на суму до 50 тис. грн на місяць можна купувати валюту за банківським курсом на свою картку в доларах чи євро.

Курс, за яким банки готові продавати валюту для розміщення на депозити, та ставки за такими вкладами можна подивитись тут. Умови можуть відрізнятися, але для прикладу розглянемо пропозицію валюти в Райффайзені, який виставляє приблизно середню на ринку ціну за долар.

У банку можна придбати американську валюту для розміщення на депозит за курсом 38,27 грн/$. Щоправда, заробити, власне, на такому вкладі практично нічого не вдасться — ставка за річним депозитом у доларах становить символічні 0,01%.

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Таким чином, для того, щоб обігнати дохідність гривневих ОВДП, долар, придбаний за 38,27 грн/$, має подорожчати на ті ж 15,59% — до 44,24 грн/$, тобто лише трохи нижче рівня, ніж у випадку купівлі готівки.

Чи можна заробити більше на валютних облігаціях

Окрім гривневих ОВДП, українці мають змогу купувати і валютні. Такі папери продаються за долари чи євро і, відповідно, всі виплати за ними здійснюються також у цих валютах.

У «Дії» валютні облігації не представлені, але придбати онлайн і без комісій їх можна у застосунках декількох банків, зокрема, monobank та Сенс.

Припустимо, ви маєте гривню і бажаєте купити доларові ОВДП у mono. В момент написання статті в банку були представлені ОВДП за $965,52 із погашенням 14 листопада цього року. За умовами цінного паперу, тоді має бути виплачена $1 тис. Річна дохідність становить 4,3%, але фактичний заробіток становитиме 3,57%, адже інвестор триматиме облігації на руках менше року.

Розрахуємо, як має через рік змінитися курс, щоб цей папір приніс більше, ніж гривневі ОВДП. Для початку потрібно придбати валюту. Курс у банку для цього становить 38,45 грн/$. Тобто для придбання однієї облігації необхідно витратити 37 124 грн. Якби на ці кошти ми придбали гривневі ОВДП, то за рік ця сума перетворилася би на 42 911 грн. Однак, замість цього, ми в листопаді матимемо $1 тис. Отримавши виплату в листопаді, заробити додатково до кінця року вже не вийде — облігації з погашенням за декілька місяців не знайдемо, а короткострокові валютні депозити передбачають ставку близько нуля.

Тому курс, необхідний нам для того, щоб заробити на валютних облігаціях більше, ніж на гривневих, визначаємо за формулою: 42 911/1 000 = 42,911.

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Таким чином, якщо ви вважаєте, що курс у банку досягне або перевищить 42,91 грн/$ — для вас вигідніше виглядають облігації в доларах; якщо ж таких висот ви від валюти не чекаєте, доцільно розглядати гривневі.

У більшості ж випадків, оскільки зі 100%-ою точністю курс спрогнозувати неможливо, є сенс диверсифікувати свої інвестиції, вкладаючи у різні валюти.